Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában

Javítási munkálatok miatt december 22-én, hétfőn több órára szünetel az áramszolgáltatás, és csőtörés miatt a vízszolgáltatás is Székelyudvarhely több utcájában – hívja fel a figyelmet a polgármesteri hivatal .

A villamossági vállalat értesítése szerint hétfőn 9 és 14 óra között áramszünetre kell számítani Székelyudvarhelyen a

Sziget utca 3-as, 5-ös és 7-es tömbházaiban,

a Hársfa sétány 1-es, 3-as és 5-ös tömbházaiban,

a Rövid, a Vár, a Petőfi Sándor és a Tomcsa Sándor utcákban,

a Tamási Áron utcában az 1–13. házszámok között,

illetve a Városháza téren a 6–15. szám alatt.

A Harvíz Rt. értesítése szerint egy Villanytelep utcai csőtörés javítása miatt hétfőn 14 óráig szünetel a szolgáltatás a Villanytelep és a Tompa László utcában, illetve nyomásingadozásra kell számítani a Kornis Ferenc utcában.