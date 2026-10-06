Teljesen leégett egy lakóház Maros megyében

2026. október 01., csütörtök

Új kukák, új szerződés, sok panasz: elkezdődött a hulladékrendszer átalakítása Székelyudvarhelyen is

Elkezdték Székelyudvarhelyen az új hulladékgazdálkodási rendszer gyakorlati bevezetését: a lakóházas övezetek lakói átvehetik a chippel ellátott új hulladéktároló edényeket, és közben az új szerződéseket is megkötik. Az érintettek számára sok a kérdés.