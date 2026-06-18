Lezuhant a magasból és életét vesztette az A3-as sztráda építésén dolgozó egyik munkás

2026. június 18., csütörtök

Székelyföld közelében kapták el a Belgiumban betörést végrehajtó román bűnbanda egyik tagját

A Székelyfölddel szomszédos Bákó megyében fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy társaival együtt betört egy belgiumi lakásba, ahonnan ékszereket, érmegyűjteményeket és egy órát lopott el – jelentette be a Román Rendőrség.