Tanügyi általános sztrájk jöhet májustól az egyik megyében

Májusban vélhetően általános sztrájkba lépnek a közoktatásban dolgozók – nyilatkozta a Társadalmi Párbeszéd Bizottság csütörtöki ülésén a Tanügyi Szakszervezetek Ligájának Botoșani megyei elnöke.

illetve a közintézmények béralapjának tervezett tízszázalékos csökkentése váltotta ki.

– idézi Axintét az Agerpres hírügynökség. Hozzátette, a napokban kikérik a szakszervezeti tagok véleményét a tervezett tiltakozó akciókról.

Hirdetés

A szakszervezeti vezető azt is elmondta, hogy a 2025/141-es törvény intézkedései nyomán 377 álláshely szűnt meg a megyében, és a bérkiadások csökkentésével további mintegy kétszáz posztot számolhatnak fel a tanügyben.