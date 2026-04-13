Magyar Péter: megcsináltuk!

Fotó: Illyés Tibor/MTI
A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.
2026. április 13., 00:33
2026. április 13., 00:34
Magyar Péter a párt központi választási eredményváróján, a Batthyány téren azt mondta, hogy,
A győzelem nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik, legyen az a legkisebb vályogházban, egy sokemeletes panelban, nagyvárosban vagy vidéken – közölte a pártelnök.
Mint hangsúlyozta:a demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak,
A mintegy 3,3 millió szavazó történelmi felhatalmazást adott a kormányzásra.
Fotó: Magyar Péter/Facebook
„Felhatalmazást arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát mindannyiunknak” – fogalmazott Magyar Péter.
A Tisza nemcsak megnyerte ezt a választást, hanem minden jel arra mutat, erős kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben.
– mondta a politikus.
A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.
Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.
A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.
A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.
Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.
A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.
Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).
Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.
Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.
A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.
