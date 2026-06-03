Vakációs pizzaélmény rászoruló gyerekeknek: közösségi adománygyűjtő kampányt indít a Hamm

Közösségi adománygyűjtő kampányt indít a Hamm június 1-je és június 21-e között. Az összegyűlt adományokból hátrányos helyzetű gyerekeket lepnek meg pizzával több erdélyi városban, a nyári vakáció idején.

A kampány során a Hamm ételrendelő alkalmazás felhasználói néhány kattintással támogathatják az akciót, különböző összegű adományok megvásárlásával.

A befolyt támogatásokból a szervezők pizzákat juttatnak el rászoruló gyerekekhez

Hargita megyében Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen, Maros megyében Marosvásárhelyen, valamint Kovászna megyében Sepsiszentgyörgyön.

A kampány partnerei a csíkszeredai Juventutti Alapítvány, a marosvásárhelyi Talentum Alapítvány, valamint a Hargita és Kovászna megyei gyermekvédelmi intézmények, amelyek segítséget nyújtanak a támogatásra szoruló családok elérésében.

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A vállalkozás korábban is szervezett hasonló kezdeményezést, amelynek keretében több száz gyerekhez jutott el pizzaadomány.