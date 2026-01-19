Rovatok
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban

• Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

Édességeket és fülhallgatót próbált ellopni hétfőn délután három kiskorú az egyik székelyudvarhelyi áruházból, azonban a pénztárnál feltartóztatták őket.

Székelyhon

2026. január 19., 15:012026. január 19., 15:01

A pénztárnál dolgozó hölgy érte tetten a három kiskorút, akik édességeket és egy fülhallgatót próbáltak eltulajdonítani az üzletből – tudtuk meg Katona Lóránttól, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség ideiglenes igazgatójától. Mint mondta,

összesen 302 lej értékben találtak javakat az kiskorúaknál.

Az egység munkatársai ténymegállapító jegyzőkönyvet készítettek, majd átadták az elkövetőket az állami rendőrségnek.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
