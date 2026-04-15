Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 15., 15:592026. április 15., 15:59

2026. április 15., 16:002026. április 15., 16:00

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 15., 15:59

2026. április 15., 16:00

Február elején jelezték a lakók a székelykeresztúri városvezetésnek, hogy bocsos anyamedvét láttak a sóskúti diákszállótól 30-40 méterre, egy üregben.

Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet
Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.

Elővigyázatosan cselekedtek

A nagyvadak ugyan nem okoztak különösebb galibát és közvetlen veszélyt sem jelentettek senkire, mégis elővigyázatosságból az a döntés született, hogy szalaggal kerítik be az „otthonuk” környékét, ugyanakkor román és magyar nyelvű figyelmeztető táblákat helyeznek el a helyszínen.

Nem volt mély az üreg, de négy medve elfért benne • Fotó: Olti Angyalka

Nem volt mély az üreg, de négy medve elfért benne

Fotó: Olti Angyalka

A diákszállón lévő videókamerát az üregre irányították, így bárki követhette élőben, hogy mi történik ott. Ez utóbbi intézkedés nem csak a megfigyelés szempontjából volt fontos, hanem azért is, hogy elkerüljék a tömegesen megjelenő kíváncsiskodókat. Mindemellett

a helyi rendőrség munkatársa és a vadászok rendszeresen ellenőrizték a medvebarlangot.

Az óvintézkedéseiket egyébként még a környezetvédelmi szakemberek is megfelelőnek találták.

Anyamedve a kamerák kereszttüzében: egyelőre nem jelent veszélyt a sóskúti lakó
Távolságtartásra intenek a Sóskúton tanyázó medvecsalád miatt. A két bocsával pihenő anyamedve ugyan közel, mintegy 30–40 méterre húzódott meg a diákszállótól, de eddigi viselkedése alapján nem keresi az emberek társaságát és nem mutat agressziót.

Az nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon nem maradhat a település közelében a medvecsalád, ám a szakemberek türelemre intettek mindenkit, hiszen abban bíztak, hogy önként távoznak a medvék, amint kitavaszodik és a bocsok megerősödnek.

Önként távoztak

Többször jártunk mi is a helyszínen a medvék felfedezése óta eltelt időszakban, a diákszálló egyik ablakából pedig sikerült lencsevégre kapjuk az üregben lévő bocsokat táplálkozás közben. Korábban mi is úgy tudtuk, hogy két bocsról van szó, ám később megbizonyosodtunk róla, hogy valójában hárman vannak.

Néhány hete még az üregben voltak a medvék

Néhány hete még az üregben voltak a medvék

Fotó: Olti Angyalka

Legutóbb szerdán reggel találkoztunk a sóskúti diákszállónál Fazakas Attilával, a Hubertusz Vadásztársaság igazgatójával, mivel korábban azt tervezték, hogy most már elűzik onnan a nagyvadakat. Megérkezésünkkor azonban rögtön mondta a szakember, hogy

riasztásra nem lesz szükség, hiszen a nagyvadak egy héttel korábban már elhagyták az üreget.

„Ez a legjobb, ami történhetett, hiszen így nem kellett beavatkozzunk. A medvék elűzése ugyanis bonyolult feladat lett volna, mivel rendszerint csak az anyát lehet elkergetni, amely vissza fog térni a bocsaiért, mielőtt végleg távozna” – magyarázta. A szakemberek ugyanakkor

fontosnak tartották, hogy betömjék az üreget, hiszen úgy már biztosan nem térnek vissza oda a medvék.

Ezt megelőzően, a biztonság kedvéért előre küldte „felfegyverkezett” kollégáit a barlanghoz, hogy ellenőrizhessék: tényleg nincsenek ott a medvék.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Odaérve ők is meglepődtek, hogy mennyire kis üregről van szó. Erre reagálva fejtette ki a Székelyhonnak Fazakas, hogy a medvék többsége nem is ás üreget magának és a bocsainak, sokszor csak kisebb mélyedésekben rejtőznek el.

A városháza által odarendelt munkások betömték a barlangot, a vadásztársulat igazgatója szerint ez a megoldásuk már máskor is bevált – például Gagyban –, így

most sem kell attól tartani, hogy visszatérnek a medvék.
• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Elmondta azt is, a nagyvadak ebben az időszakban jellemzően környező erdőkben barangolnak, többnyire lágyszárú növényeket és tavalyról megmaradt makkot fogyasztva. Ilyenkor alkalmi helyszíneken alszanak.

Nem voltak gondok

A helyszínen volt Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere is, aki megerősítette, szerencsére nem volt számottevő probléma a medvék észlelése óta, azaz senkit sem támadtak meg a nagyvadak, és az épületeket sem közelítették meg. Az elöljáró ugyanakkor köszönetet mondott a lakóknak, hogy felfogták a helyzet súlyosságát és az utóbbi időben elkerülték a helyszínt.

Bár a terepviszonyok nem voltak kedvezők, hamar sikerült betömni az üreget • Fotó: Olti Angyalka

Bár a terepviszonyok nem voltak kedvezők, hamar sikerült betömni az üreget

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelykeresztúr medve
2026. április 15., szerda

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez

Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez
2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést
2026. április 14., kedd

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen
2026. április 14., kedd

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál
2026. április 13., hétfő

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán

Textil- és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Szentegyházán, ahol április közepén két alkalommal is leadhatják a lakók a feleslegessé vált holmikat.

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán
2026. április 10., péntek

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket

Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket
2026. április 09., csütörtök

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny
2026. április 08., szerda

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között
2026. április 08., szerda

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában
2026. április 08., szerda

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván
