Több mint harminc bevetés négy nap alatt – tűzesetek, mentések Hargita megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Mozgalmas napokat tudhatnak maguk mögött a Hargita megyei tűzoltók: péntektől hétfőig több mint harminc esethez riasztották őket, ezek többségében sürgősségi ellátásra volt szükség, de tűzesetek és más veszélyhelyzetek is akadtak.
Az elmúlt négy napban – péntektől hétfőig – több mint harminc sürgősségi helyzethez riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat. A bevetések túlnyomó többsége sürgősségi egészségügyi ellátást igényelt:
A mentések mellett a tűzoltók hat tűzeset felszámolásában is részt vettek. Ezek közül egy tarlótűz volt, amely mintegy kéthektárnyi területet érintett Csíkszeredában.
Bár az időjárás melegszik, a lakástüzek veszélye továbbra sem múlt el. Három esetben elhanyagolt, ki nem tisztított kémény okozott tüzet Székelyudvarhelyen, Székelylengyelfalván és Maroshévízen.
A gyors beavatkozásnak köszönhetően csak a lerakodott korom égett,
A szakemberek ismételten felhívják a figyelmet a kémények és fűtőberendezések rendszeres tisztításának fontosságára, valamint a füst- és gázérzékelők használatára, amelyek életet menthetnek.
Mint arról a Székelyhon is beszámolt, pénteken több mint ötven hivatásos és önkéntes tűzoltó dolgozott több mint hét órán keresztül egy szentegyházi fafeldolgozó csarnokban keletkezett tűz megfékezésén.
Tűz ütött ki egy raktárban Szentegyházán, az egykori vasgyár területén. Az épületben pelettet és brikettet gyártottak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
A székelyudvarhelyi tűzoltók mellett a szentegyházi, lövétei és kápolnási önkéntes egységek is részt vettek a beavatkozásban. Hat tűzoltóautóval és egy magasból mentő eszközzel vonultak ki a helyszínre. Sikerült megakadályozni, hogy a lángok az egész, mintegy ezer négyzetméteres csarnokra átterjedjenek. A rövidzárlat miatt keletkezett tűzben
Személyi sérülés nem történt.
Szombaton hajnalban a csíkszeredai tűzoltók és a csíkszentsimoni önkéntes egység vonult ki egy kigyulladt kisteherautóhoz Csatószegre. A lángokat gyorsan megfékezték, azonban
A tűz keletkezésének valószínű oka rövidzárlat volt – áll a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.
A fent említett időszakban egy életmentő beavatkozásra is sor került Balánbányán, ahol a tűzoltók egy lakásában rekedt, kritikus állapotban lévő 72 éves nőt mentettek ki.
A lakosság biztonsága érdekében két Ro-Alert figyelmeztetést is kiadtak ezekben a napokban, miután veszélyes vadállatok – medvék – jelenlétét észlelték Tölgyesen.
