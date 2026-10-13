Fotó: Flying Tiger
Belép a román piacra a dán vegyesbolt-lánc, a Flying Tiger – írja a profit.ro gazdasági hírportál.
A Flying Tiger Copenhagen a Balfin Grouppal közösen fogja működtetni a romániai boltokat.
A dán kiskereskedelmi vállalat és az 1993-ban Bécsben alapított befektetési alap együttesen üzemelteti a Flying Tiger 20 egységből álló hálózatát Albániában, Koszovóban, Észak-Macedóniában és Szerbiában.
„A Flying Tiger Copenhagennel közösen elért eredményeink igazolják az együttműködésünk stabilitását és a potenciált a további fejlődésre.
– nyilatkozta Samir Mane, a Balfin Group elnöke az MTI szemléje szerint.
A tervek szerint öt év alatt 87 boltot nyitnak a három új piacon. Az első üzletek jövőre nyílnak meg Romániában és Bulgáriában.
„A Balfin Grouppal való együttműködésünk jó eredményeket hozott azokon a piacokon, melyeken közösen vagyunk jelen, a terjeszkedés Romániában, Bulgáriában és Horvátországban pedig egy természetes lépés. Ezek fontos piacok az európai fejlődésünk számára” – hangsúlyozta Julius Schmidt, a Flying Tiger Copenhagen igazgatója.
A Flying Tiger tavaly 1122 boltot működtetett 44 országban, az árbevétele 5,3 milliárd dán korona, a kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti eredménye (EBIDTA) 1 milliárd korona volt.
Romániában a Flying Tiger fő versenytársa a lengyel Pepco, a holland Action, a német Tedi és a görög Jumbo lesz.
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