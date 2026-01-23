Ön kíváncsi a régi Székelyudvarhelyre?

Székelyudvarhely főtere 1916 őszén. Kápolnási Zsolt előadása az első világháborúig kalauzol vissza bennünket
Fotó: Id. Kováts István
Székelyudvarhely évszázadai címmel szerveznek várostörténeti konferenciát a református egyházmegye központi hivatalának termében.
A Haáz Rezső Múzeum égisze alatt tavaly alakult meg az a romániai és magyarországi történészeket tömörítő kutatócsoport, amely Székelyudvarhely város történetének alapos feltárását és monográfiájának megírását tűzte ki célul.
A munkát többévesre tervezték, hiszen régészeti kutatásokat, nagy mennyiségű levéltári forrásanyag-feltárást és a helyi sajtó áttekintését igényli. Az eddigi eredményekről nyújt egyfajta számadást a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye konferenciatermében (Márton Áron tér 6. szám) szombaton 10 órakor kezdődő tudományos ülésszak, amely minden érdeklődő számára nyitott.
A magyar kultúra napja apropóján, a minap értékmentési díjban részesült Haáz Rezső Múzeum és Székelyudvarhely városa eseményén összesen tizenkét előadás hangzik el.
A település korai története terén főként a városkép,
a 18–19. századok eseményeiből a történetírás, a családtörténet és a kultúra,
a 20. század kapcsán az első világháború és az azt követő impériumváltás, a változó népességstatisztikai adatok,
a század második feléből pedig a politikai diszkrimináció és Udvarhely megyei jogú várossá, azaz municípiummá való válása kerül tárgyalásra.
A konferenciát szakmai vita zárja 17 óra környékén.
