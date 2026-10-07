Két autó ütközött Székelyszentléleken, az egyik sofőr kórházba került

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Fotó: Tuchiluș Alex
Két személyautó ütközött össze szerdán délelőtt a 24-es községi úton, a Farkaslaka községhez tartozó Székelyszentléleken.
2026. október 07., 14:442026. október 07., 14:44
2026. október 07., 14:462026. október 07., 14:46
Az első vizsgálatok szerint egy 25 éves, farkaslaki férfi autójával összeütközött egy szemből érkező személygépkocsival, amelyet egy 40 éves, ugyancsak helybéli férfi vezetett.
A 40 éves sofőrt a balesetet követően
Mindkét járművezetőt alkoholszondával tesztelték, egyikük sem fogyasztott alkoholt – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.
Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.
Koncertekkel, rendhagyó zeneórákkal és interaktív műhelyelőadással várja a közönséget a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7. és 12. között. A program a klasszikus kamarazene mellett a fiatalok zenei nevelésének is teret ad.
Nem a kivégzés, hanem az azt megelőző utolsó éjszaka felől közelítettek az aradi vértanúk történetéhez az október 6-i székelyudvarhelyi megemlékezésen. A Mire megvirrad című eseményen személyes történeteken keresztül idézték meg az aradi tizenhármat.
Meghibásodás keletkezett Székelyudvarhelyen a nyersvizet szállító fővezetéken, ezért a nap folyamán korlátozásra lehet számítani, ha nem sikerül időben megoldani a problémát.
Romániában elsőként telepítettek ilyen típusú, úszóhulladék összegyűjtésére szolgáló rendszert a Korond-patakra. A berendezést Alsósófalván, a Só-szoros fölötti szakaszon helyezték üzembe.
Kigyulladt egy lakóház keddre virradóan Maros megyében, a Felsőrépa községhez tartozó Marosliget településen.
Elkészült az új jég, így elkezdődött a nyíltpályás szezon a székelyudvarhelyi városi műjégpályán. Hétköznapokon és hétvégén is több idősávban várják a korcsolyázókat.
Márton Áron püspök életét, székelyudvarhelyi látogatásait és a városhoz fűződő kapcsolatát mutatja be az a kiállítás, amelyet hétfő délután nyitottak meg a Kis Szent Teréz-plébániatemplomban.
Elkészült az erdélyi írók és költők parkja az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A harminc erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg.
Elkezdték Székelyudvarhelyen az új hulladékgazdálkodási rendszer gyakorlati bevezetését: a lakóházas övezetek lakói átvehetik a chippel ellátott új hulladéktároló edényeket, és közben az új szerződéseket is megkötik. Az érintettek számára sok a kérdés.
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