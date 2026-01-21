A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló

Fotó: Erdély Bálint Előd
Irodalom, zene, film, színház és közösségi események Erdély-szerte: a magyar kultúra napja alkalmából Székelyföld és a nagyvárosok is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket.
2026. január 21., 16:262026. január 21., 16:26
2026. január 21., 17:282026. január 21., 17:28
A magyar kultúra napja 2026-ban is gazdag és sokszínű programkínálattal várja az ünneplő közösségeket. Székelyföldön és Erdély nagyvárosaiban irodalom, zene, film és színház kínál lehetőséget az együtt gondolkodásra és az ünneplésre. Ajánlónkban mutatjuk, melyik városban milyen lehetőségek közül választhatnak az érdeklődők.
Csíkszereda
Január 22., 17 óra – A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban Iochom Zsolt két kötetét, a Kereszt tény és a Mese csókkal című könyveket mutatják be. A Kereszt tény a Holnap Magazin gondozásában jelent meg 2025 novemberében, a Mese csókkal az Alutus Nyomdánál látott napvilágot.
Január 22., 18 óra – Emlékesttel idézik meg Tövissi Zsolt építész és várostervező életművét, valamint Csíkszereda városképét formáló munkásságát. Az esten ünnepélyesen átadják a posztumusz Pro Urbe díjat, majd kerekasztal-beszélgetés reflektál a szakmai és emberi örökségre. Helyszín: Márton Áron Kulturális Központ.
Január 22., 19 óra – A Hargita Székely Néptáncszínház Toldi című előadásával várja a közönséget a Csíki Mozi.
Január 23., 19 óra – Összhangban címmel ünnepi hangverseny tölti meg a Művészetek Házát.
Január 24., 20 óra – Az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című film vetítése után közönségtalálkozón beszélgethetnek Kovács Ákossal a Csíki Moziban. A programot a Vándormozi szervezi, társszervezők Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Csíki Mozi és Csíkszereda Városháza.
Január 24., 18 óra – Versek és sanzonok címmel zenei est várja az érdeklődőket a szépvízi kultúrotthonban. Szabó Enikő színésznő, Szilágyi Nóra énekesnő és Szabó Zsolt zongoraművész klasszikus és kortárs magyar verseket, valamint magyar és francia sanzonokat szólaltat meg. Az előadás január 25-én 11:30-tól a madéfalvi Szent Anna-kápolnában, 19 órától pedig a csíkpálfalvi Művelődési Házban is látható.
Korábban, január 17-én, a Magyar menyegző című film díszbemutatója és közönségtalálkozója nyitotta a programsort.
Sepsiszentgyörgy
Január 22., 18 óra – Bajor-átiratok címmel az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében irodalmi est várja az érdeklődőket a Bod Péter Megyei Könyvtárban, az áprilisra tervezett Bajor-konferencia előhangjaként. Az esten Márton Evelin, Sánta Miriám, Varga László Edgár, Vermesser Levente és Vincze Ferenc szövegei és átiratai hangzanak el.
Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című filmet több városban is vetítik
Fotó: Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig/Facebook
Kézdiszentkereszt
Január 23., 18 óra – A Trefán Leonárd Általános Iskola könyvtárában Fekete Vince mutatja be Gyönyörű apokalipszis című kötetét Ambrus Ágnes közreműködésével.
Székelyudvarhely
Január 21., 18 óra – Finisszázzsal zárul a Haáz Rezső Múzeumban a Jankovics Marcell: Hit, remény, rajzfilm című kiállítás, amely a 2021-ben elhunyt filmrendező Biblia – Teremtés, János vitéz és Az ember tragédiája című rajzfilmjeinek képi világát mutatja be. A kiállítászáró tárlatvezetést Balla Zoltán filmrendező, operatőr tartja.
