Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen

Az emberek igyekeztek „vizet fogni”. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Meghibásodás keletkezett Székelyudvarhelyen a nyersvizet szállító fővezetéken, ezért a nap folyamán korlátozásra lehet számítani, ha nem sikerül időben megoldani a problémát.
2026. október 06., 11:512026. október 06., 11:51
2026. október 06., 12:032026. október 06., 12:03
Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy Székelyudvarhelyen még körülbelül egy órát tudják biztosítani a vízszolgáltatást az egész város területén, beleértve a Csalóka városrészt is, és ezt követően,
kezdve a Csalókával, hiszen ez a legmagasabb pont – tájékoztatta lapunkat délelőtt tizenegy órakor Izsák Attila, a Harvíz székelyudvarhelyi munkapontvezetője, rögtön hozzátéve: amennyiben az elkövetkező egy órában nem sikerül megoldani a helyzetet.
A megoldás előtt viszont röviden a problémáról: Székelyudvarhelyen a nagyobbik nyersvízellátó vezetéken, a 600-ason keletkezett a probléma, a kisebbiken, a 400-ason továbbra is megy a termelés, ám ez csupán a kapacitás egyharmadát teszi ki – tudtuk meg.
Hétfőn már elkezdték a probléma beazonosítását, többek között konkrét ásással is, tehát nem csak gépiesített lokalizálással, igyekezve kihasználni azt az időt, amit megengedett a vízkészlet.
„Ástunk, ameddig tartott a vízkészlet, és
reménykedve abban, hogy kedden folytatva a munkát – mikorra már az éjszaka folyamán gyűlt annyi víz –, hátha nem kell majd megszakítani a szolgáltatást” – magyarázta az illetékes.
Magyarán, már ástak egy nagy gödröt, a cső mentén keresik a konkrét meghibásodási pontot, ami okozza a vízelfolyást, de mivel „a töltött talaj megvezeti a vizet”, nem mindig ott van a törés, ahol a jelek mutatják, ezért nagy helyen, mélyen le kell menni a földbe. No, de
„Dolgozunk folyamatosan. Azért nem tudtunk meglenni a tegnapi nap folyamán, mert már kezdett elfogyni a vízkészlet, és nem akartuk felfüggeszteni a szolgáltatást, reménykedve abban, hogy ma megkapjuk, vízelvétel nélkül” – mondta az illetékes, pontosítva, hogy az este, illetve az éjszaka folyamán igyekeztek feltölteni a rendszert mindkét vezetéken, még a meghibásodott csövön is.
A takarékossági felhívást követően viszont azt tapasztalták, hogy
– a fogyasztók nyilván igyekeztek tartalékolni, hiszen még túl friss az „élmény” az augusztus vízszünet után.
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