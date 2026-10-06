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Országosan egyedülálló hulladékfogó rendszert telepítettek a Korond-patakra

• Fotó: Maros vízügyi igazgatóság

Fotó: Maros vízügyi igazgatóság

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Romániában elsőként telepítettek ilyen típusú, úszóhulladék összegyűjtésére szolgáló rendszert a Korond-patakra. A berendezést Alsósófalván, a Só-szoros fölötti szakaszon helyezték üzembe.

Székelyhon

2026. október 06., 09:182026. október 06., 09:18

A Maros Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a gyergyószentmiklósi vízügyi rendszer parajdi munkacsoportja és az igazgatóság gépészeti műhelyének munkatársai az elmúlt napokban fejezték be az úszóhulladék visszatartására szolgáló rendszer telepítését.

A vízügyi hatóság szerint

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a Korond-patakon rendszeresen végzett takarítás már nem volt elegendő

a nagy mennyiségű, főként faanyagból származó hulladék eltávolítására. Az új berendezés ezeket még azelőtt felfogja, hogy tovább sodródnának, ezzel segítve a vízügyi infrastruktúra és a környezet védelmét.

A rendszert a Maros Vízügyi Igazgatóság saját forrásból vásárolta, üzemeltetését pedig a Maros vízgyűjtő területére vonatkozó műszaki terv alapján végzik – olvasható a vízügyi igazgatóság közleményében.

Udvarhelyszék
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