Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Könyvbemutatók, kiállítások, színházi előadás, gálaest és várostörténeti konferencia is szerepel a magyar kultúra napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat programjában, amely január 20. és 24. között várja az érdeklődőket.
A programsorozat január 20-án, kedden indul az Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötet bemutatójával, ahol a szerzők, Mihály János és Szekeres Attila a térség szimbolikus örökségét és jelentésvilágát járják körül.
Másnap, azaz szerdán a Haáz Rezső Múzeumban Jankovics Marcell rajzfilmes életművét bemutató kiállításon tart Balla Zoltán tárlatvezetést, majd 19 órától a Tomcsa Sándor Színház Élet-Ritmusra című monodrámáját láthatja a közönség.
Január 22-én,
az esten a Székelyföldi Filharmónia is fellép. A következő napon irodalmi eseményként P. Buzogány Árpád Valakik integetnek című novelláskötetét mutatják be, majd a PALLÓ 55 című csoportos képzőművészeti kiállítás záró tárlatvezetésére kerül sor a Képtárban.
A rendezvénysorozat január 24-én várostörténeti konferenciával folytatódik a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye központi hivatalának konferenciatermében, délután pedig
az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével 17 órai kezdettel.
A magyar kultúra napjához kapcsolódó események minden érdeklődő számára nyitottak, részletes program a városháza közösségi oldalán elérhető.
Hétfőtől SMS-alapú jegyvásárlási lehetőséget vezet be a székelyudvarhelyi helyi közszállítást működtető Urbana Transport.
Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint nyolc Hargita megyei településen összesen 19 transzformátorállomás maradt áramellátás nélkül szombat este.
Az Eurotrans Alapítvány legközelebb Udvarhelyszéken nyújt ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez, beleértve a szükséges fordításokat is.
Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.
A jelentős emelések ellenére nem torpant meg az adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: szerdán sorokban álltak az emberek a polgármesteri hivatal kasszái előtt. A többségnek az volt a legfontosabb, hogy legalább a tízszázalékos kedvezményt megkapják.
Alig három óra különbséggel két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán a hétvégén.
Több panasz is érkezett az ünnepi időszakban a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályára. Az intézmény vezetősége javítani szeretne a helyzeten, ám a közösségi médiában tett névtelen bejegyzéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyják.
Közel 26 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.
Számos jogi vita után két kivitelezővel kötött szerződést Hargita Megye Tanácsa az Udvarhelyszéken elkezdett, majd félbehagyott nagyszabású útfelújítás elvégzésére: elvileg idén folytatódhat a munka. A modernizálás elhúzódásának azonban ára lesz.
Időjárási okok miatt több Hargita megyei településen is megszakadt az áramszolgáltatás kedd reggel, összesen több mint négyszáz felhasználót érint a kimaradás.
