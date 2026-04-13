Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.

Reggel hét órakor az eredmények országos feldolgozottsága 98,94 százalékon állt.

Ezek értelmében a Tisza párt 138 mandátumot szerzett (45 listás, 93 egyéni), Fidesz-KDNP 55 mandátumot kap (42 listás, 13 egyéni), a Mi Hazánk pedig 6 listás mandátummal lehet ott az Országgyűlésben.

korábban írtuk Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.

Listás szavazás eredményeinek 98,93 százalékos feldolgozottságánál a Tisza 53,07 százalékon, a Fidesz-KDNP 38,43 százalékon, a Mi Hazánk pedig 5,83 százalékon áll.

korábban írtuk Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok” Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt nem jut be a parlamentbe. Előbbi a szavazatok 1,16 százalékát utóbbi pedig a szavazatok 0,82 százalékát szerezte meg.

korábban írtuk Magyar Péter: megcsináltuk! A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.