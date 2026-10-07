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Elgázoltak egy medvét Szentegyháza és Csíkszereda között

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.

Székelyhon

2026. október 07., 10:282026. október 07., 10:28

Az első vizsgálatok szerint a Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába tartó autó elé egy erdős területről hirtelen szaladt ki a medve Szentegyháza közelében, a sofőr pedig elütötte.

A helyszínre állatorvost is hívtak a balesetet követően, aki megállapította, hogy

az állat elpusztult.

A tetemet a lövétei vadásztársaság képviselői veszik át és gondoskodnak róla az előírásoknak megfelelően.

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A sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődve.

Csíkszék Udvarhelyszék medve
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