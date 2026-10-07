Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Két autó ütközött Székelyszentléleken, az egyik sofőr kórházba került

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két személyautó ütközött össze szerdán délelőtt a 24-es községi úton, a Farkaslaka községhez tartozó Székelyszentléleken.

Székelyhon

2026. október 07., 14:442026. október 07., 14:44

2026. október 07., 14:462026. október 07., 14:46

Az első vizsgálatok szerint egy 25 éves, farkaslaki férfi autójával összeütközött egy szemből érkező személygépkocsival, amelyet egy 40 éves, ugyancsak helybéli férfi vezetett.

Hirdetés

A 40 éves sofőrt a balesetet követően

kórházba szállították további orvosi ellátásra.

Mindkét járművezetőt alkoholszondával tesztelték, egyikük sem fogyasztott alkoholt – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.

Udvarhelyszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között
Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
A Gyergyói Hoki Klub leigazolta Szilassy Zoltán fiát
Októberi nyárutó: záporok és lehűlés érkezik Erdélybe
A sok gyenge eredmény után a 3. kalapból húzzák a román fociválogatottat az Eb-selejtezőn
Ladó Hunor: Kis területen is sok mindent meg lehet termelni
Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között
Székelyhon

Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között
Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
Székelyhon

Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
A Gyergyói Hoki Klub leigazolta Szilassy Zoltán fiát
Székely Sport

A Gyergyói Hoki Klub leigazolta Szilassy Zoltán fiát
Októberi nyárutó: záporok és lehűlés érkezik Erdélybe
Krónika

Októberi nyárutó: záporok és lehűlés érkezik Erdélybe
A sok gyenge eredmény után a 3. kalapból húzzák a román fociválogatottat az Eb-selejtezőn
Székely Sport

A sok gyenge eredmény után a 3. kalapból húzzák a román fociválogatottat az Eb-selejtezőn
Ladó Hunor: Kis területen is sok mindent meg lehet termelni
Nőileg

Ladó Hunor: Kis területen is sok mindent meg lehet termelni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 07., szerda

Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között

Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.

Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között
Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között
2026. október 07., szerda

Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között
Hirdetés
2026. október 07., szerda

Hat napon át koncertek és rendhagyó zeneórák várják a székelyudvarhelyieket

Koncertekkel, rendhagyó zeneórákkal és interaktív műhelyelőadással várja a közönséget a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7. és 12. között. A program a klasszikus kamarazene mellett a fiatalok zenei nevelésének is teret ad.

Hat napon át koncertek és rendhagyó zeneórák várják a székelyudvarhelyieket
Hat napon át koncertek és rendhagyó zeneórák várják a székelyudvarhelyieket
2026. október 07., szerda

Hat napon át koncertek és rendhagyó zeneórák várják a székelyudvarhelyieket
2026. október 06., kedd

Férjek, apák, fiúk is voltak – rendhagyó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Székelyudvarhelyen

Nem a kivégzés, hanem az azt megelőző utolsó éjszaka felől közelítettek az aradi vértanúk történetéhez az október 6-i székelyudvarhelyi megemlékezésen. A Mire megvirrad című eseményen személyes történeteken keresztül idézték meg az aradi tizenhármat.

Férjek, apák, fiúk is voltak – rendhagyó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Székelyudvarhelyen
Férjek, apák, fiúk is voltak – rendhagyó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Székelyudvarhelyen
2026. október 06., kedd

Férjek, apák, fiúk is voltak – rendhagyó módon emlékeztek az aradi vértanúkra Székelyudvarhelyen
2026. október 06., kedd

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen

Meghibásodás keletkezett Székelyudvarhelyen a nyersvizet szállító fővezetéken, ezért a nap folyamán korlátozásra lehet számítani, ha nem sikerül időben megoldani a problémát.

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
2026. október 06., kedd

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Országosan egyedülálló hulladékfogó rendszert telepítettek a Korond-patakra

Romániában elsőként telepítettek ilyen típusú, úszóhulladék összegyűjtésére szolgáló rendszert a Korond-patakra. A berendezést Alsósófalván, a Só-szoros fölötti szakaszon helyezték üzembe.

Országosan egyedülálló hulladékfogó rendszert telepítettek a Korond-patakra
Országosan egyedülálló hulladékfogó rendszert telepítettek a Korond-patakra
2026. október 06., kedd

Országosan egyedülálló hulladékfogó rendszert telepítettek a Korond-patakra
2026. október 06., kedd

Teljesen leégett egy lakóház Maros megyében

Kigyulladt egy lakóház keddre virradóan Maros megyében, a Felsőrépa községhez tartozó Marosliget településen.

Teljesen leégett egy lakóház Maros megyében
Teljesen leégett egy lakóház Maros megyében
2026. október 06., kedd

Teljesen leégett egy lakóház Maros megyében
2026. október 06., kedd

Már várják a korcsolyázókat a székelyudvarhelyi városi műjégpályán

Elkészült az új jég, így elkezdődött a nyíltpályás szezon a székelyudvarhelyi városi műjégpályán. Hétköznapokon és hétvégén is több idősávban várják a korcsolyázókat.

Már várják a korcsolyázókat a székelyudvarhelyi városi műjégpályán
Már várják a korcsolyázókat a székelyudvarhelyi városi műjégpályán
2026. október 06., kedd

Már várják a korcsolyázókat a székelyudvarhelyi városi műjégpályán
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

A híveken is múlik Márton Áron boldoggá avatásának ügye

Márton Áron püspök életét, székelyudvarhelyi látogatásait és a városhoz fűződő kapcsolatát mutatja be az a kiállítás, amelyet hétfő délután nyitottak meg a Kis Szent Teréz-plébániatemplomban.

A híveken is múlik Márton Áron boldoggá avatásának ügye
A híveken is múlik Márton Áron boldoggá avatásának ügye
2026. október 05., hétfő

A híveken is múlik Márton Áron boldoggá avatásának ügye
2026. október 03., szombat

Egész napos rendezvénnyel nyitották meg a nagygalambfalvi versparkot

Elkészült az erdélyi írók és költők parkja az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A harminc erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg.

Egész napos rendezvénnyel nyitották meg a nagygalambfalvi versparkot
Egész napos rendezvénnyel nyitották meg a nagygalambfalvi versparkot
2026. október 03., szombat

Egész napos rendezvénnyel nyitották meg a nagygalambfalvi versparkot
2026. október 01., csütörtök

Új kukák, új szerződés, sok panasz: elkezdődött a hulladékrendszer átalakítása Székelyudvarhelyen is

Elkezdték Székelyudvarhelyen az új hulladékgazdálkodási rendszer gyakorlati bevezetését: a lakóházas övezetek lakói átvehetik a chippel ellátott új hulladéktároló edényeket, és közben az új szerződéseket is megkötik. Az érintettek számára sok a kérdés.

Új kukák, új szerződés, sok panasz: elkezdődött a hulladékrendszer átalakítása Székelyudvarhelyen is
Új kukák, új szerződés, sok panasz: elkezdődött a hulladékrendszer átalakítása Székelyudvarhelyen is
2026. október 01., csütörtök

Új kukák, új szerződés, sok panasz: elkezdődött a hulladékrendszer átalakítása Székelyudvarhelyen is
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!