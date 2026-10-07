Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.

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Az első vizsgálatok szerint a Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába tartó autó elé egy erdős területről hirtelen szaladt ki a medve Szentegyháza közelében, a sofőr pedig elütötte.

A helyszínre állatorvost is hívtak a balesetet követően, aki megállapította, hogy