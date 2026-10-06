Országosan egyedülálló hulladékfogó rendszert telepítettek a Korond-patakra

Fotó: Maros vízügyi igazgatóság
Romániában elsőként telepítettek ilyen típusú, úszóhulladék összegyűjtésére szolgáló rendszert a Korond-patakra. A berendezést Alsósófalván, a Só-szoros fölötti szakaszon helyezték üzembe.
A Maros Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a gyergyószentmiklósi vízügyi rendszer parajdi munkacsoportja és az igazgatóság gépészeti műhelyének munkatársai az elmúlt napokban fejezték be az úszóhulladék visszatartására szolgáló rendszer telepítését.
A vízügyi hatóság szerint
a nagy mennyiségű, főként faanyagból származó hulladék eltávolítására. Az új berendezés ezeket még azelőtt felfogja, hogy tovább sodródnának, ezzel segítve a vízügyi infrastruktúra és a környezet védelmét.
A rendszert a Maros Vízügyi Igazgatóság saját forrásból vásárolta, üzemeltetését pedig a Maros vízgyűjtő területére vonatkozó műszaki terv alapján végzik – olvasható a vízügyi igazgatóság közleményében.
Kigyulladt egy lakóház keddre virradóan Maros megyében, a Felsőrépa községhez tartozó Marosliget településen.
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