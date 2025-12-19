Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.
A rendőrök munkáját a Hargita megyei állatvédelem munkatársai, a közrendvédelmi szolgálat, valamint az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság szakemberei is segítették.
Az akció célja az volt, hogy ellenőrizzék az állatvédelemmel és az erdészeti tevékenységekkel kapcsolatos jogszabályok betartását, valamint javítsák a közlekedési biztonságot a városban.
A hatóságok többek között személyazonossági okmányokkal kapcsolatos hiányosságokat és közlekedési szabályszegéseket tártak fel, valamint
A rendőrök 136 személyt igazoltattak, 121 alkoholszűrést végeztek, továbbá 8 lovat és 4 faanyag-szállítmányt is ellenőriztek, ugyanakkor egy jármű forgalmi engedélyét is bevonták – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.
Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.
Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.
Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.
Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
