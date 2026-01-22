Kiállítják Siklódy Ferenc munkáit Székelyudvarhelyen

Székelyföld neves képzőművészeinek portréit mutatja be Siklódy Ferenc kiállítása, amelyet január 26-án nyitnak meg a Haáz Rezső Múzeumban, Székelyudvarhelyen.

Siklódy Ferenc Székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című kiállítás január 26-án, hétfőn 18 órától kezdődik. A megnyitón köszöntőt mond Miklós Zoltán múzeumigazgató, a tárlatot Képiró Ágnes művészettörténész, a szolnoki Damjanich János Múzeum muzeológusa nyitja meg. A kiállítás kurátora Berze Imre képzőművész, az eseményen Haáz Márton fuvolaművész közreműködik.

A tárlat március 6-ig látogatható Székelyudvarhelyen, a Haberstumpf-villában (Bethlenfalvi út 2–6.), és átfogó képet nyújt a székelyföldi képzőművészet meghatározó alkotóiról.