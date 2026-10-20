Globális leállás érintheti a Revolut szolgáltatásait, Romániából is tömegesen jelentették a hibát

Több funkciót érintő szolgáltatáskiesésről számolt be kedden a Revolut. A probléma Romániában is sok felhasználót érinthet: a Downdetector hibajelző oldalon délelőtt tíz óráig közel kilencszázan jelezték, hogy gondjuk akadt a pénzügyi szolgáltató rendszerével.

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A Revolut Support hivatalos közösségimédiás bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy több funkciót érintő szolgáltatáskiesést tapasztalnak, emiatt

A vállalat mérnöki csapata dolgozik a teljes működés helyreállításán, a hiba okáról és a javítás várható időpontjáról azonban nem közöltek részleteket.

A Downdetector adatai szerint Romániában is jelentős számú felhasználó tapasztalt problémákat: