Több mint 5 milliárd lejnyi támogatást ad a kormány a feldolgozóiparnak

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A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott egy 5,313 milliárd lej összértékű állami támogatási programot feldolgozóipari beruházásokra, amely a termelési kapacitások fejlesztését és a reálgazdasági befektetések ösztönzését célozza.
2026. június 18., 16:372026. június 18., 16:37
2026. június 18., 16:382026. június 18., 16:38
Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter Facebook-bejegyzése szerint a pénzügyminisztérium által kidolgozott gazdaságélénkítő csomag első fejezetéről van szó, és a támogatás jelentős lépést jelent az új termelési kapacitások fejlesztésében.
A finanszírozás azoknak a szektoroknak szól, amelyekben Románia sokat importál, de helyben is képes lenne előállítani. A projekteket a gazdasági hatás alapján értékelik ki és rangsorolják – magyarázta a miniszter az Agerpres beszámolója szerint.
A tárcavezető szerint Romániának olyan beruházásokra van szüksége, amelyek hozzáadott értéket, munkahelyeket és ipari kapacitást teremtenek, és a reálgazdaságot fejlesztik, mert többet kell belföldön termelni.
Nazare szerint a program kiszámíthatóságot biztosít a befektetőknek:
Ebben az időszakban minden évben lehet majd pályázni a kormány által megszabott 30 napos időszakban, amelyet legalább 30 nappal korábban meghirdetnek majd – magyarázta.
„Nem lehet versenyképes gazdaságunk korszerű termelési kapacitások, technológia és fejlődő belföldi vállalatok nélkül. Romániának át kell térnie a fogyasztásról a termelésre, a sérülékenységről a versenyképességre, az importfüggésről az itthon felépített ipari kapacitásra” – fogalmazott a pénzügyminiszter.
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