Több mint harminc bevetés négy nap alatt – tűzesetek, mentések Hargita megyében

Mozgalmas napokat tudhatnak maguk mögött a Hargita megyei tűzoltók: péntektől hétfőig több mint harminc esethez riasztották őket, ezek többségében sürgősségi ellátásra volt szükség, de tűzesetek és más veszélyhelyzetek is akadtak.

Székelyhon 2026. március 31., 17:382026. március 31., 17:38

Az elmúlt négy napban – péntektől hétfőig – több mint harminc sürgősségi helyzethez riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat. A bevetések túlnyomó többsége sürgősségi egészségügyi ellátást igényelt:

a SMURD egységei négy gyermeken és húsz felnőttön segítettek.

A mentések mellett a tűzoltók hat tűzeset felszámolásában is részt vettek. Ezek közül egy tarlótűz volt, amely mintegy kéthektárnyi területet érintett Csíkszeredában. Kéménytüzek a megye több pontján Bár az időjárás melegszik, a lakástüzek veszélye továbbra sem múlt el. Három esetben elhanyagolt, ki nem tisztított kémény okozott tüzet Székelyudvarhelyen, Székelylengyelfalván és Maroshévízen. A gyors beavatkozásnak köszönhetően csak a lerakodott korom égett,

sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését az épületekre.

A szakemberek ismételten felhívják a figyelmet a kémények és fűtőberendezések rendszeres tisztításának fontosságára, valamint a füst- és gázérzékelők használatára, amelyek életet menthetnek. Fafeldolgozó lángolt Szentegyházán Mint arról a Székelyhon is beszámolt, pénteken több mint ötven hivatásos és önkéntes tűzoltó dolgozott több mint hét órán keresztül egy szentegyházi fafeldolgozó csarnokban keletkezett tűz megfékezésén. korábban írtuk Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A székelyudvarhelyi tűzoltók mellett a szentegyházi, lövétei és kápolnási önkéntes egységek is részt vettek a beavatkozásban. Hat tűzoltóautóval és egy magasból mentő eszközzel vonultak ki a helyszínre. Sikerült megakadályozni, hogy a lángok az egész, mintegy ezer négyzetméteres csarnokra átterjedjenek. A rövidzárlat miatt keletkezett tűzben

mintegy 350 négyzetméteren károsodott a tetőszerkezet, 400 köbméter száraz faforgács, valamint több ipari berendezés és szerszám semmisült meg.

Személyi sérülés nem történt. Kisteherautó gyulladt ki Csatószegen Szombaton hajnalban a csíkszeredai tűzoltók és a csíkszentsimoni önkéntes egység vonult ki egy kigyulladt kisteherautóhoz Csatószegre. A lángokat gyorsan megfékezték, azonban

a jármű éghető részei, valamint a benne található dokumentumok és személyes tárgyak megsemmisültek.