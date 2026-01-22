Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal Szent István termében tartották meg január 22-én, a magyar kultúra napján az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjak ünnepélyes átadásával egybekötött gálaestet.
Fotó: Olti Angyalka
Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal Szent István termében tartották meg január 22-én, a magyar kultúra napján az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjak ünnepélyes átadásával egybekötött gálaestet.
Az eseményen helyi és megyei közéleti szereplők, kulturális intézmények vezetői és a díjazottak vettek részt. Az ünnepélyt Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: a kultúra nem ünnepi kellék, hanem a mindennapi megmaradás alapja.
Fotó: Olti Angyalka
Mint fogalmazott,
Köszönetet mondott mindazoknak az intézményeknek és személyeknek, akik hivatásként élik meg a kulturális szolgálatot, gyakran erejükön felül is dolgozva a közösségért. A polgármester kiemelte,
Az ünnepségen felszólalt Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának első beosztott konzulja is, aki Kölcsey Ferenc gondolatait idézve beszélt a magyar kultúra mély, belső erejéről.
Fotó: Olti Angyalka
Hangsúlyozta:
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke beszédében egy perces néma főhajtással emlékezett meg Antal István néhai képviselőről.
Fotó: Olti Angyalka
Ezt követően nyílt hangvételű felszólalásában a jelenlegi gazdasági és társadalmi kihívásokról beszélt, ugyanakkor határozott ígéretet tett arra, hogy a megye idén is legalább a tavalyi szinten biztosítja a magyar kultúrát szolgáló események és tevékenységek finanszírozását.
– fogalmazott. Az est folyamán az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakkal azokat a személyeket és közösségeket ismerték el, akik hosszú távon, elhivatott munkájukkal járulnak hozzá a székelyföldi magyar kulturális élet megőrzéséhez, gyarapításához és megújításához.
Fotó: Olti Angyalka
Az Udvarhelyszék Kultúrájáért – Közösségért díjat a Székelyföldi Filharmónia vehette át, amely évtizedek óta meghatározó szereplője Udvarhelyszék és a tágabb székelyföldi térség komolyzenei életének. A filharmónia nemcsak hangversenyeivel, hanem a térség zenei kultúrájának megerősítésével, közösségépítő szerepével is hozzájárul a magyar kulturális élet folytonosságához.
Fotó: Olti Angyalka
Értékmentés díjban részesült a Haáz Rezső Múzeum régészeti részlege, amelynek munkatársai, dr. Sófalvi András és dr. Nyárádi Zsolt, az elmúlt évtizedekben meghatározó feltárásokat vezettek Udvarhelyszéken és a környező térségekben.
Fotó: Olti Angyalka
Az Udvarhelyszék Kultúrájáért – Értékteremtés díjat Benczédi László fafaragó, népművész kapta, aki több mint négy évtizede formálja tölgyfába az udvarhelyszéki székelykapu hagyományos motívumait.
Fotó: Olti Angyalka
Az Udvarhelyszék Kultúrájáért – Életműdíjat Simó Margit zenetanár, karnagy vehette át. A székelykeresztúri zenei élet meghatározó alakja több kórust alapított és vezetett, évtizedeken át nevelte a fiatalokat az éneklés és a zene szeretetére. Tanítványai Erdély-szerte és nemzetközi fesztiválokon is felléptek, munkássága jelentős szerepet játszott a közösségi zenélés és az utánpótlás-nevelés terén.
A gálaest ünnepi hangulatát a Székelyföldi Filharmónia fellépése tette teljessé.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
