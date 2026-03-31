Több mint harminc bevetés négy nap alatt – tűzesetek, mentések Hargita megyében

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Mozgalmas napokat tudhatnak maguk mögött a Hargita megyei tűzoltók: péntektől hétfőig több mint harminc esethez riasztották őket, ezek többségében sürgősségi ellátásra volt szükség, de tűzesetek és más veszélyhelyzetek is akadtak.

Székelyhon

2026. március 31., 17:382026. március 31., 17:38

Az elmúlt négy napban – péntektől hétfőig – több mint harminc sürgősségi helyzethez riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat. A bevetések túlnyomó többsége sürgősségi egészségügyi ellátást igényelt:

a SMURD egységei négy gyermeken és húsz felnőttön segítettek.

A mentések mellett a tűzoltók hat tűzeset felszámolásában is részt vettek. Ezek közül egy tarlótűz volt, amely mintegy kéthektárnyi területet érintett Csíkszeredában.

Kéménytüzek a megye több pontján

Bár az időjárás melegszik, a lakástüzek veszélye továbbra sem múlt el. Három esetben elhanyagolt, ki nem tisztított kémény okozott tüzet Székelyudvarhelyen, Székelylengyelfalván és Maroshévízen.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően csak a lerakodott korom égett,

sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését az épületekre.

A szakemberek ismételten felhívják a figyelmet a kémények és fűtőberendezések rendszeres tisztításának fontosságára, valamint a füst- és gázérzékelők használatára, amelyek életet menthetnek.

Fafeldolgozó lángolt Szentegyházán

Mint arról a Székelyhon is beszámolt, pénteken több mint ötven hivatásos és önkéntes tűzoltó dolgozott több mint hét órán keresztül egy szentegyházi fafeldolgozó csarnokban keletkezett tűz megfékezésén.

korábban írtuk

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve

Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

A székelyudvarhelyi tűzoltók mellett a szentegyházi, lövétei és kápolnási önkéntes egységek is részt vettek a beavatkozásban. Hat tűzoltóautóval és egy magasból mentő eszközzel vonultak ki a helyszínre. Sikerült megakadályozni, hogy a lángok az egész, mintegy ezer négyzetméteres csarnokra átterjedjenek. A rövidzárlat miatt keletkezett tűzben

mintegy 350 négyzetméteren károsodott a tetőszerkezet, 400 köbméter száraz faforgács, valamint több ipari berendezés és szerszám semmisült meg.

Személyi sérülés nem történt.

Kisteherautó gyulladt ki Csatószegen

Szombaton hajnalban a csíkszeredai tűzoltók és a csíkszentsimoni önkéntes egység vonult ki egy kigyulladt kisteherautóhoz Csatószegre. A lángokat gyorsan megfékezték, azonban

a jármű éghető részei, valamint a benne található dokumentumok és személyes tárgyak megsemmisültek.

A tűz keletkezésének valószínű oka rövidzárlat volt – áll a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.

A fent említett időszakban egy életmentő beavatkozásra is sor került Balánbányán, ahol a tűzoltók egy lakásában rekedt, kritikus állapotban lévő 72 éves nőt mentettek ki.

A lakosság biztonsága érdekében két Ro-Alert figyelmeztetést is kiadtak ezekben a napokban, miután veszélyes vadállatok – medvék – jelenlétét észlelték Tölgyesen.

Hargita megye Tűzoltóság
szóljon hozzá! Hozzászólások
Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet
Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet
Székelyhon

Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet
Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Székelyhon

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Krónika

Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
2026. március 31., kedd

Megosztja a romániaiakat az óraátállítás kérdése

A romániaiak közel fele megszüntetné az óraátállítást, míg valamivel több mint felük megtartaná a jelenlegi rendszert - derül ki az INSCOP Research március 2–6. között készült felméréséből.

Megosztja a romániaiakat az óraátállítás kérdése
Megosztja a romániaiakat az óraátállítás kérdése
2026. március 31., kedd

Megosztja a romániaiakat az óraátállítás kérdése
2026. március 31., kedd

Hiába a teljes tilalom, továbbra is sok a tarlóégetés Hargita megye északi részén

Megugrott a tarlóégetések miatti tűzoltói beavatkozások száma Hargita megyében: márciusban 46 esethez riasztották az egységeket, tavaly ugyanebben a hónapban 28-hoz. A jelenség inkább a megye északi részén okoz gondot, noha teljes tilalom van érvényben.

Hiába a teljes tilalom, továbbra is sok a tarlóégetés Hargita megye északi részén
Hiába a teljes tilalom, továbbra is sok a tarlóégetés Hargita megye északi részén
2026. március 31., kedd

Hiába a teljes tilalom, továbbra is sok a tarlóégetés Hargita megye északi részén
2026. március 31., kedd

Korrupciós ügy: 350 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán

Több százezer eurót találtak a korrupcióellenes ügyészek a Román Közúti Hatóság (ARR) vezetője, Cristian Anton bukaresti és temesvári lakásán tartott keddi házkutatáskor.

Korrupciós ügy: 350 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán
Korrupciós ügy: 350 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán
2026. március 31., kedd

Korrupciós ügy: 350 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán
2026. március 31., kedd

Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira

Több Kovászna megyei termék is bekerült az egyik nagyáruház kínálatába, egy helyre csoportosítva a helyi készítésű árukat. Az AgroSIC emellett online értékesítési platformot fejleszt a kistermelőknek.

Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira
Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira
2026. március 31., kedd

Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira
2026. március 31., kedd

Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos nagyvad

Öt juhot és két bárányt ölt meg egy medve, amely a háromszéki Maksa településen, a főút mentén fekvő gazdaságban tört be egy istállóba keddre virradóra.

Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos nagyvad
Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos nagyvad
2026. március 31., kedd

Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos nagyvad
2026. március 31., kedd

A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu „cinizmusnak” tartja, hogy a kormány késik az üzemanyagárak emelkedését mérséklő intézkedések elfogadásával.

A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében
A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében
2026. március 31., kedd

A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében
2026. március 31., kedd

Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint

Az elektronikus orvosi nyilvántartás idén nyártól lesz elérhető, és egy felhasználónév, valamint egy jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről.

Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint
Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint
2026. március 31., kedd

Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint
2026. március 31., kedd

650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására

A Világbank jóváhagyott egy 650 millió dolláros hitelt Románia számára a kormány fejlesztési projektjeinek támogatására.

650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására
650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására
2026. március 31., kedd

650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására
2026. március 31., kedd

Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.

Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben
Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben
2026. március 31., kedd

Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben
2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
