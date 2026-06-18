Négy okot lát a szakértő arra, hogy miért esett vissza a lakossági villamosenergia-fogyasztás

Az idei első négy hónapban a megújuló alapú termelés növekedésének köszönhetően nőtt Románia villamosenergia-exportja, ugyanakkor jelentősen emelkedett a földgáz-, kőolajtermék- és szénimportja – állapította meg csütörtökön közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Székelyhon 2026. június 18., 11:222026. június 18., 11:22

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataira épülő elemzés szerint január 1. és április 30. között a primer energiahordozók mennyisége 3,3 százalékkal, a belföldi termelés pedig 1,5 százalékkal csökkent 2025 azonos időszakához képest. Ugyanakkor Chisăliță szerint az import szerkezete kedvezőtlen irányba változott: a kőolajtermékek behozatala 36,7 százalékkal, a felhasználható földgázé 46,8 százalékkal, a nettó szénimport pedig 24 százalékkal nőtt, miközben a kőolajimport mintegy 30 százalékkal csökkent. Ez szerinte azt jelzi, hogy Románia egyre inkább kész energiahordozókat és közvetlenül felhasználható földgázt importál, ami növeli az ellátásbiztonsági kockázatokat – írja az Agerpres hírügynökség. A villamosenergia-ágazat ezzel szemben kedvezően alakult:

a termelés mintegy 7 százalékkal nőtt, elsősorban a vízerőműveknek és az új megújuló energiaforrásoknak köszönhetően.

A vízenergia-termelés 31,5 százalékkal, több mint 1,2 terawattórával bővült, és gyakorlatilag ellensúlyozta a hőerőművekben és az atomerőműben termelt villamos energia visszaesését. Hirdetés Az elemzés szerint a szélenergia-termelés 12,5 százalékkal, a napenergia-termelés pedig 26,4 százalékkal nőtt. A fotovoltaikus termelés egy év alatt csaknem 300 millió kilowattórával bővült, ami jelentős új kapacitások üzembe helyezésére utal. A végső villamosenergia-felhasználás ugyanakkor 2,7 százalékkal csökkent. A versenyszféra fogyasztása csak 0,4 százalékkal mérséklődött,

a lakossági fogyasztás viszont 10,1 százalékkal esett vissza.