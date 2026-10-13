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Vészesen közeleg a gázárplafon jelenlegi vége, igazi sokkot okozhat a mostani kalkuláció

Füstbe mennek az emberek anyagi tervei, ha megduplázódik a gázszámla értéke? Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Füstbe mennek az emberek anyagi tervei, ha megduplázódik a gázszámla értéke? Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Jelen állás szerint a földgáz árplafonjának jövő tavaszi kivezetése megduplázná a háztartások gázszámláját. A gázszolgáltatók szerint a drasztikus drágulást úgy lehetne elkerülni, ha az állam meghosszabbítaná a lakossági gázárak 2027. március 31-ig szóló árszabályozási mechanizmusát, amely biztosítja az árplafont.

Székelyhon

2026. október 13., 17:552026. október 13., 17:55

2026. október 13., 18:042026. október 13., 18:04

A szabadpiaci árak szerint az árliberalizáció a háztartások gázszámlájának megduplázódását eredményezné – figyelmeztet az Engie Románia energiaszolgáltató vezetője. „Fontos beszélni arról, mi történik a lakossági fogyasztók számláival a mostani tél után. Noha évek óta azt mondjuk, hogy a támogatást a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókra kellene összpontosítani, úgy gondolom, hogy

Idézet
ezúttal a jelenlegi gázárszabályozási rendszert kellene meghosszabbítani”

– idézi az Engie Románia vezérigazgatóját a Hotnews hírportál. Nicholas Richard meglátását egy energiatémájú konferencián osztotta meg.

Arra a kérdésre, hogy mennyivel emelkedne egy háztartás gázszámlája az árplafon kivezetésekor, Richard rámutatott:

  • a lakossági gázár jelenleg 110 lej megawattóránként (21 euró),

  • miközben a jövő év második negyedévére vonatkozó piaci árak meghaladják a 60 eurót megawattóránként.

„A végső árat tekintve a költségek megduplázódásáról beszélhetünk. Emiatt a jelenlegi körülmények között nem hiszem, hogy bárki számára ésszerű lenne a mechanizmus megszüntetése. (...) A döntéseket viszont időben be kell jelenteni, és következetes szabályokra van szükség, amelyekkel jelenleg nem rendelkezünk.”

Az Engie Románia vezérigazgatója szerint hosszabb időre van szükség a piac felkészítéséhez, hogy a liberalizációt követő napon ne szembesüljön a lakosság elviselhetetlenül magas árakkal.

Jöhetne ennél rosszabb időben?

Románia gazdasági növekedése amúgy is rendkívül szerény, ami azt jelenti, hogy a gazdaság korábbi motorja, a fogyasztás már nem működik megfelelően.

Idézet
Nem szabad tovább csökkentenünk az emberek vásárlóerejét. Jól tudjuk, hogy a gázszámla összege már így is lényegesen nagyobb, mint a villanyszámláé

– magyarázta a vezérigazgató, aki szerint

azért is kellene most dönteni, hogy ne ismétlődjön meg az a fejetlenség és bizonytalanság, mint ami szokott: hogy csak egy hónappal a határidő előtt ébredünk rá a teendőkre.

„Nekünk már most tudnunk kell, hogy vásároljunk-e gázt vagy sem, a termelőknek pedig tisztában kell lenniük a feladataikkal, hogy ne nehezedjen nyomás az árakra. Ha a következő napokban nem hozunk bölcs döntést, valószínűleg a nem lakossági fogyasztók számára is magasabb lesz az ár” – tette hozzá az energetikai vállalat vezetője.

Árak és töltöttség

„Nehéz tél elé nézünk. Nagyon magas földgázárak várhatók, és erről már európai, regionális és nemzetközi szinten is vita folyik” – jelentette ki nemrég Cristian Bușoi, az energiaügyi minisztérium államtitkára.

Románia gáztárolói jelenleg 85 százalékos töltöttségi szinten állnak, ami meghaladja a 73 százalékos európai átlagot, de elmarad az előző évek szintjétől, amikor október elejére már szinte száz százalékban feltöltötték a téli időszakra szánt gáztárolókat.

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A vészjósló forgatókönyvet igyekszik árnyalni Dana Dărăban, az Energia-közműszolgáltató Vállalatok Szövetségének ügyvezető igazgatója, aki szerint

a Neptun Deep gázmezőről jövőre piacra kerülő földgázmennyiség növelheti a gázpiac likviditását, ami az árak csökkenéséhez vezethet.

Ám addig is az amszterdami tőzsdén az európai piac irányadó mutatójának számító TTF-földgázárak kedden meghaladták a 86 eurót megawattóránként, az elmúlt három év legmagasabb szintjére emelkedve. Az ár 170 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában – írja a Hotnews.

Társadalom Gazdaság
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