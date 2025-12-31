Utcabál, lézershow, tűzijáték – így köszöntik az újévet Maros megyében

Lézershow lesz tűzijáték helyett szilveszterkor Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen és Segesváron utcabálon lehet búcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. A megyeszékhelyen lézerfények világítják meg az eget, míg a középkori váráról híres településen tűzijáték lesz. Marosludason elmarad a köztéri ünneplés.
Maros megyében Marosvásárhelyen és Segesváron szervez szilveszteri szabadtéri mulatságot a helyi önkormányzat. Marosludason csak tűzijáték volt a korábbi években, de idén az is elmarad.
Forgalomkorlátozásra lehet számítani Marosvásárhelyen már kedden délutántól, mert a városháza készíti elő a helyszínt a szilveszteri utcabálra.
Mint az önkormányzat honlapján írják, kedden 17 órától lezárják a forgalmat az ortodox katedrális – Maros Mall irányában, este kilenc órától pedig a teljes főtér le lesz zárva, beleértve a környező utcákat is:
Bolyai utca (a Köteles Sámuel útkereszteződésig),
Horea utca (Aurel Filimon utcai kereszteződés).
A forgalomkorlátozás január 2-án reggel 6 óráig tart.
A karácsnyi vásár január 4-ig látogatható a megyeszékhelyen
Fotó: Haáz Vince
A hagyományos marosvásárhelyi utcai szilveszterezés december 31-én 20 órakor kezdődik. Az utcabálozókat Dj Criss One, Dj Even Steven, az Ottawan, a Don’t Stop The Queen tribute zenekar és Andrei Chelbezan szórakoztatja.
Jó tudni, hogy a főtéri karácsonyi vásár január 4-ig tart nyitva, január elsején délután 5 órakor nyitnak a házikók és az étel-ital standok.
Andrei Chelbezan szórakoztatja az utcabálon résztvevőket
Fotó: Haáz Vince
A marosludasi városháza közösségi oldalán jelentette be, hogy idén elmarad a szilveszteri tűzijáték. Mint írják, részben a megszorítások miatt, részben, mert tekintettel vannak a városban élő házi kedvencekre és más állatokra.
Segesváron a középkori várban szerveznek szabadtéri utcabált, december 31-én este tíz órától. Iulian Sîrbu polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy lemezlovasok szórakoztatják majd az egybegyűlteket, éjfélkor pedig látványos tűzijáték lesz. Az elöljáró arra is felhívja a figyelmet, hogy petárdázni tilos, aki mégis megteszi, az büntetésre számíthat.
