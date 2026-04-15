Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

Előfordulhatnak ugyan még fagykárok, de a legkritikusabb időszakon már túl vannak a gyümölcsfák, és jó esztendőnek ígérkezik az idei. Képünk illusztráció
Fotó: Pál Árpád
A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.
Olcsóbban megúszták a tavasz eddig eltelt részét a gyümölcstermesztők, mint amire számítottak az időjárás-előrejelzések alapján. A barackféléket leszámítva nem érte fagykár a gyümölcsfákat, és a szakember szerint nagyon szép a virágrügyképződés a gyümölcsfákon, és
amikor katasztrofális fagykár érte a gyümölcsösöket az egész térségben.
„Egy kicsit a vegetáció hátrébb volt idén, mint a tavaly ugyanebben az időszakban – tavaly április 8-án volt az az iszonyú fagykár. Idén, amit bántott a fagy, azok a barackfélék. Ott van fagykár. De szép termésnek ígérkezik az idei, gyönyörű virágberakodás van a gyümölcsfákon. És szerintem a barackféléken is,
Itt, Udvarhely vidékén, ahogy látom, még egy hét, és akkor virágba borulnak az almatermésűek is. Most a szilva virágzik sok felé, aztán következik az alma és körte” – ismertette a helyzetet Székely Csaba agrármérnök, aki több mint húsz éve termeszt gyümölcsöt Nyikómalomfalván.
Hozzáfűzte azonban azt is, hogy noha az előrejelzések nem mondanak nagy lehűlést az elkövetkező időszakra, de korábban érte már meglepetés e tekintetben a gyümölcstermesztőket még májusban is. Így előfordulhatnak még fagykárok, de a legkritikusabb időszakon már túl vannak a gyümölcsfák, és a sokéves tapasztalat alapján fagyosszentekig már nagy fagyok nem szoktak kialakulni, azaz –3, –4 Celsius-fokos lehűlések, amelyek ellen már nem lehet védekezni a gyümölcsöskertekben.
Jól alakult a tél a csapadék szempontjából is,
a szakember szerint.
Ami pedig a gyümölcsöskerti teendőket illeti, elmondta, az almatermésűek esetében éppen most esedékes elvégezni a lisztharmat és varasodás elleni, gombaellenes permetezést, kezelést.
A tavalyi, katasztrofális fagykárok okozta terméskiesés kompenzálására sürgősségi támogatást biztosít az állam. Országszerte 11,5 millió eurót különítettek el e célra, és hektáronként legfeljebb 2000 eurós támogatást biztosítanak a feltételeknek megfelelő alma-, körte-, szilva-, sárgabarack-, őszibarack-, nektarin-, cseresznye-, meggy-, dió-, mogyoró- és mandulatermesztőknek. A támogatási kérelmeket múlt hónap első feléig nyújthatták be az érintettek a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez. Hargita megyében azonban nem érkezett ilyen kérelem az intézményhez.
Fotó: Veres Nándor
A mezőgazdasági jegyzék szerint közel 800 hektárt tesz ki a gyümölcsösök összterülete a megyében, ami más megyékhez képest ugyan kevés, ám mégis potenciális támogatásigénylőket feltételez. Neki is hivatalosan bejegyzett gyümölcsöse van, nem az jelentette az akadályt, amely miatt nem folyamodhatott támogatásért, mondta érdeklődésünkre Székely Csaba, aki egyébként nyugdíjba vonulásáig a megyei mezőgazdasági igazgatóság udvarhelyszéki képviselője volt.
Az volt a gond, hogy a polgármesteri hivatalokban nem hoztak létre kárfelmérő bizottságokat tavaly, amelyek megállapították és jegyzőkönyvbe foglalták volna a fagykár tényét. Az elmúlt években nem igazán voltak természeti károkra – jégeső, vihar stb. – biztosított de minimis támogatások, és ismerve, hogy évek óta miként áll az országos költségvetés, a helyi közigazgatási egységeknél valószínűleg úgy gondolták, hogy nem érdemes ilyen bizottságok létrehozásával foglalkozni, vélekedett a szakember. Így pedig,
Ha esetleg lenne itt egy hivatalos kirendeltsége a szebeni Dél-Erdélyi Regionális Meteorológiai Központnak, onnan is lehetett volna dokumentálni, hogy valóban károkat okozó fagyok voltak a térségben, és talán az is megfelelt volna a támogatásigénylési feltételeknek, fűzte hozzá a szakember.
Így viszont már csak az idei termésben bízhatnak a gyümölcstermesztők, és amint azt Székely Csaba elmondta, van is rá remény, hogy ha a körülmények megfelelők maradnak, az idei gyümölcstermés pótolja a tavalyi terméskiesést.
