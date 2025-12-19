Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tűzoltók és sportolók teljesítményét díjazta Hargita megye tanácsa

• Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.

Hajnal Csilla

2025. december 19., 17:462025. december 19., 17:46

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hargita Megye Tanácsa december 19-én tartott évzáró ülésén átadta a megyei önkormányzat-emlékérmet, illetve a Márton Áron-emlékérmet kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek.

Hirdetés

Csíkszeredában az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában tartott ünnepélyes díjátadón elismerték többek között

  • három hivatásos tűzoltó, Boldizsár István, Katona Zsolt és Sillő Barna munkáját,

  • valamint a 2025-ös Teqball Világbajnokság vegyes páros versenyszámának világbajnokait, Barabási Kingát és Györgydeák Aport.

• Fotó: Hargita Megye Tanácsa Galéria

Fotó: Hargita Megye Tanácsa

• Fotó: Hargita Megye Tanácsa Galéria

Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Az ülésen a megyei tanács a 2026-os beruházási tervet is elfogadta, kiemelt figyelmet fordítva a hulladékgazdálkodásra, útfejlesztésekre és a vállalkozói inkubátorházak támogatására.

Módosították a 2025-ös költségvetést, átcsoportosítva forrásokat és meghosszabbítva európai uniós kölcsönök visszafizetési határidejét.

Bíró Barna-Botond elnök bejelentette, hogy a Homoródszentpál–Kányádi útszakaszra kedvező ítélet született, a Dánfalva–Balánbánya út korszerűsítésére pedig elkészült a pályázat, amelynek kivitelezése 2026 márciusában indulhat.

Az ülés teljes anyaga visszanézhető a megyei tanács Facebook-oldalán.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Autópályán csatangolt egy disznó
Este megszökött a börtönből, másnap hajnalban el is kapták
Megnyírbálná az élvonalbeli mezőnyt a ligaelnök
Ételrendelés: országos szinten a miccs, a kincses városban egy extra hódít
Nincs veszítenivalója Craiován az FK Csíkszeredának
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Autópályán csatangolt egy disznó
Székelyhon

Autópályán csatangolt egy disznó
Este megszökött a börtönből, másnap hajnalban el is kapták
Székelyhon

Este megszökött a börtönből, másnap hajnalban el is kapták
Megnyírbálná az élvonalbeli mezőnyt a ligaelnök
Székely Sport

Megnyírbálná az élvonalbeli mezőnyt a ligaelnök
Ételrendelés: országos szinten a miccs, a kincses városban egy extra hódít
Krónika

Ételrendelés: országos szinten a miccs, a kincses városban egy extra hódít
Nincs veszítenivalója Craiován az FK Csíkszeredának
Székely Sport

Nincs veszítenivalója Craiován az FK Csíkszeredának
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 19., péntek

Öt nap alatt 7 millió lejnyi bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem

Országszerte több mint 7 millió lej értékben rótt ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a december 15. és 19. között végzett ellenőrzések nyomán.

Öt nap alatt 7 millió lejnyi bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem
Öt nap alatt 7 millió lejnyi bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem
2025. december 19., péntek

Öt nap alatt 7 millió lejnyi bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem
Hirdetés
2025. december 19., péntek

Közel 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok 2025-ben

Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).

Közel 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok 2025-ben
Közel 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok 2025-ben
2025. december 19., péntek

Közel 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok 2025-ben
2025. december 19., péntek

Csíkszereda polgármestere: kormányzati megszorítások és pénzügyi bizonytalanságok éve volt az idei

Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.

Csíkszereda polgármestere: kormányzati megszorítások és pénzügyi bizonytalanságok éve volt az idei
Csíkszereda polgármestere: kormányzati megszorítások és pénzügyi bizonytalanságok éve volt az idei
2025. december 19., péntek

Csíkszereda polgármestere: kormányzati megszorítások és pénzügyi bizonytalanságok éve volt az idei
2025. december 19., péntek

Kétszer több medvét lőnének ki jövőben

Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.

Kétszer több medvét lőnének ki jövőben
Kétszer több medvét lőnének ki jövőben
2025. december 19., péntek

Kétszer több medvét lőnének ki jövőben
Hirdetés
2025. december 19., péntek

Harminchárom kilométernyi futásra hívnak az eltérő fejlődésű gyerekek támogatásáért

Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.

Harminchárom kilométernyi futásra hívnak az eltérő fejlődésű gyerekek támogatásáért
Harminchárom kilométernyi futásra hívnak az eltérő fejlődésű gyerekek támogatásáért
2025. december 19., péntek

Harminchárom kilométernyi futásra hívnak az eltérő fejlődésű gyerekek támogatásáért
2025. december 19., péntek

Laczkó Vass Róbert előadóestjére várják a marosvásárhelyieket

Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.

Laczkó Vass Róbert előadóestjére várják a marosvásárhelyieket
Laczkó Vass Róbert előadóestjére várják a marosvásárhelyieket
2025. december 19., péntek

Laczkó Vass Róbert előadóestjére várják a marosvásárhelyieket
2025. december 19., péntek

Húsz éve kidolgozott tanterveket ír felül az a rendelet, amit most aláírt a miniszter

Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.

Húsz éve kidolgozott tanterveket ír felül az a rendelet, amit most aláírt a miniszter
Húsz éve kidolgozott tanterveket ír felül az a rendelet, amit most aláírt a miniszter
2025. december 19., péntek

Húsz éve kidolgozott tanterveket ír felül az a rendelet, amit most aláírt a miniszter
Hirdetés
2025. december 19., péntek

Megvan, hogy kiket jelöl az USR a védelmi és a gazdasági minisztériumok élére

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.

Megvan, hogy kiket jelöl az USR a védelmi és a gazdasági minisztériumok élére
Megvan, hogy kiket jelöl az USR a védelmi és a gazdasági minisztériumok élére
2025. december 19., péntek

Megvan, hogy kiket jelöl az USR a védelmi és a gazdasági minisztériumok élére
2025. december 19., péntek

Pirotechnikai eszközöket foglaltak le a rendőrök Hargita megyében

Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy vállalkozástól csütörtökön, Hargita megyében.

Pirotechnikai eszközöket foglaltak le a rendőrök Hargita megyében
Pirotechnikai eszközöket foglaltak le a rendőrök Hargita megyében
2025. december 19., péntek

Pirotechnikai eszközöket foglaltak le a rendőrök Hargita megyében
2025. december 19., péntek

Félreértésnek nevezik a nyugdíjas-kedvezmények tervezett korlátozását

Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.

Félreértésnek nevezik a nyugdíjas-kedvezmények tervezett korlátozását
Félreértésnek nevezik a nyugdíjas-kedvezmények tervezett korlátozását
2025. december 19., péntek

Félreértésnek nevezik a nyugdíjas-kedvezmények tervezett korlátozását
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!