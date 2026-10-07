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Fotó: Erdély Bálint Előd
Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.
Az első vizsgálatok szerint a Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába tartó autó elé egy erdős területről hirtelen szaladt ki a medve Szentegyháza közelében, a sofőr pedig elütötte.
A helyszínre állatorvost is hívtak a balesetet követően, aki megállapította, hogy
A tetemet a lövétei vadásztársaság képviselői veszik át és gondoskodnak róla az előírásoknak megfelelően.
A sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődve.
Koncertekkel, rendhagyó zeneórákkal és interaktív műhelyelőadással várja a közönséget a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7. és 12. között. A program a klasszikus kamarazene mellett a fiatalok zenei nevelésének is teret ad.
Nem a kivégzés, hanem az azt megelőző utolsó éjszaka felől közelítettek az aradi vértanúk történetéhez az október 6-i székelyudvarhelyi megemlékezésen. A Mire megvirrad című eseményen személyes történeteken keresztül idézték meg az aradi tizenhármat.
Meghibásodás keletkezett Székelyudvarhelyen a nyersvizet szállító fővezetéken, ezért a nap folyamán korlátozásra lehet számítani, ha nem sikerül időben megoldani a problémát.
Romániában elsőként telepítettek ilyen típusú, úszóhulladék összegyűjtésére szolgáló rendszert a Korond-patakra. A berendezést Alsósófalván, a Só-szoros fölötti szakaszon helyezték üzembe.
Kigyulladt egy lakóház keddre virradóan Maros megyében, a Felsőrépa községhez tartozó Marosliget településen.
Elkészült az új jég, így elkezdődött a nyíltpályás szezon a székelyudvarhelyi városi műjégpályán. Hétköznapokon és hétvégén is több idősávban várják a korcsolyázókat.
Márton Áron püspök életét, székelyudvarhelyi látogatásait és a városhoz fűződő kapcsolatát mutatja be az a kiállítás, amelyet hétfő délután nyitottak meg a Kis Szent Teréz-plébániatemplomban.
Késő ősszel kezdődhet el a tereprendezés a székelyudvarhelyi Tábor-negyedi kazánház előtti téren, ahol zöldövezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát, és megoldják az esővíz elvezetését. A munkálatok nagyjából egy hónapig tarthatnak.
Elkészült az erdélyi írók és költők parkja az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A harminc erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg.
Elkezdték Székelyudvarhelyen az új hulladékgazdálkodási rendszer gyakorlati bevezetését: a lakóházas övezetek lakói átvehetik a chippel ellátott új hulladéktároló edényeket, és közben az új szerződéseket is megkötik. Az érintettek számára sok a kérdés.
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