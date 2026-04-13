Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.
Reggel hét órakor az eredmények országos feldolgozottsága 98,94 százalékon állt.
Ezek értelmében a Tisza párt 138 mandátumot szerzett (45 listás, 93 egyéni), Fidesz-KDNP 55 mandátumot kap (42 listás, 13 egyéni), a Mi Hazánk pedig 6 listás mandátummal lehet ott az Országgyűlésben.
Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.
Listás szavazás eredményeinek 98,93 százalékos feldolgozottságánál a Tisza 53,07 százalékon, a Fidesz-KDNP 38,43 százalékon, a Mi Hazánk pedig 5,83 százalékon áll.
Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.
A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt nem jut be a parlamentbe. Előbbi a szavazatok 1,16 százalékát utóbbi pedig a szavazatok 0,82 százalékát szerezte meg.
A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.
A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.
A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.
A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.
A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.
A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.
Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).
