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Kelemen Hunor cáfolja, hogy Magyar Péter befolyásolta volna az RMDSZ döntését

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Kitalációnak és légből kapott mesének nevezte szerda este a Facebook-oldalán Kelemen Hunor, hogy az RMDSZ Magyar Péter magyar miniszterelnök kérésére döntött a Veștea-kormány beiktatásának elutasítása mellett.

Székelyhon

2026. június 18., 09:142026. június 18., 09:14

A szövetségi elnök bejegyzése szerint mások ennél is tovább mentek, és összeesküvés-elméletet építettek arra, hogy Ilie Bolojan állítólag megállapodott Magyar Péterrel a fekete-tengeri gázról, majd arra kérte, hogy hívja fel őt, és győzze meg az RMDSZ-t a Veștea-kormány elutasításáról – írja az Agerpres.

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Az RMDSZ elnöke szerint olyan feltételezés is megjelent, hogy Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselő rávette az Európai Néppárt elnökét, Manfred Webert, hogy hívja fel Magyar Pétert, aki aztán őt kereste volna meg azért, hogy az RMDSZ ne szavazza meg a Veștea-kormány beiktatását.

Idézet
Ezek a történetek kitalációk és légből kapott mesék, amelyek szembemennek a józan ésszel.
Idézet

Ha Magyar Péter valóban megállapodást kötött volna arról, hogy Magyarország gázt vásárol Romániából, akkor Nicușor Dan államfővel és a leendő miniszterelnökkel kellett volna egyeztetnie, nem az épp távozó kormányfővel” – írta Kelemen.

Az RMDSZ elnöke leszögezte, hogy április 23-a óta nem beszélt Magyarország miniszterelnökével. Hangsúlyozta, hogy

az RMDSZ romániai politikában meghozott döntései saját döntések, amelyeket senki nem befolyásol.

Hozzátette: ez eddig sem volt így, és ezután sem lesz így.

Kelemen szerint az RMDSZ képes önállóan gondolkodni, felmérni a politikai helyzetet és a politikai kilátásokat, döntéseiben pedig kizárólag azt tartja szem előtt, amit a magyar közösség és Románia szempontjából helyesnek tart.

A szövetségi elnök azt is közölte, hogy Manfred Weberrel sem beszélt, és a televízióból értesült arról, hogy az Európai Néppárt elnöke a múlt héten Bukarestben járt.

Idézet
Jó lenne, ha végre nem manipulálnák és nem vezetnék félre a közvéleményt. Az összeesküvés-elméletek és a forgatókönyv-gyártás nem teszik sem jobbá, sem reziliensebbé a társadalmat.

És Veșteának sem fognak segíteni abban, hogy könnyebben megszerezze a beiktatáshoz szükséges szavazatokat” – zárta bejegyzését.

Belföld Magyarország Politika
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