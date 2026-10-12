Áramszünet lesz több székelyudvarhelyi utcában

Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás kedden, október 13-án 8 és 12 óra között Székelyudvarhely több utcájában.

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A villamossági vállalat értesítése szerint az áramszünet az Orbán Balázs utca 9–29. és 4–30., a Kornis Ferenc utca 1–29., valamint a Villanytelep utca 9–27. és 4–30. házszámok közötti szakaszát érinti.

Emellett a Tompa László, Méhek, Görbe és Attila utcában is szünetel a szolgáltatás a jelzett időszakban – olvasható a városháza közösségi oldalán.