Sokan lemaradhatnak: így juttatható el időben a levélszavazat

Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.

Székelyhon 2026. április 10., 10:552026. április 10., 10:55

A munkaszüneti napok miatt a postai kézbesítés késhet, így

fennáll a veszélye annak, hogy a szavazat nem érkezik meg határidőre

– hívja fel a szavazók figyelmét bejegyzésében Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Hirdetés Mindezek miatt azt javasolják, hogy

a még le nem adott szavazatokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, illetve a konzulátuson adják le,