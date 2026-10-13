Szeptemberben ismét növekedésnek indult az infláció

Fotó: Olti Angyalka
Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az éves inflációs ráta háromhavi csökkenés után indult ismét növekedésnek. Az áremelkedések üteme májusban volt a csúcson, amikor 10,85 százalékkal nőtt a fogyasztói árindex és augusztusig 6,17 százalékosra szelídült.
Szeptemberben az élelmiszerek 3 százalékkal voltak drágábbak, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek ára 7,06 százalékkal nőtt, a szolgáltatásoké pedig 11,12 százalékkal.
Legjobban csökkent a friss gyümölcs (16,69 százalék), az egyéb zöldségek és zöldségkonzervek (6,43 százalék), a citrusfélék és más déligyümölcsök (4,68 százalék), valamint a burgonya (3,64 százalék) ára.
Augusztushoz viszonyítva 0,77 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – ismerteti az MTI.
Az Eurostat adatai szerint 2025 februárja és 2026 augusztusa között folyamatosan Romániában volt a legmagasabb az éves inflációs ráta az Európai Unióban.
Megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Az Egységben Romániáért (UPR) parlamenti frakció kész részt venni a Luca Niculescu kormányában, de nem köti miniszteri tisztségekhez a támogatását – jelentette ki hétfőn Victor Ponta képviselő.
34 éves korában elhunyt RJ Mitte színész, aki a Breaking Bad sorozatban Whalter White fiát, a sérült Walter White Jr.-t alakította. A színésznek veleszületett idegrendszeri sérülése volt, Hollywoodban a fogyatékossággal élők képviselője volt.
Ilie Bolojan megerősítette, hogy a Nemzeti Liberális Párt hajlandó támogatni egy kormány parlamenti beiktatását, még akkor is, ha nem vesz lesz annak tagja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a PNL nem kíván újra együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal.
Csíkszeredában egyelőre hiába vár az önkormányzat arra, hogy a Belügyminisztérium a tulajdonában levő, csendőrségi központnak szánt Kalász negyedi telket elcserélje másra. Pedig a köztemető bővítése sürgős, és iskolát is építenének ott.
Udvarhely után Csíkszékre és Gyergyóba is elkezdik kiszállítani a fekete kukákat, így egyre közelebb a lakossági szerződések megkötésének időpontja. Aki megtagadja a hulladékszállítási szerződés megkötését, akár 1000 lejes bírsággal is szembesülhet.
A fogyasztói árak 2026 augusztusában átlagosan 80 százalékkal haladták meg a 2017-es éves átlagárakat Romániában, a legnagyobb drágulást a villamos energiánál, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál (RCA) és egyes élelmiszereknél jegyezték.
Október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.
Hat férőhelyes menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak. Itt nemcsak biztonságos, átmeneti elhelyezésben részesülhetnek az érintettek, hanem pszichológiai és jogi tanácsadást is kaphatnak.
Október 12. és 25. között országszerte lehűlés várható, a hőmérséklet pedig fokozatosan az ilyenkor megszokott értékekhez közelít. A csapadék valószínűsége az egész időszakban magas marad.
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