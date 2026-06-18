Már a PSD szerepvállalása is kérdéses Adrian Veștea kormányában

Fotó: Kozán István
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa dönt arról, hogy a szociáldemokraták részt vesznek-e az Adrian Veștea kormányában – jelentette be csütörtökön Sorin Grindeanu.
A pártelnök PSD parlamenti frakcióinak ülése után a sajtónak elmondta, hogy tiszteli Adrian Veșteát, akit több éve ismer. Emlékeztetett arra, hogy a kijelölt miniszterelnök több választást is megnyert, a Brassó megye tanács elnöke és polgármester is volt.
Hangsúlyozta, hogy a PSD-nek nincs kifogása Adrian Veștea személye ellen, de tájékoztatta a kijelölt miniszterelnököt, hogy
Ennek oka, hogy a következő napokban össze kell hívni PSD illetékes testületeit, és részletesen meg kell vitatni a javasolt kormányprogramot.
Grindeanu közölte: azt szeretné, ha vasárnap délután lezárnák a párton belüli vitákat, összeülne az országos politikai tanács, és megszületne a döntés a PSD kormányzati szerepvállalásáról – írja az Agerpres.
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