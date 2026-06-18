Négy okot lát a szakértő arra, hogy miért esett vissza a lakossági villamosenergia-fogyasztás

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Fotó: Borbély Fanni
Az idei első négy hónapban a megújuló alapú termelés növekedésének köszönhetően nőtt Románia villamosenergia-exportja, ugyanakkor jelentősen emelkedett a földgáz-, kőolajtermék- és szénimportja – állapította meg csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataira épülő elemzés szerint január 1. és április 30. között a primer energiahordozók mennyisége 3,3 százalékkal, a belföldi termelés pedig 1,5 százalékkal csökkent 2025 azonos időszakához képest.
Ugyanakkor Chisăliță szerint az import szerkezete kedvezőtlen irányba változott: a kőolajtermékek behozatala 36,7 százalékkal, a felhasználható földgázé 46,8 százalékkal, a nettó szénimport pedig 24 százalékkal nőtt, miközben a kőolajimport mintegy 30 százalékkal csökkent. Ez szerinte azt jelzi, hogy Románia egyre inkább kész energiahordozókat és közvetlenül felhasználható földgázt importál, ami növeli az ellátásbiztonsági kockázatokat – írja az Agerpres hírügynökség.
A villamosenergia-ágazat ezzel szemben kedvezően alakult:
A vízenergia-termelés 31,5 százalékkal, több mint 1,2 terawattórával bővült, és gyakorlatilag ellensúlyozta a hőerőművekben és az atomerőműben termelt villamos energia visszaesését.
Az elemzés szerint a szélenergia-termelés 12,5 százalékkal, a napenergia-termelés pedig 26,4 százalékkal nőtt. A fotovoltaikus termelés egy év alatt csaknem 300 millió kilowattórával bővült, ami jelentős új kapacitások üzembe helyezésére utal.
A végső villamosenergia-felhasználás ugyanakkor 2,7 százalékkal csökkent. A versenyszféra fogyasztása csak 0,4 százalékkal mérséklődött,
Az elemző ezt a
melegebb időjárással,
az energiahatékonysági intézkedésekkel, a
háztartási napelemes rendszerek önfogyasztásával
és a magas energiaárak miatti takarékoskodással magyarázza.
Románia villamosenergia-exportja az első négy hónapban 5,15 terawattórára emelkedett, ami közel 709 millió kilowattórával több az egy évvel korábbinál. A villamosenergia-import ezzel párhuzamosan 15 százalékkal csökkent, ami a belföldi termelés növekedését és a villamosenergia-rendszer önellátási szintjének javulását jelzi.
Chisăliță szerint Románia egyszerre termel és exportál több villamos energiát, miközben egyre több, a gazdaság működéséhez szükséges alapvető energiahordozót importál. Álláspontja szerint ez azt mutatja, hogy a megújuló kapacitások bővülése még nem vált jelentős gazdasági és stratégiai előnnyé.
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