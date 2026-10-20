Veszettség és lépfene még nincs, de bármikor felütheti a fejét Kovászna megyében is

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Csak a véletlen műve, hogy Kovászna megyében még nem ütötte fel a fejét a veszettség – mondta érdeklődésünkre Szász István Endre állatorvos, akit arról faggattunk, nálunk megfelelően védik-e a gazdák állataikat.
A mikóújfalusi állatorvos szerint sem a gazdák, sem a hatóságok nem veszik elég komolyan a védekezést az olyan, rendkívül veszélyes, agresszív, mi több, halálos kimenetelű betegségek ellen, mint a veszettség vagy a lépfene.
Bár ezek ellen kötelező módon be kellene oltatniuk a háziállatokat, ez sokszor – több okból is – elmarad.
Egyrészt a költségek eddig állam által viselt része idéntől a gazdákra hárul, másrészt kényelmi okok is közrejátszanak: ha az állategészségügyi technikus vagy az orvos nem megy házhoz,
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Mindkét említett betegség halálos lehet az emberre: a veszettség a tünetek megjelenése után már nem kezelhető, tíz napon belül halált okoz, a lépfene is csak igen korai stádiumban gyógyítható antibiotikumokkal. A lépfenét okozó baktérium spórája évtizedekig, akár 30 évig is életképes marad a földben, és elsősorban a kérődző állatokat veszélyezteti.
Beigazolódott a veszettség gyanúja a pénteken, Csíkdánfalván elhullott szarvasmarha esetében. A megyei tisztifőorvos a veszettség veszélyéről, a főállatorvos pedig arról beszélt a Székelyhonnak, hogy mikor a legveszélyesebbek a veszett állatok.
A felsorolt okok miatt tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy a közelben (Hargita megyében, szerk. megj.) felütötte a fejét a veszettség – mondta Szász István Endre, aki azt valószínűsíti, hogy
De mindezért legfőképpen a hatóságokat terheli a felelősség: az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal ugyanis éves költségvetésének alig 60 százalékát kapta meg, így
Igaz, hogy sok állatnál sokra rúghat az összeg amibe az oltások kerülnek, de a kár még nagyobb lehet – figyelmeztet a szakember. Az utolsó lépfenés megbetegedést ugyan nagyon régen regisztrálták a megyében, de ez pontosan annak köszönhető, hogy országos szintű védekezési kampány zajlott – véli Szász István Endre.
Ha az egészségügyi szakember nem megy házhoz oltani, az emberek hajlamosak elhanyagolni kedvenceik beoltatását, mondta Szász István Endre
Az általa említett intézmény megyei fiókjának vezetőjét, Örsi Csabát is megkerestük ez ügyben. Megtudtuk, Kovászna megyében
Előbbiek esetében az állam biztosítja az oltóanyagot, a gazdáknak csupán az állatorvos munkadíját kell fizetniük, a macskák esetében – amelyek könnyen hazahurcolhatják a veszettséget – minden költség a gazdákra hárul.
A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.
Amennyiben veszettséggócot tapasztalnak – ami Kovászna megyében 2013 óta nem fordult elő –,
– világosított fel Kovászna megye főállatorvosa.
A hatóságok pénz hiányában most olyan hatóanyagú oltást keresnek, amelyet kétévente kell beadni a kutyáknak
„Mi készenléti helyzetben vagyunk, megvettünk 5000 dózis oltóanyagot, ezen a héten elvégezzük a manuális oltást, és reméljük, Kovászna megyében továbbra sem jelenik meg a betegség” – adott hangot bizakodásának.
Egyébként a rókaállományt veszettség ellen – csalétekbe rejtett hatóanyaggal – országos szinten 2023. decemberében vakcinázták legutóbb: repülőről leszórt csalival és kézzel egyaránt. Utóbbi úgy zajlik, hogy
Ami a lépfenét illeti, Kovászna megyében jelenleg csak 34 százalékos az állatállomány átoltottsága – közölte az igazgató, és az sem vigasz, hogy az országos átlag is csak 31 százalék.
Örsi Csaba szerint az oltóanyagot az állategészségügy biztosítja az állatorvosnak, a beoltást a gazda fizeti: ez 5-6 lej kisállatok, 10-15 lej a nagyobb háziállatok esetében.
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