Élő örökség a csíkszentimrei templomban

A hatodik osztályos csapat az Örökségünk Őrei verseny keretében a csíkszentimrei plébániatemplomot fogadta örökbe
Fotó: András Éva archívuma
A CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK csapata az Örökségünk Őrei versenyben a helyi plébániatemplom értékeit népszerűsíti. A hatodikos diákok játékos programokkal, közösségi eseményekkel keltik életre a műemléket.
Az Örökségünk Őrei verseny keretében a CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK nevű, hatodik osztályos diákcsapat a csíkszentimrei plébániatemplomot fogadta örökbe. A csapatot András Éva tanárnő vezeti, aki helytörténészként segíti a fiatalokat abban, hogy felfedezzék és bemutassák a település egyik legfontosabb műemlékét.
A verseny célja, hogy
A TEMPLOMOSOK ezt aktív közösségi jelenléttel, előadásokkal és játékos programokkal valósítják meg. Facebook-oldalukon rendszeresen osztanak meg érdekességeket a templom történetéről, többek között azt is, hogy a torony 1463-ban épült, amit a beépített gerendák évgyűrűinek vizsgálata igazol.
Kisiskolásokat is buzdítottak arra, hogy tekintsenek más szemmel a helyi örökségre
Fotó: András Éva archívuma
A csapat egyik meghatározó élménye az volt, amikor a versenyre való jelentkezés után felkeresték Veress Sándor csíkszentimrei plébánost. A lelkipásztor szeretettel fogadta őket, és egy felfedező jellegű templomlátogatásra hívta a diákokat. A Csíkszentimre értékei óra keretében a tanulók
megvizsgálták a szentélyt, a fő- és mellékoltárokat, valamint a liturgikus tárgyakat.
A csapat január 23-án közösségi eseményt is szervez: templombemutatást tartanak az „őrök” vezetésével, „A mi templomunk” címmel rajzkiállítást nyitnak a kisiskolások munkáiból, a kicsiknek kincskeresést, a nagyobbaknak Kahoot-kvízt rendeznek. A CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK hitvallása szerint értékük nemcsak műemlék, hanem élő közösségi tér is – olyan örökség, amelyben ma is élet van.
A csapat tagjai: Ilyés Kamilla, Kencse Sugárka, Kolumbán Áron, Lőrincz Bence, Lukács Boglárka, Szőke Gábor-Bence diákok, valamint András Éva vezetőtanárként.
A csapat vezető tanára András Éva, aki helytörténészként irányítja a diákok munkáját
Fotó: András Éva archívuma
Minden, ami a magyar kultúra, és minden, ami nem. Mert mi tudjuk, a magyar kultúra nem hangos, nem tolakszik, s mindig őszinte. És addig él, amíg vigyázunk rá.
A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.
Irodalom, zene, film, színház és közösségi események Erdély-szerte: a magyar kultúra napja alkalmából Székelyföld és a nagyvárosok is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket.
Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.
Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.
A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.
A narancs nem csak süteményekbe való. Húsokhoz, halakhoz, salátákhoz is karakteres társ, különösen, ha nem cukorral bánunk vele. A Krónikán megjelent cikk megmutatja, hol lesz igazán izgalmas.
Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.
A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.
Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.
szóljon hozzá!