Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete. Széchely István 2026. március 23., 20:272026. március 23., 20:27

Régóta dédelgetett cél valósult meg a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépületének felhúzásával, és bár nem minden az eredeti tervek szerint alakult, ősz óta mégis egy korszerű, napjaink oktatási igényeit minden tekintetben kielégítő épületben tanulhatnak a református gimnázium elemi tagozatos tanulói. A magyar állami támogatásból – amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület révén kapott mag az iskola – felépített új iskolaépület avatóünnepségét március közepén tartották meg. Volt egy ünnepség több mint egy évvel ezelőtt is, de akkor az épület még „lakatlan” volt. Hirdetés korábban írtuk Egy új iskolaépület a jövőt jelenti „Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén. Az épület megálmodója Tőkés Zsolt, a református kollégium korábbi igazgatója, aki – Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke visszaemlékezése szerint – a kollégium 350. évfordulóján „igen-igen kemény nyomást tett püspökére, hogy igen, itt kötelező, muszáj, létre kell hozni egy épületet, ami az elemi osztályoknak, óvodának, illetve tornacsarnoknak helyet adhat”.

„Így volt elrendelve” „Már régóta ábrándoztam és terveztem, úgyhogy a látványtervek már megvoltak, és ahogy összeállt minden képkocka, legódarab, úgy alakult ki végül az, ami lett” – emlékezett vissza Tőkés Zsolt a kezdetekre. Elmondta, amikor az ókollégiumot (az iskola 17. században épült első épületét) a 19. században kibővítették a második emelettel, azt abban az időben abszolút modern körülmények létrehozásával tették. A kialakított helyiségek nem föltétlenül osztálytermek voltak mind, hanem voltak osztálytermek és előadótermek, például kémia-, biológia-, fizika- vagy rajzterem is. Napjainkra viszont már ott is működtek osztályok. Emiatt fogalmazódott meg benne az igény az új iskolaépületre. Hogy

legyenek felszerelt osztálytermek, és ne kelljen minden osztály vándoroljon,

„mert az jó, ha van egy stabil pont minden osztály számára” – mondta.

A terveket Várday Zsolt építész készítette, ám az új épületet eredetileg nem a mostani helyére képzelték el, hanem az udvarra, hogy egy épületegyüttest alkosson a kollégium többi épületével. Ám ez megfelelő terület hiányában meghiúsult, ugyanis annak a teleknek – a volt Akarat Szövetkezet mögött –, ahová építeni szerették volna, a tulajdonviszonya máig nem rendeződött.

„De így is örvendünk, hogy megvan. Így volt elrendelve. Én

hiszek a gondviselésben, nekem az életemben mindig akkor jött, amikor szükség volt rá”

– fogalmazott a kollégium korábbi igazgatója. A domboldal, ahová az új épületet emelték, nehezítette a munkákat, de végül elkészült, és amikor elkezdhették ott az oktatási tevékenységet, oda költöztek át az elemi tagozat osztályai, hogy helyüket átvegyék az 5–8. osztályok, utóbbiak termei pedig segédtantermekké váljanak, ahol a megosztott tanórák zajlanak. Az új iskolaépület 3600 négyzetméter hasznos területtel rendelkezik,

tíz, jól felszerelt osztálytermet alakítottak ki benne,

van tornacsarnoka,

orvosi rendelője

és fejlesztőpszichológus-terme is. „Végül minden összejött” – fogalmazott Tőkés Zsolt, azt is elmondva, hogy ez másképp nem valósulhatott volna meg, ugyanis az iskola épületei és területe egyházi tulajdonú ingatlanok, így a román államtól nem kaptak volna pénzt iskolaépítésre.

