Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Utcabál, lézershow, tűzijáték – így köszöntik az újévet Maros megyében

Lézershow lesz tűzijáték helyett szilveszterkor Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Lézershow lesz tűzijáték helyett szilveszterkor Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen és Segesváron utcabálon lehet búcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. A megyeszékhelyen lézerfények világítják meg az eget, míg a középkori váráról híres településen tűzijáték lesz. Marosludason elmarad a köztéri ünneplés.

Simon Virág

2025. december 31., 15:132025. december 31., 15:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Maros megyében Marosvásárhelyen és Segesváron szervez szilveszteri szabadtéri mulatságot a helyi önkormányzat. Marosludason csak tűzijáték volt a korábbi években, de idén az is elmarad.

Lezárják a belvárost Marosvásárhelyen

Forgalomkorlátozásra lehet számítani Marosvásárhelyen már kedden délutántól, mert a városháza készíti elő a helyszínt a szilveszteri utcabálra.

Hirdetés

Mint az önkormányzat honlapján írják, kedden 17 órától lezárják a forgalmat az ortodox katedrális – Maros Mall irányában, este kilenc órától pedig a teljes főtér le lesz zárva, beleértve a környező utcákat is:

  • Bolyai utca (a Köteles Sámuel útkereszteződésig),

  • Horea utca (Aurel Filimon utcai kereszteződés).

A forgalomkorlátozás január 2-án reggel 6 óráig tart.

A karácsnyi vásár január 4-ig látogatható a megyeszékhelyen • Fotó: Haáz Vince Galéria

A karácsnyi vásár január 4-ig látogatható a megyeszékhelyen

Fotó: Haáz Vince

Utcabálra hívják a városlakókat

A hagyományos marosvásárhelyi utcai szilveszterezés december 31-én 20 órakor kezdődik. Az utcabálozókat Dj Criss One, Dj Even Steven, az Ottawan, a Don’t Stop The Queen tribute zenekar és Andrei Chelbezan szórakoztatja.

Idén a tűzijáték helyett látványos fény- és lézershow lesz.

Jó tudni, hogy a főtéri karácsonyi vásár január 4-ig tart nyitva, január elsején délután 5 órakor nyitnak a házikók és az étel-ital standok.

Andrei Chelbezan szórakoztatja az utcabálon résztvevőket • Fotó: Haáz Vince Galéria

Andrei Chelbezan szórakoztatja az utcabálon résztvevőket

Fotó: Haáz Vince

Tűzijáték vagy semmi

A marosludasi városháza közösségi oldalán jelentette be, hogy idén elmarad a szilveszteri tűzijáték. Mint írják, részben a megszorítások miatt, részben, mert tekintettel vannak a városban élő házi kedvencekre és más állatokra.

Segesváron a középkori várban szerveznek szabadtéri utcabált, december 31-én este tíz órától. Iulian Sîrbu polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy lemezlovasok szórakoztatják majd az egybegyűlteket, éjfélkor pedig látványos tűzijáték lesz. Az elöljáró arra is felhívja a figyelmet, hogy petárdázni tilos, aki mégis megteszi, az büntetésre számíthat.

Marosszék Szilveszter
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Székelyhon

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
Székelyhon

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Székely Sport

A csíkszeredaiak örülhettek a feszültségekkel teli székely hokiderbi végén
Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Krónika

Orban szerint Orbán napjai meg vannak számlálva
Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Székely Sport

Másik piros-fehér csapathoz kerülhet a Sepsi OSK egykori balhátvédje
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 31., szerda

Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég

Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.

Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég
Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég
2025. december 31., szerda

Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében

Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.

Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében
Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében
2025. december 31., szerda

Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében
2025. december 31., szerda

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is

Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
2025. december 31., szerda

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
2025. december 31., szerda

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban

Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
2025. december 31., szerda

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján

A Román Rendőrség szerdán bejelentette, hogy a hatóságok az elmúlt napokban hét nemzetközileg körözött személyt hoztak vissza Romániába, akik ellen jogerős ítélet vagy letartóztatási parancs van érvényben.

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
2025. december 31., szerda

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
2025. december 31., szerda

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette

Felrobbant egy munkagép abroncsa szerda reggel a konstancai kikötő egyik terminálján. A balesetben két személy életét vesztette, ketten megsérültek – közölték a Konstanca megyei hatóságok.

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
2025. december 31., szerda

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
2025. december 31., szerda

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában

Az adótörvénykönyv előírásainak megfelelően január elsejétől ismét emelkedik a sör, bor, alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában, immár másodszor az elmúlt hat hónapban.

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
2025. december 31., szerda

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására

Románia csatlakozik az Egyesült Államok által kezdeményezett PURL (Priority Ukraine Requirements List) programhoz, és 50 millió euróval járul hozzá Ukrajna katonai védelmének támogatásához – jelentette be szerdán a külügyminisztérium.

Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására
Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására
2025. december 31., szerda

Románia 50 millió eurót különít el Ukrajna katonai támogatására
2025. december 31., szerda

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét

A fogyatékossággal élő felnőtteknek az intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetét segítő intézkedéseket vezet be a kormány egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
2025. december 31., szerda

Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét
2025. december 31., szerda

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját

Szigorúbb ellenőrzési és finanszírozási szabályokat vezet be a kormány a betegszabadságok területén egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
2025. december 31., szerda

Hidegzuhany a dolgozóknak: februártól nem fizetik a betegszabadság első napját
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!