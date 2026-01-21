A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló

Irodalom, zene, film, színház és közösségi események Erdély-szerte: a magyar kultúra napja alkalmából Székelyföld és a nagyvárosok is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket.

A magyar kultúra napja 2026-ban is gazdag és sokszínű programkínálattal várja az ünneplő közösségeket. Székelyföldön és Erdély nagyvárosaiban irodalom, zene, film és színház kínál lehetőséget az együtt gondolkodásra és az ünneplésre. Ajánlónkban mutatjuk, melyik városban milyen lehetőségek közül választhatnak az érdeklődők.

Csíkszereda

Január 22., 17 óra – A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban Iochom Zsolt két kötetét, a Kereszt tény és a Mese csókkal című könyveket mutatják be. A Kereszt tény a Holnap Magazin gondozásában jelent meg 2025 novemberében, a Mese csókkal az Alutus Nyomdánál látott napvilágot.

Január 22., 18 óra – Emlékesttel idézik meg Tövissi Zsolt építész és várostervező életművét, valamint Csíkszereda városképét formáló munkásságát. Az esten ünnepélyesen átadják a posztumusz Pro Urbe díjat, majd kerekasztal-beszélgetés reflektál a szakmai és emberi örökségre. Helyszín: Márton Áron Kulturális Központ.

Január 22., 19 óra – A Hargita Székely Néptáncszínház Toldi című előadásával várja a közönséget a Csíki Mozi.

Január 23., 19 óra – Összhangban címmel ünnepi hangverseny tölti meg a Művészetek Házát.

Január 24., 20 óra – Az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című film vetítése után közönségtalálkozón beszélgethetnek Kovács Ákossal a Csíki Moziban. A programot a Vándormozi szervezi, társszervezők Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Csíki Mozi és Csíkszereda Városháza.

Január 24., 18 óra – Versek és sanzonok címmel zenei est várja az érdeklődőket a szépvízi kultúrotthonban. Szabó Enikő színésznő, Szilágyi Nóra énekesnő és Szabó Zsolt zongoraművész klasszikus és kortárs magyar verseket, valamint magyar és francia sanzonokat szólaltat meg. Az előadás január 25-én 11:30-tól a madéfalvi Szent Anna-kápolnában, 19 órától pedig a csíkpálfalvi Művelődési Házban is látható.

Korábban, január 17-én, a Magyar menyegző című film díszbemutatója és közönségtalálkozója nyitotta a programsort.

Sepsiszentgyörgy

Január 22., 18 óra – Bajor-átiratok címmel az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében irodalmi est várja az érdeklődőket a Bod Péter Megyei Könyvtárban, az áprilisra tervezett Bajor-konferencia előhangjaként. Az esten Márton Evelin, Sánta Miriám, Varga László Edgár, Vermesser Levente és Vincze Ferenc szövegei és átiratai hangzanak el.