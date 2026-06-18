Idén immár 11. alkalommal szervezik meg Maros megyében a Szakrális Maratont, amelyen lehetőség van közös imádkozásra, zarándoklatra.

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Idén, június 27-én, szombaton egy különleges útvonalon járhatják végig a hit és összetartozás ösvényét azok, akik csatlakoznak a Szakrális Maratonhoz. A szervezők tájékoztatása szerint a korábbi Jobbágyfalva–Mikháza szakasz helyett ezúttal

ahol a kápolnánál közösen adhatnak hálát a résztvevők és imádkozhatnak a keresztény értékekért, a békéért és közösségek jövőjéért.

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A Mária út Egyesület közösségi oldalán közzétett program szerint a találkozó 7 órakor szentmisével kezdődik a marosvásárhelyi főtéri plébániatemplomban, onnan az érdeklődők busszal utaznak a Mikházáig, ahol felgyalogolnak a bekecsi kápolnáig, majd leereszkednek a buszhoz.