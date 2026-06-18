Kevesebb irat kell a kiskorúakkal utazóknak a határon

Már nem kell papíralapon bemutatni az erkölcsi bizonyítványt azoknak a felnőtteknek, akik kiskorúval utaznak külföldre. Az adatokat a határrendészek elektronikusan ellenőrzik.

Székelyhon 2026. június 18., 16:142026. június 18., 16:14

A Román Határrendészet tájékoztatása szerint a külföldre utazó kiskorúakat kísérő személyeknek már nem szükséges fizikai formában felmutatniuk az erkölcsi bizonyítványt a határátlépéskor.

Az okmány meglétét a határrendészek a határellenőrzés során elektronikus úton ellenőrzik,