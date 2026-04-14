Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Fotó: Szakács-Paál István/facebook
Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.
Az öt hétig tartó korszerűsítés során az alap- és a kopóréteg aszfaltot is le kell terítse a kivitelező – tájékoztat az elöljáró. Mindemellett elnézést kért az emberektől, amiért elfogadhatatlan állapotban volt az útszakasz az elmúlt hónapokban. Leszögezi azt is, hogy ilyen többé nem fordulhat elő.
Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.
„Jövő héten ismét nagyobb forgalmi változások lesznek Székelyudvarhelyen, hiszen a kivitelező elkezdi a Tompa László utca felújítását is. A Harvíz Rt. munkatársai ezzel párhuzamosan végrehajthatják a föld alatti vezetékek cseréjét, hogy ne kelljen feltörni a friss aszfaltot a következő években. Ezt követően még tavasszal a Vár és az Eötvös utca felújítása is megkezdődik” – részletezi a tisztségviselő hétfő esti bejegyzésében.
Textil- és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Szentegyházán, ahol április közepén két alkalommal is leadhatják a lakók a feleslegessé vált holmikat.
Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.
Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.
Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.
A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.
Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.
Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.
A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.
Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.
Több utcában fog szünetelni az áramszolgáltatás kedden reggel kilenc és délután négy óra között, mivel karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
