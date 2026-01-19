Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen

Könyvbemutatók, kiállítások, színházi előadás, gálaest és várostörténeti konferencia is szerepel a magyar kultúra napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat programjában, amely január 20. és 24. között várja az érdeklődőket.

A programsorozat január 20-án, kedden indul az Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötet bemutatójával, ahol a szerzők, Mihály János és Szekeres Attila a térség szimbolikus örökségét és jelentésvilágát járják körül.

Másnap, azaz szerdán a Haáz Rezső Múzeumban Jankovics Marcell rajzfilmes életművét bemutató kiállításon tart Balla Zoltán tárlatvezetést, majd 19 órától a Tomcsa Sándor Színház Élet-Ritmusra című monodrámáját láthatja a közönség.

Január 22-én,