Globális leállás érintheti a Revolut szolgáltatásait, Romániából is tömegesen jelentették a hibát

A Revolut alkalmazás indításakor felugrik egy hibaüzenet a telefonokon.
Fotó: Székelyhon
Több funkciót érintő szolgáltatáskiesésről számolt be kedden a Revolut. A probléma Romániában is sok felhasználót érinthet: a Downdetector hibajelző oldalon délelőtt tíz óráig közel kilencszázan jelezték, hogy gondjuk akadt a pénzügyi szolgáltató rendszerével.
2026. október 20., 11:252026. október 20., 11:25
2026. október 20., 11:262026. október 20., 11:26
A Revolut Support hivatalos közösségimédiás bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy több funkciót érintő szolgáltatáskiesést tapasztalnak, emiatt
A vállalat mérnöki csapata dolgozik a teljes működés helyreállításán, a hiba okáról és a javítás várható időpontjáról azonban nem közöltek részleteket.
A Downdetector adatai szerint Romániában is jelentős számú felhasználó tapasztalt problémákat:
Más országokból is jelentettek fennakadásokat, ami arra utal, hogy nem kizárólag egyetlen országot érintő problémáról lehet szó.
A felhasználói beszámolók szerint
Azt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy a hiba pontosan mely országokban és milyen mértékben okoz fennakadásokat. A Revolut elnézést kért az okozott kellemetlenségekért, és a felhasználók türelmét kérte, amíg a szakemberek dolgoznak a szolgáltatások helyreállításán.
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