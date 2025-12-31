Utcabál, lézershow, tűzijáték – így köszöntik az újévet Maros megyében

Marosvásárhelyen és Segesváron utcabálon lehet búcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. A megyeszékhelyen lézerfények világítják meg az eget, míg a középkori váráról híres településen tűzijáték lesz. Marosludason elmarad a köztéri ünneplés.

Maros megyében Marosvásárhelyen és Segesváron szervez szilveszteri szabadtéri mulatságot a helyi önkormányzat. Marosludason csak tűzijáték volt a korábbi években, de idén az is elmarad.

Lezárják a belvárost Marosvásárhelyen

Forgalomkorlátozásra lehet számítani Marosvásárhelyen már kedden délutántól, mert a városháza készíti elő a helyszínt a szilveszteri utcabálra.

Mint az önkormányzat honlapján írják, kedden 17 órától lezárják a forgalmat az ortodox katedrális – Maros Mall irányában, este kilenc órától pedig a teljes főtér le lesz zárva, beleértve a környező utcákat is:

Bolyai utca (a Köteles Sámuel útkereszteződésig),

Horea utca (Aurel Filimon utcai kereszteződés).

A forgalomkorlátozás január 2-án reggel 6 óráig tart.