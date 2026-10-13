Több mint tízezer lej a különbség a legnagyobb és a legkisebb átlagbér között

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A legnagyobb, 18,3 százalékos nettó bércsökkenést a közúti járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása ágazatban jegyezték. 10,5 és 14 százalék közötti csökkenést jegyeztek az építészeti és mérnöki tevékenységek, műszaki tesztelések, jogi és könyvelői tevékenységek ágazatában, illetve a kőolaj- és gázkitermelésben.

a legkisebbet – 2985, illetve 2998 lej – pedig az egyéb szolgáltatások ágazatában, valamint a halászatban és akvakultúrában jegyezték.

A legnagyobb nettó átlagbért – 13 010, illetve 11 760 lej – a számítástechnika, valamint a kőolaj- és a földgáz kitermelésének ágazatában,

A bruttó átlagbér 9497 lej volt, 212 lejjel (2,2 százalékkal) kisebb, mint az előző hónapban.

Ezzel szemben a legnagyobb, 8 százalékos bérnövekedést a szerencsejátékok és sportfogadások ágazatában jegyezték.

3 és 6,5 százalék közötti nettó bérnövekedést regisztráltak a filmgyártás, a televíziós műsorok előállítása, a tartalomgyártás, a sport- és szabadidő-tevékenységek ágazatában és a dohányiparban.

A közszférában az előző hónaphoz képest augusztusban enyhén csökkent a nettó átlagfizetés az egészségügyben és szociális ellátásban (1,1 százalékkal), az oktatásban (1 százalékkal) és a közigazgatásban (0,6 százalékkal) egyaránt – ismerteti az adatokat az Agerpres.