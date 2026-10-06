Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen

Meghibásodás keletkezett Székelyudvarhelyen a nyersvizet szállító fővezetéken, ezért a nap folyamán korlátozásra lehet számítani, ha nem sikerül időben megoldani a problémát.

Bálint István 2026. október 06., 11:512026. október 06., 11:51 2026. október 06., 12:032026. október 06., 12:03

Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy Székelyudvarhelyen még körülbelül egy órát tudják biztosítani a vízszolgáltatást az egész város területén, beleértve a Csalóka városrészt is, és ezt követően,

ahogy ürül ki a hálózat, kezdik el fokozatosan szüneteltetni a szolgáltatást,

kezdve a Csalókával, hiszen ez a legmagasabb pont – tájékoztatta lapunkat délelőtt tizenegy órakor Izsák Attila, a Harvíz székelyudvarhelyi munkapontvezetője, rögtön hozzátéve: amennyiben az elkövetkező egy órában nem sikerül megoldani a helyzetet. A megoldás előtt viszont röviden a problémáról: Székelyudvarhelyen a nagyobbik nyersvízellátó vezetéken, a 600-ason keletkezett a probléma, a kisebbiken, a 400-ason továbbra is megy a termelés, ám ez csupán a kapacitás egyharmadát teszi ki – tudtuk meg. Hétfőn már elkezdték a probléma beazonosítását, többek között konkrét ásással is, tehát nem csak gépiesített lokalizálással, igyekezve kihasználni azt az időt, amit megengedett a vízkészlet. „Ástunk, ameddig tartott a vízkészlet, és

amikor este már el kellett volna zárni a vizet, akkor hagytuk abba a munkálatokat, hogy ne kelljen megszakítani a szolgáltatást,

reménykedve abban, hogy kedden folytatva a munkát – mikorra már az éjszaka folyamán gyűlt annyi víz –, hátha nem kell majd megszakítani a szolgáltatást” – magyarázta az illetékes. Hirdetés Magyarán, már ástak egy nagy gödröt, a cső mentén keresik a konkrét meghibásodási pontot, ami okozza a vízelfolyást, de mivel „a töltött talaj megvezeti a vizet”, nem mindig ott van a törés, ahol a jelek mutatják, ezért nagy helyen, mélyen le kell menni a földbe. No, de

ha meg is találják a problémát, még hátravan a javítás, ami szintén kihívások elé állíthatja a szolgáltató munkatársait.

„Dolgozunk folyamatosan. Azért nem tudtunk meglenni a tegnapi nap folyamán, mert már kezdett elfogyni a vízkészlet, és nem akartuk felfüggeszteni a szolgáltatást, reménykedve abban, hogy ma megkapjuk, vízelvétel nélkül” – mondta az illetékes, pontosítva, hogy az este, illetve az éjszaka folyamán igyekeztek feltölteni a rendszert mindkét vezetéken, még a meghibásodott csövön is. A takarékossági felhívást követően viszont azt tapasztalták, hogy

a lakosság nemhogy spórolni kezdett volna a vízzel, hanem extrém szinten megugrott a fogyasztás