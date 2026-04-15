Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.
2026. április 15., 15:59
2026. április 15., 16:00
Fotó: Olti Angyalka
Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.
2026. április 15., 15:592026. április 15., 15:59
2026. április 15., 16:002026. április 15., 16:00
Február elején jelezték a lakók a székelykeresztúri városvezetésnek, hogy bocsos anyamedvét láttak a sóskúti diákszállótól 30-40 méterre, egy üregben.
Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.
A nagyvadak ugyan nem okoztak különösebb galibát és közvetlen veszélyt sem jelentettek senkire, mégis elővigyázatosságból az a döntés született, hogy szalaggal kerítik be az „otthonuk” környékét, ugyanakkor román és magyar nyelvű figyelmeztető táblákat helyeznek el a helyszínen.
Nem volt mély az üreg, de négy medve elfért benne
Fotó: Olti Angyalka
A diákszállón lévő videókamerát az üregre irányították, így bárki követhette élőben, hogy mi történik ott. Ez utóbbi intézkedés nem csak a megfigyelés szempontjából volt fontos, hanem azért is, hogy elkerüljék a tömegesen megjelenő kíváncsiskodókat. Mindemellett
Az óvintézkedéseiket egyébként még a környezetvédelmi szakemberek is megfelelőnek találták.
Távolságtartásra intenek a Sóskúton tanyázó medvecsalád miatt. A két bocsával pihenő anyamedve ugyan közel, mintegy 30–40 méterre húzódott meg a diákszállótól, de eddigi viselkedése alapján nem keresi az emberek társaságát és nem mutat agressziót.
Az nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon nem maradhat a település közelében a medvecsalád, ám a szakemberek türelemre intettek mindenkit, hiszen abban bíztak, hogy önként távoznak a medvék, amint kitavaszodik és a bocsok megerősödnek.
Többször jártunk mi is a helyszínen a medvék felfedezése óta eltelt időszakban, a diákszálló egyik ablakából pedig sikerült lencsevégre kapjuk az üregben lévő bocsokat táplálkozás közben. Korábban mi is úgy tudtuk, hogy két bocsról van szó, ám később megbizonyosodtunk róla, hogy valójában hárman vannak.
Néhány hete még az üregben voltak a medvék
Fotó: Olti Angyalka
Legutóbb szerdán reggel találkoztunk a sóskúti diákszállónál Fazakas Attilával, a Hubertusz Vadásztársaság igazgatójával, mivel korábban azt tervezték, hogy most már elűzik onnan a nagyvadakat. Megérkezésünkkor azonban rögtön mondta a szakember, hogy
„Ez a legjobb, ami történhetett, hiszen így nem kellett beavatkozzunk. A medvék elűzése ugyanis bonyolult feladat lett volna, mivel rendszerint csak az anyát lehet elkergetni, amely vissza fog térni a bocsaiért, mielőtt végleg távozna” – magyarázta. A szakemberek ugyanakkor
Ezt megelőzően, a biztonság kedvéért előre küldte „felfegyverkezett” kollégáit a barlanghoz, hogy ellenőrizhessék: tényleg nincsenek ott a medvék.
Fotó: Olti Angyalka
Odaérve ők is meglepődtek, hogy mennyire kis üregről van szó. Erre reagálva fejtette ki a Székelyhonnak Fazakas, hogy a medvék többsége nem is ás üreget magának és a bocsainak, sokszor csak kisebb mélyedésekben rejtőznek el.
A városháza által odarendelt munkások betömték a barlangot, a vadásztársulat igazgatója szerint ez a megoldásuk már máskor is bevált – például Gagyban –, így
Fotó: Olti Angyalka
Elmondta azt is, a nagyvadak ebben az időszakban jellemzően környező erdőkben barangolnak, többnyire lágyszárú növényeket és tavalyról megmaradt makkot fogyasztva. Ilyenkor alkalmi helyszíneken alszanak.
A helyszínen volt Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere is, aki megerősítette, szerencsére nem volt számottevő probléma a medvék észlelése óta, azaz senkit sem támadtak meg a nagyvadak, és az épületeket sem közelítették meg. Az elöljáró ugyanakkor köszönetet mondott a lakóknak, hogy felfogták a helyzet súlyosságát és az utóbbi időben elkerülték a helyszínt.
Bár a terepviszonyok nem voltak kedvezők, hamar sikerült betömni az üreget
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
