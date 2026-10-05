Pénzhiány az egészségügyi rendszerben: az októberi kiadásokat már nem tudják fedezni

Több egészségügyi intézménynek már az e havi költségek kifizetésére sem maradt elegendő pénze

Az októberi kiadásaira már nincs elegendő pénze a Hargita megyei egészségügyi intézmények egy részének, de jövő hónaptól még általánosabbá válhat a helyzet, ha addig nem kapnak költségvetés-kiegészítést.

Széchely István 2026. október 05., 07:592026. október 05., 07:59

Problémákat okoz Románia-szerte, hogy nincs az országnak teljes jogkörrel rendelkező kormánya. Költségvetés-kiegészítés hiányában az egészségügyi rendszer számos intézménye került nehéz anyagi helyzetbe, némelyiknek már a szeptemberi költségek kifizetésére sem maradt elegendő pénze. Hirdetés A problémát pénzátcsoportosításokkal hidalta át átmenetileg az egészségügyi tárca. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter múlt havi bejelentése szerint a 98 millió lejes, azonnali finanszírozást igénylő hiányt két forrásból pótolják: 56 millió lejt a minisztérium programjaiból irányítanak át át a tárca alárendeltségében működő kórházakba, 42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából az önkormányzatok hatáskörébe tartozó kórházakba és a megyei mentőszolgálatokhoz.

Hargita megyében a mentőszolgálat és a csíkszeredai kórház sürgősségi betegellátó egysége van a legnehezebb anyagi helyzetben,

az októberben fizetendő szeptemberi költségekre már nem maradt elegendő pénzük.

Fotó: Pinti Attila

Mindkettőnek pénzátcsoportosításra volt szüksége, ám az e havi kiadásaik fedezésére ismét minisztériumi segítségre lesz szükségük. Mentőszolgálat: az e havi fogyóanyag-költségekre már nincs pénz Amint azt Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat igazgatója a Székelyhonnak elmondta, a fogyóanyag-költségeket szeptemberben még ki tudták fizetni, és a szaktárcától kapott pénzből e hónapban is törleszteni tudják a szeptemberre vonatkozó költségeket.

Az e havi fogyóanyag-költségeket, amelyeknek a törlesztése novemberben esedékes, már újabb minisztériumi kiegészítésre lesz szükségük.

A bérköltségek esetében kicsit jobban állnak, novemberben ki tudják utalni az októberi fizetéseket, a novemberi költségekre viszont már szintén segítséget várnak a szaktárcától.

Fotó: Pinti Attila

Bízik benne, hogy hamarosan megalakulhat az új kormány, mert fontos, hogy kiigazítsák a költségvetést, nem csak a mentőszolgálatnál, hiszen

a kórházak is hasonló helyzetbe kezdenek kerülni”

– fogalmazott Péter Szilárd. További kiegészítésre várnak a csíkszeredai kórház sürgősségi részlegén is A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban működő Sürgősségi Betegellátó Egységnél – amely szintén az egészségügyi minisztérium alárendeltségében működik – a bérköltségekre nem maradt elegendő pénz.

Az októberben esedékes szeptemberi fizetések kiadására kiegészítést kaptunk az egészségügyi minisztériumtól, ez az összeg tehát biztosítva van. Az októberi és novemberi bérekre további kiegészítésekre lesz szükség.

A működési költségekre jelenleg van fedezet erre az évre” – válaszolta kérdésünkre az egészségügyi intézmény kommunikációs részlege.

Fotó: Borbély Fanni

A megye másik, minisztériumi alárendeltségben működő sürgősségi részlege a Székelyudvarhelyi Városi Kórházé, ott viszont nincsenek költségvetési problémák – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a kórház szóvivőjétől. A kórházak költségvetési jövő hónap közepéig, némelyiké év végig is kitart A nem minisztériumi alárendeltségben működő egészségügyi intézmények – ami jórészt kórházakat és poliklinikákat jelenti – valamivel jobb anyagi helyzetben vannak. Ezeknek a költségvetése november közepéig kitart, némelyiknek az év végéig is – tájékoztatott Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

A költségvetési hiány miatt egyelőre nem alakulhatnak ki ellátási zavarok,