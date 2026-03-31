Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint

Az elektronikus orvosi nyilvántartás idén nyártól lesz elérhető, és egy felhasználónév, valamint egy jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről.

Mindezt Horațiu Moldovan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke jelentette be, aki egy szakkonferencián elmondta, hogy

az egészségbiztosítások jelenlegi, több mint 20 évvel ezelőtt elkészített informatikai platformját (PIAS) felváltó új platform hamarosan működni fog.

A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. Ugyanakkor lényeges újítás, hogy

Ugyanakkor a páciens kórtörténete minden orvos számára látható lesz, akihez a beteg fordul – magyarázta a CNAS elnöke az Agerpres beszámolója szerint.

A platform nyártól elérhető lesz – tette hozzá –, emlékeztetve, hogy a kifejlesztését uniós alapokból finanszírozzák, a projekt része az országos helyreállítási tervnek.

Moldovan szerint ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer helyzete jelentősen javult tavalyhoz és a korábbi évekhez képest, miután a kormány intézkedései nyomán kiegyensúlyozottabb lett az arány a járulékfizetők és a fizetés nélkül is ellátásra jogosultak között.

Míg tavaly hétmillió járulékfizető és közel 20 millió biztosított volt a rendszerben,