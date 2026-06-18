Székelyföld közelében kapták el a Belgiumban betörést végrehajtó román bűnbanda egyik tagját

A Székelyfölddel szomszédos Bákó megyében fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy társaival együtt betört egy belgiumi lakásba, ahonnan ékszereket, érmegyűjteményeket és egy órát lopott el – jelentette be a Román Rendőrség. A csoport másik két tagját még Belgiumban őrizetbe vették.

Székelyhon 2026. június 18., 09:062026. június 18., 09:06

Három házkutatást tartottak Bákó megyében a rendőrök egy olyan, a belga hatóságok által elrendelt nyomozási ügyben, amely szervezett bűnözői csoport létrehozásának és különösen súlyos következményekkel járó minősített lopás bűncselekményeinek elkövetésére vonatkozik. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kiderült – tájékoztatott a rendőrség –, hogy három román állampolgár egy szervezett bűnözői csoportot hozott létre azzal a céllal, hogy

jelentős pénzösszegeket szerezzenek belga állampolgárok lakásaiból eltulajdonított javak és értékek révén.