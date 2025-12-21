Rovatok
Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Zenével és versekkel hangolódhatott Farkaslaka község az V. Karácsonyváró Hangversenyen, amelyet a farkaslaki római katolikus templomban szerveztek meg vasárnap délután.

László Ildikó

2025. december 21., 21:122025. december 21., 21:12

2025. december 21., 21:142025. december 21., 21:14

A karácsonyváró hangversenyen kórus- és zenekari művek, énekek, valamint versek segítették az ünnepre való lelki ráhangolódást Farkaslakán vasárnap délután. A műsorban közreműködött a Zeng a magasság egyházi kórus, a Farkaslaka községi ifjúsági fúvószenekar és kisdiákok is.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A műsor összeállítását és vezénylését Bakos Árpád kántor és Ágoston Judit tanítónő vállalta. A műsort Jakab Katalin vezette fel, aki Fuferenda Pál Adventi imáját olvasta fel.

Idézet
„Adj vissza nekünk a dió és alma öröméből egy kicsit!”

– hangzott el az imádságban, amely arra is emlékeztetett, hogy az ember nem csupán teljesítményre berendezkedett lény.

„Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban és ne szégyeljük, hogy nem csak csörtető, sikerorientált, manipulált géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk során”.

Idézet
Add ,hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést: Köszönöm Istenem!

– zárta a gondolatot az imádság.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A hangverseny végén Oláh Dénes plébános arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsony nem a külsőségekről, hanem a lélek ünnepéről szól. Hangsúlyozta:

az ember életében nem a testi vágyak állnak a középpontban, hanem az élő Isten, aki által és akiben élni lehet.

Áldását kérte a legkisebbektől a felnőttekig mindenkire, külön is megköszönve azok szolgálatát, akik munkájukkal oroszlánrészt vállaltak az ünnepi alkalom létrejöttében.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Farkaslaka Karácsony
Hirdetés
