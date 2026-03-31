Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint

Az elektronikus orvosi nyilvántartás idén nyártól lesz elérhető, és egy felhasználónév, valamint egy jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről.
Mindezt Horațiu Moldovan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke jelentette be, aki egy szakkonferencián elmondta, hogy
A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja a jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. Ugyanakkor lényeges újítás, hogy
Ugyanakkor a páciens kórtörténete minden orvos számára látható lesz, akihez a beteg fordul – magyarázta a CNAS elnöke az Agerpres beszámolója szerint.
A platform nyártól elérhető lesz – tette hozzá –, emlékeztetve, hogy a kifejlesztését uniós alapokból finanszírozzák, a projekt része az országos helyreállítási tervnek.
Moldovan szerint ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer helyzete jelentősen javult tavalyhoz és a korábbi évekhez képest, miután a kormány intézkedései nyomán kiegyensúlyozottabb lett az arány a járulékfizetők és a fizetés nélkül is ellátásra jogosultak között.
Míg tavaly hétmillió járulékfizető és közel 20 millió biztosított volt a rendszerben,
– mutatott rá.
Azt is megemlítette, hogy az egészségbiztosítási rendszer idén 1,7 millió euró értékben biztosít ingyen kezeléseket súlyos krónikus beteg kisgyerekeknek, és ez részben a költségvetési kiadások és bevételek kiegyensúlyozásának köszönhető.
