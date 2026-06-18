Kelemen Hunor cáfolja, hogy Magyar Péter befolyásolta volna az RMDSZ döntését

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kitalációnak és légből kapott mesének nevezte szerda este a Facebook-oldalán Kelemen Hunor, hogy az RMDSZ Magyar Péter magyar miniszterelnök kérésére döntött a Veștea-kormány beiktatásának elutasítása mellett.
A szövetségi elnök bejegyzése szerint mások ennél is tovább mentek, és összeesküvés-elméletet építettek arra, hogy Ilie Bolojan állítólag megállapodott Magyar Péterrel a fekete-tengeri gázról, majd arra kérte, hogy hívja fel őt, és győzze meg az RMDSZ-t a Veștea-kormány elutasításáról – írja az Agerpres.
Az RMDSZ elnöke szerint olyan feltételezés is megjelent, hogy Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselő rávette az Európai Néppárt elnökét, Manfred Webert, hogy hívja fel Magyar Pétert, aki aztán őt kereste volna meg azért, hogy az RMDSZ ne szavazza meg a Veștea-kormány beiktatását.
Ha Magyar Péter valóban megállapodást kötött volna arról, hogy Magyarország gázt vásárol Romániából, akkor Nicușor Dan államfővel és a leendő miniszterelnökkel kellett volna egyeztetnie, nem az épp távozó kormányfővel” – írta Kelemen.
Az RMDSZ elnöke leszögezte, hogy április 23-a óta nem beszélt Magyarország miniszterelnökével. Hangsúlyozta, hogy
Hozzátette: ez eddig sem volt így, és ezután sem lesz így.
Kelemen szerint az RMDSZ képes önállóan gondolkodni, felmérni a politikai helyzetet és a politikai kilátásokat, döntéseiben pedig kizárólag azt tartja szem előtt, amit a magyar közösség és Románia szempontjából helyesnek tart.
A szövetségi elnök azt is közölte, hogy Manfred Weberrel sem beszélt, és a televízióból értesült arról, hogy az Európai Néppárt elnöke a múlt héten Bukarestben járt.
És Veșteának sem fognak segíteni abban, hogy könnyebben megszerezze a beiktatáshoz szükséges szavazatokat” – zárta bejegyzését.
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