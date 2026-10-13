Több mint tízezer lej a különbség a legnagyobb és a legkisebb átlagbér között

Fotó: Orbán Orsolya
Júliushoz képest augusztusban 132 lejjel (2,3 százalékkal) 5688 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A bruttó átlagbér 9497 lej volt, 212 lejjel (2,2 százalékkal) kisebb, mint az előző hónapban.
A legnagyobb nettó átlagbért – 13 010, illetve 11 760 lej – a számítástechnika, valamint a kőolaj- és a földgáz kitermelésének ágazatában,
a legkisebbet – 2985, illetve 2998 lej – pedig az egyéb szolgáltatások ágazatában, valamint a halászatban és akvakultúrában jegyezték.
A legnagyobb, 18,3 százalékos nettó bércsökkenést a közúti járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása ágazatban jegyezték. 10,5 és 14 százalék közötti csökkenést jegyeztek az építészeti és mérnöki tevékenységek, műszaki tesztelések, jogi és könyvelői tevékenységek ágazatában, illetve a kőolaj- és gázkitermelésben.
3 és 6,5 százalék közötti nettó bérnövekedést regisztráltak a filmgyártás, a televíziós műsorok előállítása, a tartalomgyártás, a sport- és szabadidő-tevékenységek ágazatában és a dohányiparban.
A közszférában az előző hónaphoz képest augusztusban enyhén csökkent a nettó átlagfizetés az egészségügyben és szociális ellátásban (1,1 százalékkal), az oktatásban (1 százalékkal) és a közigazgatásban (0,6 százalékkal) egyaránt – ismerteti az adatokat az Agerpres.
Belép a román piacra a dán vegyesbolt-lánc, a Flying Tiger – írja a profit.ro gazdasági hírportál.
Őrizetbe vettek hat férfit, akiknél légfegyverből átalakított lőfegyvereket találtak – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt elnöke hétfő este felkérte Ilie Bolojan ügyvivő kormányfőt, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában, amely lehetőséget adna számára, hogy helyrehozza a saját kormánya által okozott gondokat is.
A lakbérek, a gázolaj és benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, míg a burgonya, a friss gyümölcsök és a kukoricaliszt ára csökkent a leginkább.
Rókát fotózott le a Civil Csíkszereda Facebook-csoport egyik felhasználója kedden délelőtt Csíkszeredában, a Mihail Sadoveanu utcában.
Megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az Egységben Romániáért (UPR) parlamenti frakció kész részt venni a Luca Niculescu kormányában, de nem köti miniszteri tisztségekhez a támogatását – jelentette ki hétfőn Victor Ponta képviselő.
34 éves korában elhunyt RJ Mitte színész, aki a Breaking Bad sorozatban Whalter White fiát, a sérült Walter White Jr.-t alakította. A színésznek veleszületett idegrendszeri sérülése volt, Hollywoodban a fogyatékossággal élők képviselője volt.
Ilie Bolojan megerősítette, hogy a Nemzeti Liberális Párt hajlandó támogatni egy kormány parlamenti beiktatását, még akkor is, ha nem vesz lesz annak tagja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a PNL nem kíván újra együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal.
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