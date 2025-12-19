Tűzoltók és sportolók teljesítményét díjazta Hargita megye tanácsa

Fotó: Hargita Megye Tanácsa
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Hargita Megye Tanácsa december 19-én tartott évzáró ülésén átadta a megyei önkormányzat-emlékérmet, illetve a Márton Áron-emlékérmet kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek.
Csíkszeredában az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában tartott ünnepélyes díjátadón elismerték többek között
három hivatásos tűzoltó, Boldizsár István, Katona Zsolt és Sillő Barna munkáját,
valamint a 2025-ös Teqball Világbajnokság vegyes páros versenyszámának világbajnokait, Barabási Kingát és Györgydeák Aport.
Az ülésen a megyei tanács a 2026-os beruházási tervet is elfogadta, kiemelt figyelmet fordítva a hulladékgazdálkodásra, útfejlesztésekre és a vállalkozói inkubátorházak támogatására.
Bíró Barna-Botond elnök bejelentette, hogy a Homoródszentpál–Kányádi útszakaszra kedvező ítélet született, a Dánfalva–Balánbánya út korszerűsítésére pedig elkészült a pályázat, amelynek kivitelezése 2026 márciusában indulhat.
Az ülés teljes anyaga visszanézhető a megyei tanács Facebook-oldalán.
