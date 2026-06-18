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Székelyföld közelében kapták el a Belgiumban betörést végrehajtó román bűnbanda egyik tagját

Előzetes letartóztatásba helyezték a Bákó megyében elfogott gyanúsítottat, következhet a kiadatása. Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Előzetes letartóztatásba helyezték a Bákó megyében elfogott gyanúsítottat, következhet a kiadatása. Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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A Székelyfölddel szomszédos Bákó megyében fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy társaival együtt betört egy belgiumi lakásba, ahonnan ékszereket, érmegyűjteményeket és egy órát lopott el – jelentette be a Román Rendőrség. A csoport másik két tagját még Belgiumban őrizetbe vették.

Székelyhon

2026. június 18., 09:062026. június 18., 09:06

Három házkutatást tartottak Bákó megyében a rendőrök egy olyan, a belga hatóságok által elrendelt nyomozási ügyben, amely szervezett bűnözői csoport létrehozásának és különösen súlyos következményekkel járó minősített lopás bűncselekményeinek elkövetésére vonatkozik.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kiderült – tájékoztatott a rendőrség –, hogy három román állampolgár egy szervezett bűnözői csoportot hozott létre azzal a céllal, hogy

Idézet
jelentős pénzösszegeket szerezzenek belga állampolgárok lakásaiból eltulajdonított javak és értékek révén.

A nyomozás egy 2025 decemberében elkövetett lakásbetörésről szóló feljelentés után indult, és a sértettek több ékszer és érmegyűjtemény, illetve egy óra eltűnését jelentették. A büntetőeljárás során a szervezett bűnözői csoport két tagját (37 és 45 éves férfiakat) még Belgium területén azonosították, és jelenleg ott vannak előzetes letartóztatásban.

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Sikerült azonosítani a csoport egy másik, 43 éves tagját is, akiről úgy tudták, hogy visszajött Romániába, ezért ellene európai elfogatóparancsot adtak ki. A romániai házkutatások során a rendőrök megtalálták az ellopott érmék egy részét és a karórát, valamint más bizonyítékokat is. A bákói törvényszék elrendelte a férfi előzetes letartóztatását a kiadatás céljából.

Külföld Bűnügy Rendőrség
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