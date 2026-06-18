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Szakrális Maraton a Mária-úton

Csütörtökig lehet jelentkezni a Szakrális Maratonra • Fotó: Mária-út Egyesület közösségi oldala

Csütörtökig lehet jelentkezni a Szakrális Maratonra

Fotó: Mária-út Egyesület közösségi oldala

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Idén immár 11. alkalommal szervezik meg Maros megyében a Szakrális Maratont, amelyen lehetőség van közös imádkozásra, zarándoklatra.

Simon Virág

2026. június 18., 17:432026. június 18., 17:43

Idén, június 27-én, szombaton egy különleges útvonalon járhatják végig a hit és összetartozás ösvényét azok, akik csatlakoznak a Szakrális Maratonhoz. A szervezők tájékoztatása szerint a korábbi Jobbágyfalva–Mikháza szakasz helyett ezúttal

Mikházáról indulva a Bekecs csúcsára vezet a maraton,

ahol a kápolnánál közösen adhatnak hálát a résztvevők és imádkozhatnak a keresztény értékekért, a békéért és közösségek jövőjéért.

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A Mária út Egyesület közösségi oldalán közzétett program szerint a találkozó 7 órakor szentmisével kezdődik a marosvásárhelyi főtéri plébániatemplomban, onnan az érdeklődők busszal utaznak a Mikházáig, ahol felgyalogolnak a bekecsi kápolnáig, majd leereszkednek a buszhoz.

A 15 kilométeres, könnyű túrát gyerekeknek is ajánlják.

Jelentkezni június 25-én csütörtökön estig Szilágyi Eszternél a 0749-071-453-as telefonszámon lehet.

Marosszék esemény
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