Élő örökség a csíkszentimrei templomban

A hatodik osztályos csapat az Örökségünk Őrei verseny keretében a csíkszentimrei plébániatemplomot fogadta örökbe

A CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK csapata az Örökségünk Őrei versenyben a helyi plébániatemplom értékeit népszerűsíti. A hatodikos diákok játékos programokkal, közösségi eseményekkel keltik életre a műemléket.

Nagy Lilla 2026. január 23., 08:442026. január 23., 08:44

Az Örökségünk Őrei verseny keretében a CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK nevű, hatodik osztályos diákcsapat a csíkszentimrei plébániatemplomot fogadta örökbe. A csapatot András Éva tanárnő vezeti, aki helytörténészként segíti a fiatalokat abban, hogy felfedezzék és bemutassák a település egyik legfontosabb műemlékét. A verseny célja, hogy

a diákok ne csupán megismerjék a választott értéket, hanem azt minél szélesebb körben népszerűsítsék is.

A TEMPLOMOSOK ezt aktív közösségi jelenléttel, előadásokkal és játékos programokkal valósítják meg. Facebook-oldalukon rendszeresen osztanak meg érdekességeket a templom történetéről, többek között azt is, hogy a torony 1463-ban épült, amit a beépített gerendák évgyűrűinek vizsgálata igazol.

Kisiskolásokat is buzdítottak arra, hogy tekintsenek más szemmel a helyi örökségre Fotó: András Éva archívuma

A csapat egyik meghatározó élménye az volt, amikor a versenyre való jelentkezés után felkeresték Veress Sándor csíkszentimrei plébánost. A lelkipásztor szeretettel fogadta őket, és egy felfedező jellegű templomlátogatásra hívta a diákokat. A Csíkszentimre értékei óra keretében a tanulók

új szemmel néztek rá a gyerekkoruk óta ismert templomra:

megvizsgálták a szentélyt, a fő- és mellékoltárokat, valamint a liturgikus tárgyakat. A csapat január 23-án közösségi eseményt is szervez: templombemutatást tartanak az „őrök” vezetésével, „A mi templomunk” címmel rajzkiállítást nyitnak a kisiskolások munkáiból, a kicsiknek kincskeresést, a nagyobbaknak Kahoot-kvízt rendeznek. A CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK hitvallása szerint értékük nemcsak műemlék, hanem élő közösségi tér is – olyan örökség, amelyben ma is élet van. A csapat tagjai: Ilyés Kamilla, Kencse Sugárka, Kolumbán Áron, Lőrincz Bence, Lukács Boglárka, Szőke Gábor-Bence diákok, valamint András Éva vezetőtanárként.

A csapat vezető tanára András Éva, aki helytörténészként irányítja a diákok munkáját Fotó: András Éva archívuma