21. századi oktatási körülmények „Október elején vettük használatba az épületet, mi is tanuljuk még, tehát most zajlik az a folyamat, amikor még találkozunk olyan dolgokkal, amiket nem ismertünk vagy nem tudtunk az épületről. Viszont összességében azt mondhatom, hogy 21. századi oktatási körülményeket tud biztosítani. Úgy a bútorzat, mint a technikai felszereltség tekintetében: az osztálytermekben okostáblák vannak, lift van az épületben, nagyon-nagyon jó minőségű a tornatermünk, a padlózat, levegőcserélő-rendszerrel van ellátva az épület, tehát

ami a 21. századi oktatási igény, az abban az épületben mind benne van”

– foglalta össze az ősz óta gyűlt tapasztalatokat Sipos István, a tanintézet új igazgatója.

A tíz tanteremben tíz osztálynyi, azaz mintegy 250 gyermek tanul, az előkészítős korúaktól a negyedikesekig, azaz évfolyamonként két-két osztály. Az előkészítősöknek például egy galériája is van, oda ülnek fel minden reggel, a beszélgetős első órán, amikor az előző napról mesélnek – mindegyiküknek van saját kis párnája és az épületben papucsban járnak.

Igyekeztek, és úgy látom, sikerült is kimondottan otthonossá varázsolják az új épületet

– véli az igazgató. Nagyon elégedett mindenki az új iskolaépülettel, diákok, pedagógusok és szülők egyaránt – mondta –, noha utóbbiaktól korábban kaptak panaszt is. Vannak ugyanis nagyobb nyílt terek, és egy magasított korlát, ahonnan le lehet nézni az alsóbb szintekre, és egyes szülők aggódtak gyermekük biztonsága miatt. Október második felétől azonban már nem kaptak ilyen jelzéseket, és Sipos István úgy véli, hogy megszűntek a korábbi aggodalmak.

„Gondolom, hogy meg vannak elégedve és észrevették, hogy a funkcionalitás szempontjából igenis rendben van a terem, ami nagyon jól használható, a diákok nagyon ügyesen tudják használni” – fogalmazott. Szükség volt már az új épületre, hiszen ahogy növekedett a tanintézet diáklétszáma, kezdtek elfogyni a helyek, és ahhoz, hogy 21. századi oktatási körülményeket tudjanak biztosítani, új tereket kellett kialakítani. Ez egyébként azért is hasznos volt, mert az új épületbe átköltözött elemi tagozatos osztályok helyére be tudták fogadni a korszerűsítés alatt álló Orbán Balázs Általános Iskola nyolcadik osztályait. Így viszont még csak részben érzik a megnövekedett tereknek az iskola működésére gyakorolt kedvező hatását.

Természetesen nyitott szívvel ott segítenek, ahol tudnak, és csak oktatásszervezési megközelítésből mondja, hogy akkor fogják majd érezni a bővülés hatását, amikor már csak kollégium igényeinek megfelelve kell megszervezzék a tevékenységet, hangsúlyozta Sipos István. Nagyszerű feltételeket biztosít az új épület, ugyanakkor ez kihívásokat is jelent az állami megszorító intézkedések miatt. „Az új épületnél például nincsen kapusunk.

Kisegítő személyzetet nem kaptunk a felületnagyobbodással, de gondolom, idővel majd az is megoldódik.

Ezek azok a gondok, amik gondok ugyan, de a kellemesebb problémákat jelenítik. Egyelőre mi kell megoldjuk, akik vagyunk. Eléggé nyúlik a nyaka mindenkinek, de ha az oktatási részét nézzük, akkor az nagyszerű.

Az iskolának, a diákságnak, pedagógusoknak egy nagy levegővételt jelent a bővülés. Ugye

az elemiseknek, az általános iskolásoknak és a líceumi szinten lévő diákoknak más-más igényeik vannak. Így pedig szépen külön lehet választani őket,

és mindenki a saját igényének megfelelően tud részesülni az oktatásban. Nagyon nagy igény is volt rá, és egy nagy hiányosságot, űrt pótol az új épület az iskola életében” – fogalmazott a fejlesztéssel kapcsolatban a református kollégium igazgatója.

