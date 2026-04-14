Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

Az öt hétig tartó korszerűsítés során az alap- és a kopóréteg aszfaltot is le kell terítse a kivitelező – tájékoztat az elöljáró. Mindemellett elnézést kért az emberektől, amiért elfogadhatatlan állapotban volt az útszakasz az elmúlt hónapokban. Leszögezi azt is, hogy ilyen többé nem fordulhat elő.

korábban írtuk Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.

„Jövő héten ismét nagyobb forgalmi változások lesznek Székelyudvarhelyen, hiszen a kivitelező elkezdi a Tompa László utca felújítását is. A Harvíz Rt. munkatársai ezzel párhuzamosan végrehajthatják a föld alatti vezetékek cseréjét, hogy ne kelljen feltörni a friss aszfaltot a következő években. Ezt követően még tavasszal a Vár és az Eötvös utca felújítása is megkezdődik” – részletezi a tisztségviselő hétfő esti bejegyzésében.