Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.

Székelyhon

2025. december 19., 14:582025. december 19., 14:58

A rendőrök munkáját a Hargita megyei állatvédelem munkatársai, a közrendvédelmi szolgálat, valamint az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság szakemberei is segítették.

Az akció célja az volt, hogy ellenőrizzék az állatvédelemmel és az erdészeti tevékenységekkel kapcsolatos jogszabályok betartását, valamint javítsák a közlekedési biztonságot a városban.

Az ellenőrzések során összesen 32 szabálysértés miatt szabtak ki bírságot, több mint 19 ezer lej értékben.

A hatóságok többek között személyazonossági okmányokkal kapcsolatos hiányosságokat és közlekedési szabályszegéseket tártak fel, valamint

több állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági előírás megsértését is megállapították.

A rendőrök 136 személyt igazoltattak, 121 alkoholszűrést végeztek, továbbá 8 lovat és 4 faanyag-szállítmányt is ellenőriztek, ugyanakkor egy jármű forgalmi engedélyét is bevonták – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Udvarhelyszék Szentegyháza
