Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

„A döntés egyértelmű: a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam. Nektek, önöknek köszönöm a rengeteg munkát, soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem. Hirdetés Hozzátette, van ennek látszatja, hiszen 2,5 millió szavazót sikerült összegyűjteniük, 2,5 millió ember bízott bennük a mai napon is.

Különösen köszönöm a határon túlról érkezett elsöprő erejű támogatást és üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthatnak

– jelentette ki Orbán Viktor.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Kedves barátaim, hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult,

ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni.

A feladat, amely előttünk áll, világos. A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük.

2 millió 500 ezer szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen, soha nem fogjuk őket cserben hagyni”

– mondta el a leköszönő miniszterelnök, hozzátéve, hogy továbbra sem adják fel.

„Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel. Ezek a napok, amelyek előttünk állnak, még a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán

újraindul a munka, és ebben a munkában mindenkire, mindannyiótokra, mind a 2 millió 500 ezer szavazónkra számítok”

– jelentette ki.