Január 21., 19 óra – A Tomcsa Sándor Színház monodrámája, Cédric Chapuis Élet-Ritmusra című darabja várja a közönséget a Jámbor Tehénben. A történet Adrien Lepage világába enged betekintést, ahol a ritmus, a zene és az önazonosság keresése alakítja a főhős sorsát.
Január 22., 18 óra – Ünnepi gálaesttel adják át az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat a Szent István díszteremben.
Január 23., 17 óra – P. Buzogány Árpád Valakik integetnek című novelláskötetét mutatják be a Haáz Rezső Múzeum Kossuth Lajos utcai képtárában. A szerzővel Sánduly Lajos költő beszélget.
Január 23., 18:30 – Finisszázzsal zárul a Palló 55 című kiállítás, amely a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum egykori és jelenlegi képzőművész tanárainak munkáit vonultatja fel. A tárlatvezetést Balázs Ibolya és Kolumbán Antal Ilonka képzőművész tanárok tartják a Képtárban (Kossuth Lajos u. 42.).
Január 24., 10 óra – Székelyudvarhely évszázadai címmel várostörténeti konferencia várja az érdeklődőket a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye központi hivatalának konferenciatermében.
Január 24., 17 óra – Nemzeti imáink címmel rendhagyó kiállítás nyílik a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. Az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével megtekinthető a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal kéziratainak nemesmásolata.
Január 25., 19 óra – Az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című film vetítése után közönségtalálkozó várja a nézőket.
Korábban, január 20-án, az Örök és változó jelképek Székelyföldön című tanulmánykötet bemutatója kapcsolódott az ünnepi programsorozathoz.
Ünnepi koncert várja a közönséget a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely
Január 22., 18 óra – Radu Afrim rendezésében a Ház a blokkok között című előadás látható a színház nagytermében.
Január 23., 19 óra – Márványföldből gyöngyvirágok címmel táncmulatságok, dallamok és Kalotaszeg öröksége elevenedik meg a Maros Művészegyüttes előadótermében.
Január 25., 18 óra – 200 év magyar muzsikája címmel ünnepi koncert várja a közönséget a Kultúrpalotában. Az est fellépője Balázs János zongoraművész. A hangversenyt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezi, a Maros Megyei Tanáccsal és Marosvásárhely városával partnerségben.
Brassó
Január 21., 18 óra – Az Irodalom és közösség programsorozat brassói állomásán a Shakespeare Coffee & Poetry ad otthont Király Zoltán és Szenkovics Enikő Soha senkire nem lőttem című, Franz Hodjakkal készült beszélgetőkönyvének bemutatójának. A szerzőkkel Gál Andrea beszélget.
Kolozsvár
Január 22., 18 óra – A MIÉRT és a Vates közös estjén gondolat, szó és játék találkozik a Planetárium Caféban.
18 óra – Kerekasztal-beszélgetés a Vates alapítóival: Bárány Bence, Boda Inez és Farkas Alex.
19 óra – Szólj szám! – slam poetry est, ahol Bárány Bence és Demeter Ferenc indítja a magyar kultúra napi szövegjáratot.
20 óra – Magyar Mozaik kvíz a KIFOR vezetésével, klasszikus és kortárs kulturális kérdésekkel.
Bukarest
Január 22., 19 óra – A Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Bukarest az Irodalmi szálak kortárs irodalmi és műfordítói minifesztivál második estjével várja az érdeklődőket a Román Nemzeti Irodalmi Múzeumban.
Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.
Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.
A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.
A narancs nem csak süteményekbe való. Húsokhoz, halakhoz, salátákhoz is karakteres társ, különösen, ha nem cukorral bánunk vele. A Krónikán megjelent cikk megmutatja, hol lesz igazán izgalmas.
Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.
A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.
Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.
Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.
A teremtett világ szépségét mindig meg kell mutatnunk – véli Káel Csaba, a Magyar menyegző rendezője, akivel a magyar néptánc, népzene erejét és egy szerelem történetét egybesodró film csíkszeredai vetítésén beszélgettünk.
A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.
szóljon hozzá!