Több mint 5 milliárd lejnyi támogatást ad a kormány a feldolgozóiparnak

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott egy 5,313 milliárd lej összértékű állami támogatási programot feldolgozóipari beruházásokra, amely a termelési kapacitások fejlesztését és a reálgazdasági befektetések ösztönzését célozza.

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Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter Facebook-bejegyzése szerint a pénzügyminisztérium által kidolgozott gazdaságélénkítő csomag első fejezetéről van szó, és a támogatás jelentős lépést jelent az új termelési kapacitások fejlesztésében.

A támogatást legalább 50 millió lejes beruházásra igényelhetik a feldolgozóipari vállalatok, például új gyártósorok vagy korszerű berendezések vásárlására.

A finanszírozás azoknak a szektoroknak szól, amelyekben Románia sokat importál, de helyben is képes lenne előállítani. A projekteket a gazdasági hatás alapján értékelik ki és rangsorolják – magyarázta a miniszter az Agerpres beszámolója szerint.

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A tárcavezető szerint Romániának olyan beruházásokra van szüksége, amelyek hozzáadott értéket, munkahelyeket és ipari kapacitást teremtenek, és a reálgazdaságot fejlesztik, mert többet kell belföldön termelni.

Nazare szerint a program kiszámíthatóságot biztosít a befektetőknek: