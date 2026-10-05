Pénzhiány az egészségügyi rendszerben: az októberi kiadásokat már nem tudják fedezni

Több egészségügyi intézménynek már az e havi költségek kifizetésére sem maradt elegendő pénze
Fotó: Borbély Fanni
Az októberi kiadásaira már nincs elegendő pénze a Hargita megyei egészségügyi intézmények egy részének, de jövő hónaptól még általánosabbá válhat a helyzet, ha addig nem kapnak költségvetés-kiegészítést.
Problémákat okoz Románia-szerte, hogy nincs az országnak teljes jogkörrel rendelkező kormánya. Költségvetés-kiegészítés hiányában az egészségügyi rendszer számos intézménye került nehéz anyagi helyzetbe, némelyiknek már a szeptemberi költségek kifizetésére sem maradt elegendő pénze.
A problémát pénzátcsoportosításokkal hidalta át átmenetileg az egészségügyi tárca. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter múlt havi bejelentése szerint a 98 millió lejes, azonnali finanszírozást igénylő hiányt két forrásból pótolják: 56 millió lejt a minisztérium programjaiból irányítanak át át a tárca alárendeltségében működő kórházakba, 42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából az önkormányzatok hatáskörébe tartozó kórházakba és a megyei mentőszolgálatokhoz.
az októberben fizetendő szeptemberi költségekre már nem maradt elegendő pénzük.
Fotó: Pinti Attila
Mindkettőnek pénzátcsoportosításra volt szüksége, ám az e havi kiadásaik fedezésére ismét minisztériumi segítségre lesz szükségük.
Amint azt Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat igazgatója a Székelyhonnak elmondta, a fogyóanyag-költségeket szeptemberben még ki tudták fizetni, és a szaktárcától kapott pénzből e hónapban is törleszteni tudják a szeptemberre vonatkozó költségeket.
A bérköltségek esetében kicsit jobban állnak, novemberben ki tudják utalni az októberi fizetéseket, a novemberi költségekre viszont már szintén segítséget várnak a szaktárcától.
Fotó: Pinti Attila
Bízik benne, hogy hamarosan megalakulhat az új kormány, mert fontos, hogy kiigazítsák a költségvetést, nem csak a mentőszolgálatnál, hiszen
– fogalmazott Péter Szilárd.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban működő Sürgősségi Betegellátó Egységnél – amely szintén az egészségügyi minisztérium alárendeltségében működik – a bérköltségekre nem maradt elegendő pénz.
A működési költségekre jelenleg van fedezet erre az évre” – válaszolta kérdésünkre az egészségügyi intézmény kommunikációs részlege.
Fotó: Borbély Fanni
A megye másik, minisztériumi alárendeltségben működő sürgősségi részlege a Székelyudvarhelyi Városi Kórházé, ott viszont nincsenek költségvetési problémák – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a kórház szóvivőjétől.
A nem minisztériumi alárendeltségben működő egészségügyi intézmények – ami jórészt kórházakat és poliklinikákat jelenti – valamivel jobb anyagi helyzetben vannak. Ezeknek a költségvetése november közepéig kitart, némelyiknek az év végéig is – tájékoztatott Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.
hiszen minimum jövő hónap közepéig le van fedve a kórházak költségvetése, és másfél hónap alatt még sok minden történhet – bizakodik a költségvetés-kiegészítésben a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója.
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