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Már Szentegyházán is van lehetőség CT-vizsgálatok elvégzésére

Csütörtökön kis ünnepséget tartottak a CT-beüzemelésére • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Csütörtökön kis ünnepséget tartottak a CT-beüzemelésére

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

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Simon Virág

2026. június 18., 17:082026. június 18., 17:08

2026. június 18., 17:192026. június 18., 17:19

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi kórháztól kapta a Szentegyházi Egészségügyi Központ azt a computer tomográfot, amit csütörtökön be is üzemeltek.

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Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy

a legmerészebb álmaimban sem gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy Szentegyházán egyszer CT-készülék működik majd.

Úgy értékelte, hogy a 16 szeletes Siemens CT-készülék hatalmas előrelépést jelent a város és az egész térség egészségügyi ellátásában.

Modern vizsgálatokat lehet végzeni Szentegyházán • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Galéria

Modern vizsgálatokat lehet végzeni Szentegyházán

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

„Azért fejlesztjük az egészségügyet, mert vigyázni szeretnénk az emberekre. Azért dolgozunk, hogy

Idézet
amikor valaki bajban van, ne kelljen hosszú várakozási időkkel, távoli programálásokkal, Csíkszeredába vagy Székelyudvarhelyre való utazással kezdenie a gyógyulás útját.

Egy ilyen eszköz biztonságot ad azoknak az embereknek és családoknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül” – fejtette ki a polgármester.

A gyors diagnózis sok esetben életbevágó.” A városvezető büszke arra, hogy a képalkotó diagnosztika terén Szentegyháza ma már olyan felszereltséggel rendelkezik, amely egy municípium szintjén is megállná a helyét:

röntgen, mammográfia, végtag-MR, ultrahang és most már CT is szolgálja a betegeket.

Lehet programálást kérni a CT-vizsglatokra • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Galéria

Lehet programálást kérni a CT-vizsglatokra

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A csütörtöki átadón Stekbauer Zsombor, a csíkszeredai kórház gazdasági igazgatója arról számolt be, hogy

a computer tomográf átköltöztetése mintegy 115 ezer lejbe került, a kórház beruházását kiegészítette a szentegyházi önkormányzat, amelyik kialakította a készülék elhelyezésére alkalmas helyiséget.

A gazdasági igazgató még kiemelte, az egészségbiztosítási rendszer keretében ingyenesen érhetők el a vizsgálatok a biztosítottak számára.

A Szentegyházi Egészségügyi Központba naponta 12-14 óra között lehet előjegyzést kérni a CT-vizsgálatra, telefonszám: 0732-500 772.

Udvarhelyszék Egészségügy Szentegyháza
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