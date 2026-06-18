Csütörtökön kis ünnepséget tartottak a CT-beüzemelésére
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
{A}
2026. június 18., 17:082026. június 18., 17:08
2026. június 18., 17:192026. június 18., 17:19
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi kórháztól kapta a Szentegyházi Egészségügyi Központ azt a computer tomográfot, amit csütörtökön be is üzemeltek.
Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy
Úgy értékelte, hogy a 16 szeletes Siemens CT-készülék hatalmas előrelépést jelent a város és az egész térség egészségügyi ellátásában.
Modern vizsgálatokat lehet végzeni Szentegyházán
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
„Azért fejlesztjük az egészségügyet, mert vigyázni szeretnénk az emberekre. Azért dolgozunk, hogy
Egy ilyen eszköz biztonságot ad azoknak az embereknek és családoknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül” – fejtette ki a polgármester.
A gyors diagnózis sok esetben életbevágó.” A városvezető büszke arra, hogy a képalkotó diagnosztika terén Szentegyháza ma már olyan felszereltséggel rendelkezik, amely egy municípium szintjén is megállná a helyét:
Lehet programálást kérni a CT-vizsglatokra
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
A csütörtöki átadón Stekbauer Zsombor, a csíkszeredai kórház gazdasági igazgatója arról számolt be, hogy
A gazdasági igazgató még kiemelte, az egészségbiztosítási rendszer keretében ingyenesen érhetők el a vizsgálatok a biztosítottak számára.
A Szentegyházi Egészségügyi Központba naponta 12-14 óra között lehet előjegyzést kérni a CT-vizsgálatra, telefonszám: 0732-500 772.
Életét vesztette egy 64 éves külföldi munkás, miután 12 méter magasból lezuhant, miközben az A3-as autópálya építésén dolgozott a Szeben megyei Felek (Avrig) közelében.
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott egy 5,313 milliárd lej összértékű állami támogatási programot feldolgozóipari beruházásokra, amely a termelési kapacitások fejlesztését és a reálgazdasági befektetések ösztönzését célozza.
Már nem kell papíralapon bemutatni az erkölcsi bizonyítványt azoknak a felnőtteknek, akik kiskorúval utaznak külföldre. Az adatokat a határrendészek elektronikusan ellenőrzik.
Nő a Hargita megyében dolgozó, Európai Unión kívüli országokból érkező munkavállalók száma. Az idén nyilvántartottak közül 1028-an európai uniós állampolgárok, 430-an pedig harmadik országból, vagyis az EU-n kívüli államokból érkeztek.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa dönt arról, hogy a szociáldemokraták részt vesznek-e az Adrian Veștea kormányában – jelentette be csütörtökön Sorin Grindeanu.
Folyamatos felmelegedés várható az elkövetkező napokban Románia-szerte, Európa nyugati részét már el is érte a hőhullám.
Az idei első négy hónapban a megújuló alapú termelés növekedésének köszönhetően nőtt Románia villamosenergia-exportja, ugyanakkor jelentősen emelkedett a földgáz-, kőolajtermék- és szénimportja.
Kitalációnak és légből kapott mesének nevezte szerda este a Facebook-oldalán Kelemen Hunor, hogy az RMDSZ Magyar Péter magyar miniszterelnök kérésére döntött a Veștea-kormány beiktatásának elutasítása mellett.
A Székelyfölddel szomszédos Bákó megyében fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy társaival együtt betört egy belgiumi lakásba, ahonnan ékszereket, érmegyűjteményeket és egy órát lopott el – jelentette be a Román Rendőrség.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerda este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és miniszterjelöltjeinek névsorát.
szóljon hozzá!