Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum tárlata, a Halálom esetén elégetendő! – Írói naplók című kiállítás a székelyföldi közönség számára is megtekinthetővé válik Székelyudvarhelyen.

A kiállítás a magyar irodalom nagyjainak személyes tárgyain keresztül mutatja be az írói naplók világát,

azok típusait, keletkezésük körülményeit, valamint azt, miként válik a személyes történet a történelem részévé.

A megnyitón köszöntőt mond Miklós Zoltán-István, Szakács-Paál István és Gyombolai Péter konzul, a kiállítást pedig Erlitz János, az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum közművelődési és marketing főigazgató-helyettese nyitja meg. Az eseményen közreműködik Jakab Tamás, a Tomcsa Sándor Színház színművésze is.

A megnyitót április 22-én, szerdán 18 órától tartják a Haberstrumf-villában.