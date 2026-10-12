Áramszünet lesz több székelyudvarhelyi utcában

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Fotó: Borbély Fanni
Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás kedden, október 13-án 8 és 12 óra között Székelyudvarhely több utcájában.
A villamossági vállalat értesítése szerint az áramszünet az Orbán Balázs utca 9–29. és 4–30., a Kornis Ferenc utca 1–29., valamint a Villanytelep utca 9–27. és 4–30. házszámok közötti szakaszát érinti.
Emellett a Tompa László, Méhek, Görbe és Attila utcában is szünetel a szolgáltatás a jelzett időszakban – olvasható a városháza közösségi oldalán.
Néhány jéghideg forrás, egy rövid hegyi patak és egy fekete sziklafal: ebből született meg a Csorgókő, Székelyvarság fenyő- és lombhullató erdőkkel szabdalt, szétszórt tanyavilágában megbújó természeti látványossága.
Kilőttek egy medvét szerdán este Székelyszentléleken, miután az állat ismét lakott területen bukkant fel és agresszíven viselkedett. A nagyvad már hosszabb ideje félelemben tartotta a környékbelieket, akik gyermekeiket is féltették tőle.
Két személyautó ütközött össze szerdán délelőtt a 24-es községi úton, a Farkaslaka községhez tartozó Székelyszentléleken.
Medvét ütött el egy autó szerdán reggel fél kilenc körül a 13A jelzésű országúton, Szentegyháza és Csíkszereda között.
Koncertekkel, rendhagyó zeneórákkal és interaktív műhelyelőadással várja a közönséget a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7. és 12. között. A program a klasszikus kamarazene mellett a fiatalok zenei nevelésének is teret ad.
Nem a kivégzés, hanem az azt megelőző utolsó éjszaka felől közelítettek az aradi vértanúk történetéhez az október 6-i székelyudvarhelyi megemlékezésen. A Mire megvirrad című eseményen személyes történeteken keresztül idézték meg az aradi tizenhármat.
Meghibásodás keletkezett Székelyudvarhelyen a nyersvizet szállító fővezetéken, ezért a nap folyamán korlátozásra lehet számítani, ha nem sikerül időben megoldani a problémát.
Romániában elsőként telepítettek ilyen típusú, úszóhulladék összegyűjtésére szolgáló rendszert a Korond-patakra. A berendezést Alsósófalván, a Só-szoros fölötti szakaszon helyezték üzembe.
Kigyulladt egy lakóház keddre virradóan Maros megyében, a Felsőrépa községhez tartozó Marosliget településen.
Elkészült az új jég, így elkezdődött a nyíltpályás szezon a székelyudvarhelyi városi műjégpályán. Hétköznapokon és hétvégén is több idősávban várják a korcsolyázókat.
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