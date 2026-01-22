Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kiállítják Siklódy Ferenc munkáit Székelyudvarhelyen

• Fotó: Haáz Rezső Múzeum/Facebook

Fotó: Haáz Rezső Múzeum/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Székelyföld neves képzőművészeinek portréit mutatja be Siklódy Ferenc kiállítása, amelyet január 26-án nyitnak meg a Haáz Rezső Múzeumban, Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. január 22., 08:422026. január 22., 08:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Siklódy Ferenc Székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című kiállítás január 26-án, hétfőn 18 órától kezdődik. A megnyitón köszöntőt mond Miklós Zoltán múzeumigazgató, a tárlatot Képiró Ágnes művészettörténész, a szolnoki Damjanich János Múzeum muzeológusa nyitja meg. A kiállítás kurátora Berze Imre képzőművész, az eseményen Haáz Márton fuvolaművész közreműködik.

A tárlat március 6-ig látogatható Székelyudvarhelyen, a Haberstumpf-villában (Bethlenfalvi út 2–6.), és átfogó képet nyújt a székelyföldi képzőművészet meghatározó alkotóiról.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
A román külügyminiszter elismerte: egy területet csak az ott élők beleegyezésével lehet elcsatolni
A másodosztályban folytatja Magyari Szilárd
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Székelyhon

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Székelyhon

Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
Székely Sport

Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
A román külügyminiszter elismerte: egy területet csak az ott élők beleegyezésével lehet elcsatolni
Krónika

A román külügyminiszter elismerte: egy területet csak az ott élők beleegyezésével lehet elcsatolni
A másodosztályban folytatja Magyari Szilárd
Székely Sport

A másodosztályban folytatja Magyari Szilárd
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 21., szerda

Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák

Kívülről már jól néz ki a Korondon épülő bölcsőde, de a belső részen még több apró munkálatot kell elvégeznie a kivitelezőnek, ugyanakkor a tereprendezés is hátravan. A község vezetősége a következő tanévtől már megnyitná a létesítményt.

Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák
Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák
2026. január 21., szerda

Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Esküvői kiállítással várják az érdeklődőket Székelyudvarhelyen

Két, egymáshoz szorosan kapcsolódó, esküvőre fókuszáló eseményt is szerveznek Székelyudvarhelyen: szerdán esküvőfotókból nyílik tárlat, hétvégén pedig esküvő kiállítást tartanak.

Esküvői kiállítással várják az érdeklődőket Székelyudvarhelyen
Esküvői kiállítással várják az érdeklődőket Székelyudvarhelyen
2026. január 21., szerda

Esküvői kiállítással várják az érdeklődőket Székelyudvarhelyen
2026. január 21., szerda

Adóemelések: a fogyatékkal élőket sújtó döntések a legelkeserítőbbek

A kisvárosok és községek elöljárói is aggodalommal figyelik a 2026-os adóemelések hatásait. Úgy látják: a kormányzati döntés éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket, köztük a fogyatékkal élőket bünteti a leginkább.

Adóemelések: a fogyatékkal élőket sújtó döntések a legelkeserítőbbek
Adóemelések: a fogyatékkal élőket sújtó döntések a legelkeserítőbbek
2026. január 21., szerda

Adóemelések: a fogyatékkal élőket sújtó döntések a legelkeserítőbbek
2026. január 20., kedd

Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen

Az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt több ember is kórházi kezelésre szorult Hargita megyében, főként kihűlés és fagyási sérülések következtében.

Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen
Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen
2026. január 20., kedd

Több lábujját kellett amputálni fagyási sérülés miatt egy embernek Udvarhelyen
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban

Édességeket és fülhallgatót próbált ellopni hétfőn délután három kiskorú az egyik székelyudvarhelyi áruházból, azonban a pénztárnál feltartóztatták őket.

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
2026. január 19., hétfő

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
2026. január 19., hétfő

Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen

Könyvbemutatók, kiállítások, színházi előadás, gálaest és várostörténeti konferencia is szerepel a magyar kultúra napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat programjában, amely január 20. és 24. között várja az érdeklődőket.

Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen
Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen
2026. január 19., hétfő

Többnapos programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Székelyudvarhelyen
2026. január 18., vasárnap

SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon

Hétfőtől SMS-alapú jegyvásárlási lehetőséget vezet be a székelyudvarhelyi helyi közszállítást működtető Urbana Transport.

SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon
SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon
2026. január 18., vasárnap

SMS-jegyvásárlás indul a székelyudvarhelyi buszokon
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett

Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint nyolc Hargita megyei településen összesen 19 transzformátorállomás maradt áramellátás nélkül szombat este.

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
2026. január 17., szombat

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
2026. január 16., péntek

Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken

Az Eurotrans Alapítvány legközelebb Udvarhelyszéken nyújt ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez, beleértve a szükséges fordításokat is.

Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken
Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken
2026. január 16., péntek

Ingyenes segítséget nyújtanak a magyar állampolgárság igényléséhez Udvarhelyszéken
2026. január 16., péntek

Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen

Közlekedési gondokat okoznak a kátyúk Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Orbán Balázs utcában. A félbehagyott munka miatt csaknem járhatatlanná vált az útszakasz, a városháza és a kivitelező viszont dolgoznak a megoldáson.

Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen
Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen
2026. január 16., péntek

Ideiglenes megoldásokkal kezelik az Orbán Balázs utcai kátyúproblémát Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!