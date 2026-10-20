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Veszettség és lépfene még nincs, de bármikor felütheti a fejét Kovászna megyében is

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Csak a véletlen műve, hogy Kovászna megyében még nem ütötte fel a fejét a veszettség – mondta érdeklődésünkre Szász István Endre állatorvos, akit arról faggattunk, nálunk megfelelően védik-e a gazdák állataikat.

Bodor Tünde

2026. október 20., 10:262026. október 20., 10:26

A mikóújfalusi állatorvos szerint sem a gazdák, sem a hatóságok nem veszik elég komolyan a védekezést az olyan, rendkívül veszélyes, agresszív, mi több, halálos kimenetelű betegségek ellen, mint a veszettség vagy a lépfene.

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Bár ezek ellen kötelező módon be kellene oltatniuk a háziállatokat, ez sokszor – több okból is – elmarad.

Egyrészt a költségek eddig állam által viselt része idéntől a gazdákra hárul, másrészt kényelmi okok is közrejátszanak: ha az állategészségügyi technikus vagy az orvos nem megy házhoz,

az állattartók hajlamosak lemondani az oltásokról, amivel pedig állataik, a maguk, családjuk, környezetük egészségét is veszélyeztetik.

• Fotó: Pexels Galéria

Fotó: Pexels

Mindkét említett betegség halálos lehet az emberre: a veszettség a tünetek megjelenése után már nem kezelhető, tíz napon belül halált okoz, a lépfene is csak igen korai stádiumban gyógyítható antibiotikumokkal. A lépfenét okozó baktérium spórája évtizedekig, akár 30 évig is életképes marad a földben, és elsősorban a kérődző állatokat veszélyezteti.

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Beigazolódott a veszettség gyanúja a pénteken, Csíkdánfalván elhullott szarvasmarha esetében. A megyei tisztifőorvos a veszettség veszélyéről, a főállatorvos pedig arról beszélt a Székelyhonnak, hogy mikor a legveszélyesebbek a veszett állatok.

A lépfene is bármikor felütheti a fejét

A felsorolt okok miatt tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy a közelben (Hargita megyében, szerk. megj.) felütötte a fejét a veszettség – mondta Szász István Endre, aki azt valószínűsíti, hogy

a lépfene is következik, ha nem Háromszéken, akkor bárhol máshol.

De mindezért legfőképpen a hatóságokat terheli a felelősség: az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal ugyanis éves költségvetésének alig 60 százalékát kapta meg, így

nem tudja fizetni az állatorvosokat, hogy beadják a kötelező védőoltásokat, a gazdák a maguk során szintén hajlamosak hanyagolni azt.

Igaz, hogy sok állatnál sokra rúghat az összeg amibe az oltások kerülnek, de a kár még nagyobb lehet – figyelmeztet a szakember. Az utolsó lépfenés megbetegedést ugyan nagyon régen regisztrálták a megyében, de ez pontosan annak köszönhető, hogy országos szintű védekezési kampány zajlott – véli Szász István Endre.

Ha az egészségügyi szakember nem megy házhoz oltani, az emberek hajlamosak elhanyagolni kedvenceik beoltatását, mondta Szász István Endre Galéria

Ha az egészségügyi szakember nem megy házhoz oltani, az emberek hajlamosak elhanyagolni kedvenceik beoltatását, mondta Szász István Endre

Készenléti helyzetben

Az általa említett intézmény megyei fiókjának vezetőjét, Örsi Csabát is megkerestük ez ügyben. Megtudtuk, Kovászna megyében

a kutyák és egyéb háziállatok veszettség elleni átoltottsága 99,6, a macskáké 62,7 százalékos.

Előbbiek esetében az állam biztosítja az oltóanyagot, a gazdáknak csupán az állatorvos munkadíját kell fizetniük, a macskák esetében – amelyek könnyen hazahurcolhatják a veszettséget – minden költség a gazdákra hárul.

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A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.

Amennyiben veszettséggócot tapasztalnak – ami Kovászna megyében 2013 óta nem fordult elő –,

a védelmi és megfigyelési körzetekben (a góc 3, illetve 10 kilométeres körzetében) az állam költségén történik minden veszélyeztetett állat oltása

– világosított fel Kovászna megye főállatorvosa.

A hatóságok pénz hiányában most olyan hatóanyagú oltást keresnek, amelyet kétévente kell beadni a kutyáknak Galéria

A hatóságok pénz hiányában most olyan hatóanyagú oltást keresnek, amelyet kétévente kell beadni a kutyáknak

„Mi készenléti helyzetben vagyunk, megvettünk 5000 dózis oltóanyagot, ezen a héten elvégezzük a manuális oltást, és reméljük, Kovászna megyében továbbra sem jelenik meg a betegség” – adott hangot bizakodásának.

Gyenge az átoltottság

Egyébként a rókaállományt veszettség ellen – csalétekbe rejtett hatóanyaggal – országos szinten 2023. decemberében vakcinázták legutóbb: repülőről leszórt csalival és kézzel egyaránt. Utóbbi úgy zajlik, hogy

a vadőrök elhelyezik a csalit a rókalyukak mellé, ezek helyét földrajzi koordinátákkal együtt rögzítik a rendszerben.

Ami a lépfenét illeti, Kovászna megyében jelenleg csak 34 százalékos az állatállomány átoltottsága – közölte az igazgató, és az sem vigasz, hogy az országos átlag is csak 31 százalék.

Örsi Csaba szerint az oltóanyagot az állategészségügy biztosítja az állatorvosnak, a beoltást a gazda fizeti: ez 5-6 lej kisállatok, 10-15 lej a nagyobb háziállatok esetében.

• Fotó: Pexels Galéria

Fotó: Pexels

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