Szeptemberben ismét növekedésnek indult az infláció

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az éves inflációs ráta háromhavi csökkenés után indult ismét növekedésnek. Az áremelkedések üteme májusban volt a csúcson, amikor 10,85 százalékkal nőtt a fogyasztói árindex és augusztusig 6,17 százalékosra szelídült.

Hirdetés

Szeptemberben az élelmiszerek 3 százalékkal voltak drágábbak, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek ára 7,06 százalékkal nőtt, a szolgáltatásoké pedig 11,12 százalékkal.