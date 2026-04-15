Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

Előfordulhatnak ugyan még fagykárok, de a legkritikusabb időszakon már túl vannak a gyümölcsfák, és jó esztendőnek ígérkezik az idei

Előfordulhatnak ugyan még fagykárok, de a legkritikusabb időszakon már túl vannak a gyümölcsfák, és jó esztendőnek ígérkezik az idei. Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.

Széchely István

2026. április 15., 07:572026. április 15., 07:57

Olcsóbban megúszták a tavasz eddig eltelt részét a gyümölcstermesztők, mint amire számítottak az időjárás-előrejelzések alapján. A barackféléket leszámítva nem érte fagykár a gyümölcsfákat, és a szakember szerint nagyon szép a virágrügyképződés a gyümölcsfákon, és

jó évnek ígérkezik az idei, szemben a tavalyival,

amikor katasztrofális fagykár érte a gyümölcsösöket az egész térségben.

„Egy kicsit a vegetáció hátrébb volt idén, mint a tavaly ugyanebben az időszakban – tavaly április 8-án volt az az iszonyú fagykár. Idén, amit bántott a fagy, azok a barackfélék. Ott van fagykár. De szép termésnek ígérkezik az idei, gyönyörű virágberakodás van a gyümölcsfákon. És szerintem a barackféléken is,

ha a fele elpusztult, még úgy is bőven marad, mert dús virágzás van mindenütt.

Itt, Udvarhely vidékén, ahogy látom, még egy hét, és akkor virágba borulnak az almatermésűek is. Most a szilva virágzik sok felé, aztán következik az alma és körte” – ismertette a helyzetet Székely Csaba agrármérnök, aki több mint húsz éve termeszt gyümölcsöt Nyikómalomfalván.

Hozzáfűzte azonban azt is, hogy noha az előrejelzések nem mondanak nagy lehűlést az elkövetkező időszakra, de korábban érte már meglepetés e tekintetben a gyümölcstermesztőket még májusban is. Így előfordulhatnak még fagykárok, de a legkritikusabb időszakon már túl vannak a gyümölcsfák, és a sokéves tapasztalat alapján fagyosszentekig már nagy fagyok nem szoktak kialakulni, azaz –3, –4 Celsius-fokos lehűlések, amelyek ellen már nem lehet védekezni a gyümölcsöskertekben.

Jól alakult a tél a csapadék szempontjából is,

elég jócskán volt téli csapadék is hó és eső formájában, tehát van még víztartalék a talajban,

a szakember szerint.

Ami pedig a gyümölcsöskerti teendőket illeti, elmondta, az almatermésűek esetében éppen most esedékes elvégezni a lisztharmat és varasodás elleni, gombaellenes permetezést, kezelést.

Nem számítottak kártérítésre

A tavalyi, katasztrofális fagykárok okozta terméskiesés kompenzálására sürgősségi támogatást biztosít az állam. Országszerte 11,5 millió eurót különítettek el e célra, és hektáronként legfeljebb 2000 eurós támogatást biztosítanak a feltételeknek megfelelő alma-, körte-, szilva-, sárgabarack-, őszibarack-, nektarin-, cseresznye-, meggy-, dió-, mogyoró- és mandulatermesztőknek. A támogatási kérelmeket múlt hónap első feléig nyújthatták be az érintettek a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez. Hargita megyében azonban nem érkezett ilyen kérelem az intézményhez.

Fotó: Veres Nándor

A mezőgazdasági jegyzék szerint közel 800 hektárt tesz ki a gyümölcsösök összterülete a megyében, ami más megyékhez képest ugyan kevés, ám mégis potenciális támogatásigénylőket feltételez. Neki is hivatalosan bejegyzett gyümölcsöse van, nem az jelentette az akadályt, amely miatt nem folyamodhatott támogatásért, mondta érdeklődésünkre Székely Csaba, aki egyébként nyugdíjba vonulásáig a megyei mezőgazdasági igazgatóság udvarhelyszéki képviselője volt.

Az volt a gond, hogy a polgármesteri hivatalokban nem hoztak létre kárfelmérő bizottságokat tavaly, amelyek megállapították és jegyzőkönyvbe foglalták volna a fagykár tényét. Az elmúlt években nem igazán voltak természeti károkra – jégeső, vihar stb. – biztosított de minimis támogatások, és ismerve, hogy évek óta miként áll az országos költségvetés, a helyi közigazgatási egységeknél valószínűleg úgy gondolták, hogy nem érdemes ilyen bizottságok létrehozásával foglalkozni, vélekedett a szakember. Így pedig,

hivatalos kárfelmérések hiányában támogatást sem kérhettek a fagykárokat elszenvedett gyümölcstermesztők.

Ha esetleg lenne itt egy hivatalos kirendeltsége a szebeni Dél-Erdélyi Regionális Meteorológiai Központnak, onnan is lehetett volna dokumentálni, hogy valóban károkat okozó fagyok voltak a térségben, és talán az is megfelelt volna a támogatásigénylési feltételeknek, fűzte hozzá a szakember.

Így viszont már csak az idei termésben bízhatnak a gyümölcstermesztők, és amint azt Székely Csaba elmondta, van is rá remény, hogy ha a körülmények megfelelők maradnak, az idei gyümölcstermés pótolja a tavalyi terméskiesést.

Udvarhelyszék Mezőgazdaság
2026. április 14., kedd

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. április 14., kedd

2026. április 13., hétfő

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán

Textil- és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Szentegyházán, ahol április közepén két alkalommal is leadhatják a lakók a feleslegessé vált holmikat.

2026. április 13., hétfő

2026. április 10., péntek

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket

Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

2026. április 08., szerda

2026. április 08., szerda

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

2026. április 08., szerda

2026. április 08., szerda

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

2026. április 08., szerda

2026. április 07., kedd

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról

Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.

2026. április 07., kedd

2026. április 06., hétfő

Ahol éjfélkor kezdődik a locsolás és a lányokat is elkérik a háztól

A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.

2026. április 06., hétfő

