Fotó: Olti Angyalka

Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal Szent István termében tartották meg január 22-én, a magyar kultúra napján az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjak ünnepélyes átadásával egybekötött gálaestet.

Az eseményen helyi és megyei közéleti szereplők, kulturális intézmények vezetői és a díjazottak vettek részt. Az ünnepélyt Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: a kultúra nem ünnepi kellék, hanem a mindennapi megmaradás alapja.

Fotó: Olti Angyalka

Mint fogalmazott,

ahol kultúra van, ott közösség születik, és ahol közösség van, ott jövő is van.

Köszönetet mondott mindazoknak az intézményeknek és személyeknek, akik hivatásként élik meg a kulturális szolgálatot, gyakran erejükön felül is dolgozva a közösségért. A polgármester kiemelte,

külön öröm számára, hogy idén a város fenntartásában működő két kulturális intézmény, a Haáz Rezső Múzeum és a Művelődési Ház egy-egy szakmai egysége is elismerésben részesült.

Az ünnepségen felszólalt Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának első beosztott konzulja is, aki Kölcsey Ferenc gondolatait idézve beszélt a magyar kultúra mély, belső erejéről.

Fotó: Olti Angyalka

Hangsúlyozta:

Székelyföldön a magyar kultúra nem tanult identitás, hanem megélt tapasztalat, amely irányt, tartást és erkölcsi alapot ad a közösségnek.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke beszédében egy perces néma főhajtással emlékezett meg Antal István néhai képviselőről.

Fotó: Olti Angyalka

Ezt követően nyílt hangvételű felszólalásában a jelenlegi gazdasági és társadalmi kihívásokról beszélt, ugyanakkor határozott ígéretet tett arra, hogy a megye idén is legalább a tavalyi szinten biztosítja a magyar kultúrát szolgáló események és tevékenységek finanszírozását.

A kultúra számunkra nem pénzkérdés, hanem létkérdés

– fogalmazott. Az est folyamán az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakkal azokat a személyeket és közösségeket ismerték el, akik hosszú távon, elhivatott munkájukkal járulnak hozzá a székelyföldi magyar kulturális élet megőrzéséhez, gyarapításához és megújításához.

Fotó: Olti Angyalka

Díjazottak Az Udvarhelyszék Kultúrájáért – Közösségért díjat a Székelyföldi Filharmónia vehette át, amely évtizedek óta meghatározó szereplője Udvarhelyszék és a tágabb székelyföldi térség komolyzenei életének. A filharmónia nemcsak hangversenyeivel, hanem a térség zenei kultúrájának megerősítésével, közösségépítő szerepével is hozzájárul a magyar kulturális élet folytonosságához.

Fotó: Olti Angyalka

Értékmentés díjban részesült a Haáz Rezső Múzeum régészeti részlege, amelynek munkatársai, dr. Sófalvi András és dr. Nyárádi Zsolt, az elmúlt évtizedekben meghatározó feltárásokat vezettek Udvarhelyszéken és a környező térségekben.

Fotó: Olti Angyalka

Az Udvarhelyszék Kultúrájáért – Értékteremtés díjat Benczédi László fafaragó, népművész kapta, aki több mint négy évtizede formálja tölgyfába az udvarhelyszéki székelykapu hagyományos motívumait.

Fotó: Olti Angyalka

Az Udvarhelyszék Kultúrájáért – Életműdíjat Simó Margit zenetanár, karnagy vehette át. A székelykeresztúri zenei élet meghatározó alakja több kórust alapított és vezetett, évtizedeken át nevelte a fiatalokat az éneklés és a zene szeretetére. Tanítványai Erdély-szerte és nemzetközi fesztiválokon is felléptek, munkássága jelentős szerepet játszott a közösségi zenélés és az utánpótlás-nevelés terén. A gálaest ünnepi hangulatát a Székelyföldi Filharmónia fellépése tette teljessé.

