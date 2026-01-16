Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen

Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.

Bencze Emese 2026. január 16., 11:232026. január 16., 11:23

Komoly közlekedési problémák alakultak ki Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A nagy mobilitási terv keretében megújuló útszakaszon néhány hónapja kezdődtek el a munkálatok, amelyek során az esővíz elvezetése érdekében több helyen keresztben felásták az úttestet.

A kivitelező cég az ünnepi időszakra szabadságra vonult, a munkagödröket ideiglenesen betömték, azonban a jelentős mennyiségű csapadék kimosta a töltést.

Ennek következtében a forgalmas útszakaszon mély gödrök keletkeztek, amelyek megnehezítik a közlekedést. Hirdetés Az ünnepek után a városháza műszaki osztálya ideiglenesen betömte a gödröket a helyzet enyhítése érdekében, ám az időjárás miatt a probléma rövid időn belül ismét jelentkezett.

Fotó: Olti Angyalka

Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza sajtóreferense lapunk kérdésére elmondta: a műszaki osztály ismét beavatkozik és betömi a gödröket, aszfaltozásra azonban nem kerülhet sor, ameddig az időjárási viszonyok nem teszik azt lehetővé. Hozzátette, a kivitelezővel is egyeztetést folytatott csütörtökön a városháza, melynek során abban állapodtak meg, hogy

a teljes felújításig rendszeres beavatkozásokkal próbálják mérsékelni a helyzetet az érintett útszakaszon.

A szóvivő szerint ugyanakkor a közlekedők számára jó elkerülő alternatívát jelenthet a párhuzamosan húzódó Ugron Gábor utca.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka