Már a PSD szerepvállalása is kérdéses Adrian Veștea kormányában

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa dönt arról, hogy a szociáldemokraták részt vesznek-e az Adrian Veștea kormányában – jelentette be csütörtökön Sorin Grindeanu.

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A pártelnök PSD parlamenti frakcióinak ülése után a sajtónak elmondta, hogy tiszteli Adrian Veșteát, akit több éve ismer. Emlékeztetett arra, hogy a kijelölt miniszterelnök több választást is megnyert, a Brassó megye tanács elnöke és polgármester is volt.

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Hangsúlyozta, hogy a PSD-nek nincs kifogása Adrian Veștea személye ellen, de tájékoztatta a kijelölt miniszterelnököt, hogy