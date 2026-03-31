Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint

Fotó: Pixabay

Az elektronikus orvosi nyilvántartás idén nyártól lesz elérhető, és egy felhasználónév, valamint egy jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről.

Székelyhon

2026. március 31., 14:082026. március 31., 14:08

Mindezt Horațiu Moldovan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke jelentette be, aki egy szakkonferencián elmondta, hogy

az egészségbiztosítások jelenlegi, több mint 20 évvel ezelőtt elkészített informatikai platformját (PIAS) felváltó új platform hamarosan működni fog.

A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. Ugyanakkor lényeges újítás, hogy

egy felhasználónév és egy jelszó segítségével minden páciens hozzáférhet majd saját kórlapjához a mobiltelefonján, laptopján, számítógépén vagy táblagépén.

Ugyanakkor a páciens kórtörténete minden orvos számára látható lesz, akihez a beteg fordul – magyarázta a CNAS elnöke az Agerpres beszámolója szerint.

A platform nyártól elérhető lesz – tette hozzá –, emlékeztetve, hogy a kifejlesztését uniós alapokból finanszírozzák, a projekt része az országos helyreállítási tervnek.

Moldovan szerint ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer helyzete jelentősen javult tavalyhoz és a korábbi évekhez képest, miután a kormány intézkedései nyomán kiegyensúlyozottabb lett az arány a járulékfizetők és a fizetés nélkül is ellátásra jogosultak között.

Míg tavaly hétmillió járulékfizető és közel 20 millió biztosított volt a rendszerben,

jelenleg több mint 11 millió járulékfizető van, és csak 7-8 millióra tehető a nem fizető biztosítottak (gyerekek, nyugdíjasok és más szociális kategóriákhoz tartozó személyek) száma

– mutatott rá.

Azt is megemlítette, hogy az egészségbiztosítási rendszer idén 1,7 millió euró értékben biztosít ingyen kezeléseket súlyos krónikus beteg kisgyerekeknek, és ez részben a költségvetési kiadások és bevételek kiegyensúlyozásának köszönhető.

2026. március 31., kedd

650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására

A Világbank jóváhagyott egy 650 millió dolláros hitelt Románia számára a kormány fejlesztési projektjeinek támogatására.

2026. március 31., kedd

Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.

2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

2026. március 31., kedd

45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt

A Maros megyei környezetőrség 45 ezer lejre bírságolta meg Marosludas polgármesteri hivatalát, miután március 24-én tűz ütött ki egy illegális hulladéklerakóban, amelyet 72 órás beavatkozás után sikerült eloltani.

2026. március 31., kedd

Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

2026. március 31., kedd

Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. március 31., kedd

Tovább drágult kedden az üzemanyag

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

2026. március 31., kedd

A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. március 31., kedd

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

2026. március 30., hétfő

Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.

