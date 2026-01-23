Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Élő örökség a csíkszentimrei templomban

örökség, örökségünk őrei, verseny, András Éva, CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK

A hatodik osztályos csapat az Örökségünk Őrei verseny keretében a csíkszentimrei plébániatemplomot fogadta örökbe

Fotó: András Éva archívuma

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK csapata az Örökségünk Őrei versenyben a helyi plébániatemplom értékeit népszerűsíti. A hatodikos diákok játékos programokkal, közösségi eseményekkel keltik életre a műemléket.

Nagy Lilla

2026. január 23., 08:442026. január 23., 08:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Örökségünk Őrei verseny keretében a CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK nevű, hatodik osztályos diákcsapat a csíkszentimrei plébániatemplomot fogadta örökbe. A csapatot András Éva tanárnő vezeti, aki helytörténészként segíti a fiatalokat abban, hogy felfedezzék és bemutassák a település egyik legfontosabb műemlékét.

A verseny célja, hogy

a diákok ne csupán megismerjék a választott értéket, hanem azt minél szélesebb körben népszerűsítsék is.

A TEMPLOMOSOK ezt aktív közösségi jelenléttel, előadásokkal és játékos programokkal valósítják meg. Facebook-oldalukon rendszeresen osztanak meg érdekességeket a templom történetéről, többek között azt is, hogy a torony 1463-ban épült, amit a beépített gerendák évgyűrűinek vizsgálata igazol.

örökség, örökségünk őrei, verseny, András Éva, CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK Galéria

Kisiskolásokat is buzdítottak arra, hogy tekintsenek más szemmel a helyi örökségre

Fotó: András Éva archívuma

A csapat egyik meghatározó élménye az volt, amikor a versenyre való jelentkezés után felkeresték Veress Sándor csíkszentimrei plébánost. A lelkipásztor szeretettel fogadta őket, és egy felfedező jellegű templomlátogatásra hívta a diákokat. A Csíkszentimre értékei óra keretében a tanulók

új szemmel néztek rá a gyerekkoruk óta ismert templomra:

megvizsgálták a szentélyt, a fő- és mellékoltárokat, valamint a liturgikus tárgyakat.

A csapat január 23-án közösségi eseményt is szervez: templombemutatást tartanak az „őrök” vezetésével, „A mi templomunk” címmel rajzkiállítást nyitnak a kisiskolások munkáiból, a kicsiknek kincskeresést, a nagyobbaknak Kahoot-kvízt rendeznek. A CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK hitvallása szerint értékük nemcsak műemlék, hanem élő közösségi tér is – olyan örökség, amelyben ma is élet van.

A csapat tagjai: Ilyés Kamilla, Kencse Sugárka, Kolumbán Áron, Lőrincz Bence, Lukács Boglárka, Szőke Gábor-Bence diákok, valamint András Éva vezetőtanárként.

örökség, örökségünk őrei, verseny, András Éva, CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK Galéria

A csapat vezető tanára András Éva, aki helytörténészként irányítja a diákok munkáját

Fotó: András Éva archívuma

Hirdetés

Csíkszentimre Örökség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Teljes Románia küldöttsége a téli olimpiára, Mandel Kata lesz az egyik zászlóvivő
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyhon

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Székelyhon

Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Székely Sport

Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Krónika

Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Teljes Románia küldöttsége a téli olimpiára, Mandel Kata lesz az egyik zászlóvivő
Székely Sport

Teljes Románia küldöttsége a téli olimpiára, Mandel Kata lesz az egyik zászlóvivő
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Tagadhatatlanul a miénk

Minden, ami a magyar kultúra, és minden, ami nem. Mert mi tudjuk, a magyar kultúra nem hangos, nem tolakszik, s mindig őszinte. És addig él, amíg vigyázunk rá.

Tagadhatatlanul a miénk
Tagadhatatlanul a miénk
2026. január 22., csütörtök

Tagadhatatlanul a miénk
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 21., szerda

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló

Irodalom, zene, film, színház és közösségi események Erdély-szerte: a magyar kultúra napja alkalmából Székelyföld és a nagyvárosok is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket.

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
2026. január 21., szerda

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.

Csokis keksz – videó
Csokis keksz – videó
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?

Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?
Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?
2026. január 20., kedd

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

Nyújtózás a fény felé
Nyújtózás a fény felé
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé
2026. január 19., hétfő

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja

A narancs nem csak süteményekbe való. Húsokhoz, halakhoz, salátákhoz is karakteres társ, különösen, ha nem cukorral bánunk vele. A Krónikán megjelent cikk megmutatja, hol lesz igazán izgalmas.

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
2026. január 19., hétfő

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három

Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.

Muszka Sándor: Három
Muszka Sándor: Három
2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája

Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!