Vészesen közeleg a gázárplafon jelenlegi vége, igazi sokkot okozhat a mostani kalkuláció

Jelen állás szerint a földgáz árplafonjának jövő tavaszi kivezetése megduplázná a háztartások gázszámláját. A gázszolgáltatók szerint a drasztikus drágulást úgy lehetne elkerülni, ha az állam meghosszabbítaná a lakossági gázárak 2027. március 31-ig szóló árszabályozási mechanizmusát, amely biztosítja az árplafont.

Székelyhon 2026. október 13., 17:552026. október 13., 17:55 2026. október 13., 18:042026. október 13., 18:04

A szabadpiaci árak szerint az árliberalizáció a háztartások gázszámlájának megduplázódását eredményezné – figyelmeztet az Engie Románia energiaszolgáltató vezetője. „Fontos beszélni arról, mi történik a lakossági fogyasztók számláival a mostani tél után. Noha évek óta azt mondjuk, hogy a támogatást a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókra kellene összpontosítani, úgy gondolom, hogy

ezúttal a jelenlegi gázárszabályozási rendszert kellene meghosszabbítani”

– idézi az Engie Románia vezérigazgatóját a Hotnews hírportál. Nicholas Richard meglátását egy energiatémájú konferencián osztotta meg. Arra a kérdésre, hogy mennyivel emelkedne egy háztartás gázszámlája az árplafon kivezetésekor, Richard rámutatott: a lakossági gázár jelenleg 110 lej megawattóránként (21 euró),

miközben a jövő év második negyedévére vonatkozó piaci árak meghaladják a 60 eurót megawattóránként. „A végső árat tekintve a költségek megduplázódásáról beszélhetünk. Emiatt a jelenlegi körülmények között nem hiszem, hogy bárki számára ésszerű lenne a mechanizmus megszüntetése. (...) A döntéseket viszont időben be kell jelenteni, és következetes szabályokra van szükség, amelyekkel jelenleg nem rendelkezünk.” Az Engie Románia vezérigazgatója szerint hosszabb időre van szükség a piac felkészítéséhez, hogy a liberalizációt követő napon ne szembesüljön a lakosság elviselhetetlenül magas árakkal. Jöhetne ennél rosszabb időben? Románia gazdasági növekedése amúgy is rendkívül szerény, ami azt jelenti, hogy a gazdaság korábbi motorja, a fogyasztás már nem működik megfelelően.

Nem szabad tovább csökkentenünk az emberek vásárlóerejét. Jól tudjuk, hogy a gázszámla összege már így is lényegesen nagyobb, mint a villanyszámláé

– magyarázta a vezérigazgató, aki szerint

azért is kellene most dönteni, hogy ne ismétlődjön meg az a fejetlenség és bizonytalanság, mint ami szokott: hogy csak egy hónappal a határidő előtt ébredünk rá a teendőkre.

„Nekünk már most tudnunk kell, hogy vásároljunk-e gázt vagy sem, a termelőknek pedig tisztában kell lenniük a feladataikkal, hogy ne nehezedjen nyomás az árakra. Ha a következő napokban nem hozunk bölcs döntést, valószínűleg a nem lakossági fogyasztók számára is magasabb lesz az ár” – tette hozzá az energetikai vállalat vezetője. Árak és töltöttség „Nehéz tél elé nézünk. Nagyon magas földgázárak várhatók, és erről már európai, regionális és nemzetközi szinten is vita folyik” – jelentette ki nemrég Cristian Bușoi, az energiaügyi minisztérium államtitkára. Románia gáztárolói jelenleg 85 százalékos töltöttségi szinten állnak, ami meghaladja a 73 százalékos európai átlagot, de elmarad az előző évek szintjétől, amikor október elejére már szinte száz százalékban feltöltötték a téli időszakra szánt gáztárolókat. Hirdetés A vészjósló forgatókönyvet igyekszik árnyalni Dana Dărăban, az Energia-közműszolgáltató Vállalatok Szövetségének ügyvezető igazgatója, aki szerint

a Neptun Deep gázmezőről jövőre piacra kerülő földgázmennyiség növelheti a gázpiac likviditását, ami az árak csökkenéséhez vezethet.