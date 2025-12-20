Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.

Székelyhon

2025. december 20., 13:072025. december 20., 13:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az érintett helyszínek a következők: Szentimre utca (a Szent János utcai kereszteződéstől a katonaságig), Szászok tábora és a Csalóka.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Még karácsony előtt megnyílhat egy újabb, 50 kilométeres autópálya-szakasz
Nincs veszítenivalója Craiován az FK Csíkszeredának
Meghiúsult az MVM romániai terjeszkedése: felbontották az E.ON-nal kötött megállapodást
Kikapott a székesfehérvári farmcsapattól az új légiósokkal felálló Sportklub
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Székelyhon

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Még karácsony előtt megnyílhat egy újabb, 50 kilométeres autópálya-szakasz
Székelyhon

Még karácsony előtt megnyílhat egy újabb, 50 kilométeres autópálya-szakasz
Nincs veszítenivalója Craiován az FK Csíkszeredának
Székely Sport

Nincs veszítenivalója Craiován az FK Csíkszeredának
Meghiúsult az MVM romániai terjeszkedése: felbontották az E.ON-nal kötött megállapodást
Krónika

Meghiúsult az MVM romániai terjeszkedése: felbontották az E.ON-nal kötött megállapodást
Kikapott a székesfehérvári farmcsapattól az új légiósokkal felálló Sportklub
Székely Sport

Kikapott a székesfehérvári farmcsapattól az új légiósokkal felálló Sportklub
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok

Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Hirdetés
2025. december 19., péntek

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán

Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
2025. december 19., péntek

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen

Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
2025. december 18., csütörtök

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás

Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
2025. december 18., csütörtök

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
2025. december 16., kedd

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve

Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
2025. december 16., kedd

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója

Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!