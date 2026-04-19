Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen

Az Urbana Rt. tájékoztatása szerint április 20-tól 4-es buszjárat érinti a Riverside lakóparkot is mindkét irányban, így az ott élők számára könnyebbé válik a közlekedés.

A szolgáltató arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet.