Vakációs pizzaélmény rászoruló gyerekeknek: közösségi adománygyűjtő kampányt indít a Hamm

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Fotó: Olti Angyalka
Közösségi adománygyűjtő kampányt indít a Hamm június 1-je és június 21-e között. Az összegyűlt adományokból hátrányos helyzetű gyerekeket lepnek meg pizzával több erdélyi városban, a nyári vakáció idején.
A kampány során a Hamm ételrendelő alkalmazás felhasználói néhány kattintással támogathatják az akciót, különböző összegű adományok megvásárlásával.
Hargita megyében Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen, Maros megyében Marosvásárhelyen, valamint Kovászna megyében Sepsiszentgyörgyön.
A kampány partnerei a csíkszeredai Juventutti Alapítvány, a marosvásárhelyi Talentum Alapítvány, valamint a Hargita és Kovászna megyei gyermekvédelmi intézmények, amelyek segítséget nyújtanak a támogatásra szoruló családok elérésében.
A vállalkozás korábban is szervezett hasonló kezdeményezést, amelynek keretében több száz gyerekhez jutott el pizzaadomány.
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