Belép a román piacra a dán vegyesbolt-lánc, a Flying Tiger – írja a profit.ro gazdasági hírportál.

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„A Flying Tiger Copenhagennel közösen elért eredményeink igazolják az együttműködésünk stabilitását és a potenciált a további fejlődésre.

A dán kiskereskedelmi vállalat és az 1993-ban Bécsben alapított befektetési alap együttesen üzemelteti a Flying Tiger 20 egységből álló hálózatát Albániában, Koszovóban, Észak-Macedóniában és Szerbiában.

A Flying Tiger Copenhagen a Balfin Grouppal közösen fogja működtetni a romániai boltokat.

A terjeszkedés Romániában, Bulgáriában és Horvátországban új szintre emeli az együttműködésünket, és az Európai Unió három fontos piacára vezeti be a márkát”

– nyilatkozta Samir Mane, a Balfin Group elnöke az MTI szemléje szerint.

A tervek szerint öt év alatt 87 boltot nyitnak a három új piacon. Az első üzletek jövőre nyílnak meg Romániában és Bulgáriában.

„A Balfin Grouppal való együttműködésünk jó eredményeket hozott azokon a piacokon, melyeken közösen vagyunk jelen, a terjeszkedés Romániában, Bulgáriában és Horvátországban pedig egy természetes lépés. Ezek fontos piacok az európai fejlődésünk számára” – hangsúlyozta Julius Schmidt, a Flying Tiger Copenhagen igazgatója.