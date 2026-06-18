{A}

Simon Virág 2026. június 18., 17:082026. június 18., 17:08 2026. június 18., 17:192026. június 18., 17:19

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi kórháztól kapta a Szentegyházi Egészségügyi Központ azt a computer tomográfot, amit csütörtökön be is üzemeltek. Hirdetés Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy

a legmerészebb álmaimban sem gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy Szentegyházán egyszer CT-készülék működik majd.

Úgy értékelte, hogy a 16 szeletes Siemens CT-készülék hatalmas előrelépést jelent a város és az egész térség egészségügyi ellátásában.

Modern vizsgálatokat lehet végzeni Szentegyházán Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

„Azért fejlesztjük az egészségügyet, mert vigyázni szeretnénk az emberekre. Azért dolgozunk, hogy

amikor valaki bajban van, ne kelljen hosszú várakozási időkkel, távoli programálásokkal, Csíkszeredába vagy Székelyudvarhelyre való utazással kezdenie a gyógyulás útját.

Egy ilyen eszköz biztonságot ad azoknak az embereknek és családoknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül” – fejtette ki a polgármester. A gyors diagnózis sok esetben életbevágó.” A városvezető büszke arra, hogy a képalkotó diagnosztika terén Szentegyháza ma már olyan felszereltséggel rendelkezik, amely egy municípium szintjén is megállná a helyét:

röntgen, mammográfia, végtag-MR, ultrahang és most már CT is szolgálja a betegeket.

Lehet programálást kérni a CT-vizsglatokra Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A csütörtöki átadón Stekbauer Zsombor, a csíkszeredai kórház gazdasági igazgatója arról számolt be, hogy

a computer tomográf átköltöztetése mintegy 115 ezer lejbe került, a kórház beruházását kiegészítette a szentegyházi önkormányzat, amelyik kialakította a készülék elhelyezésére alkalmas helyiséget.